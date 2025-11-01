El domingo 2 de noviembre de 2025 termina el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos. Según el Departamento de Transporte, “a las 2:00 a.m. hora local, todos los relojes se atrasan una hora” para volver al horario estándar invernal. Esto significa que, en la práctica, la madrugada “se repite” entre la 1:00 y las 2:00 a.m., con impacto en actividades nocturnas, rutas de transporte y sistemas que registran tiempos. El DST está regulado por la Ley Uniforme del Tiempo, que fija el cambio el primer domingo de noviembre y el segundo de marzo próximo. Su relevancia es alta por sus efectos en energía, salud pública y sincronización de servicios críticos.

En California, el ajuste ocurre a las 2:00 a.m. de hora de verano del Pacífico (PDT), que pasa a ser la 1:00 a.m. de hora estándar del Pacífico (PST). En Florida, el cambio se aplica a las 2:00 a.m. de hora de verano del Este (EDT) para la mayor parte del estado y, en el Panhandle occidental, a las 2:00 a.m. de hora de verano central (CDT); ambos retroceden a EST y CST, respectivamente. En Texas, la mayoría de los condados pasan de CDT a CST, mientras que El Paso y Hudspeth pasan de MDT a MST. El ajuste es local, no nacional simultáneo: cada zona horaria atrasa una hora cuando su reloj marca las 2:00 a.m.

¿A qué hora debes ajustar el reloj este 2 de noviembre en California, Florida y Texas?

El cambio de horario en Estados Unidos en 2025 se realizará el domingo 2 de noviembre. Tanto en California, Florida y Texas, la modificación consiste en atrasar el reloj una hora. El ajuste oficial ocurre a las 2:00 a.m., momento en el que se debe colocar el reloj en 1:00 a.m. Si tienes relojes analógicos, deberás moverlos manualmente; los digitales y dispositivos conectados, suelen actualizarse solos.​

California

El cambio aplica en todo el estado (Los Ángeles, San Diego, San Francisco, etc.).

A las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025, se debe atrasar el reloj a la 1:00 a.m., pasando así al horario estándar del Pacífico (PST).​

Florida

Todo Florida, incluidas ciudades como Miami, Orlando y Tampa, debe realizar el ajuste en la misma fecha y hora.

A las 2:00 a.m. del domingo, retrocede el reloj a la 1:00 a.m. para iniciar el horario estándar del Este (EST).​

Texas

En ciudades como Dallas, Houston, Austin y San Antonio, el ajuste se realiza a las 2:00 a.m. hora central (CT), pasando el reloj a la 1:00 a.m.

Aplica en la mayor parte del estado, con algunas diferencias para zonas fronterizas, pero no se ha reportado excepción importante para 2025.​

Evidencia y normas vigentes del cambio de horario en EE.UU. 2025

La autoridad federal sostiene que el DST ayuda a “mejorar la seguridad vial y reducir el consumo de energía” al coincidir más horas de luz con la actividad humana. Sin embargo, la evidencia es mixta: ensayos naturales recientes muestran reducciones de consumo eléctrico modestas o nulas en algunos estados, con resultados heterogéneos por clima y hábitos. Organismos científicos como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomiendan el horario estándar permanente por sus asociaciones con mejor salud circadiana y reducción de riesgos cardiovasculares y de accidentes laborales. Estas diferencias informan debates legislativos en todo el país.

Aunque varios estados han aprobado leyes para adoptar horario de verano permanente, su implementación requiere autorización del Congreso o del Departamento de Transporte; el horario estándar permanente, en cambio, puede adoptarse sin ese permiso. California aprobó la Proposición 7 en 2018 como paso habilitante, y Florida impulsó el “Sunshine Protection Act”, pero a nivel federal no se ha modificado el marco de la Ley Uniforme del Tiempo. En 2025, por tanto, siguen vigentes las fechas federales de cambio horario: primer domingo de noviembre (fin de DST) y segundo domingo de marzo (inicio de DST).

Información adicional y recomendaciones sobre el cambio de horario en EE.UU. 2025

Es recomendable hacer el ajuste antes de ir a dormir el sábado, para evitar confusiones el domingo.​

Los estados de Hawái y partes de Arizona no realizan el cambio de horario.​

La regla general es que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre en EE.UU.​

No se encontraron excepciones ni modificaciones para las zonas consultadas.