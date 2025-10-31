Todo listo para que Dallas vuelva al Standard Time (horario de invierno) en este mes de noviembre 2025 y una de las preguntas más frecuentes es: ¿se adelanta o se debe atrasar el reloj? Aquí te cuento todos los detalles para que puedas hacer el cambio de horario en Dallas de la forma correcta y cuántas horas deberás mover tu reloj . Eso sí, recuerda que los relojes digitales se modifican automáticamente y solo deberás moverlo manualmente si es un reloj análogo.

Cambio de horario en Dallas 2025: ¿se atrasa o adelanta el reloj?

Este domingo 2 de noviembre de 2025, todos los ciudadanos en Texas, incluyendo Dallas, deberán realizar la respectiva modificación en sus relojes para el cambio de horario al Standard Time. ¿Cómo hacerlo correctamente? Pues bien, cuando el reloj marque las 2:00 a.m. deberás retroceder una hora el reloj y llevarlo a la 1:00 a.m. , de esta manera estarás alineado al horario de invierno.

Cabe destacar que esta modificación manual solo aplicará para los relojes análogos, pues cualquier reloj en dispositivos digitales se modificarán automáticamente.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- ¿Vives en Texas? Prepárate para atrasar el reloj el 2 de noviembre de 2025, adaptar tu agenda y dispositivos, y aprovechar mejor la luz solar durante el invierno. Foto de PeopleImages para iStockphoto y Getty Images / PeopleImages

¿Cómo adaptarse de forma correcta al cambio de horario en Dallas?

Ajusta tu descanso gradualmente: en los días previos al cambio de hora, intenta acostarte y levantarte entre 15 y 20 minutos más tarde cada día. Así tu cuerpo adaptará su ritmo natural con mayor facilidad.

en los días previos al cambio de hora, intenta acostarte y levantarte entre 15 y 20 minutos más tarde cada día. Así tu cuerpo adaptará su ritmo natural con mayor facilidad. Aprovecha la luz natural: expónte al sol por la mañana, ya sea caminando al aire libre o dejando entrar la luz al despertar. La claridad diurna ayuda a regular tu ciclo de sueño y aumenta la concentración.

expónte al sol por la mañana, ya sea caminando al aire libre o dejando entrar la luz al despertar. La claridad diurna ayuda a regular tu ciclo de sueño y aumenta la concentración. Mantén rutinas de sueño constantes: trata de respetar tus horarios habituales. Dormir y despertar a la misma hora favorece un descanso más reparador y mejora tu energía diaria.

trata de respetar tus horarios habituales. Dormir y despertar a la misma hora favorece un descanso más reparador y mejora tu energía diaria. Reduce estimulantes y alcohol: evita el consumo de café, bebidas energéticas o alcohol desde el mediodía para permitir un sueño más profundo y continuo.

evita el consumo de café, bebidas energéticas o alcohol desde el mediodía para permitir un sueño más profundo y continuo. Practica actividad física regular: hacer ejercicio, especialmente por la mañana, ayuda a activar tu cuerpo y a sincronizar tu reloj biológico con el nuevo horario.

Conoce cómo ajustar el horario en Dallas para el horario de invierno, cuándo será y cuántas horas modificar el reloj. (Foto: Composición MAG) / Piero Hatto

¿Por qué hay horario de invierno y verano en Estados Unidos?

El horario de invierno y de verano en los Estadso Unidos se originó con la finalidad de aprovechar de mejor manera la luz solar y reducir el consumo de energía. Durante la etapa de la primavera, el país mueve hacia adelante una hora en sus relojes, en lo que se conoce como Daylight Saving Time, para extender la luz natural de las tardes, por lo que se disminuye el uso de iluminación artificial y fomentar actividades al aire libre.

Por el contrario, cuando llega el otoño, los relojes en Estados Unidos retroceden una hora para regresar Standard Time, en lo que se conoce como el horario de invierno. Esto sucederá en el país el próximo 2 de noviembre de 2025 y la modificación pretende alinear las horas de luz con las de mayor actividad matutina.