El horario de verano en Estados Unidos termina el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a la 1:00 a.m., por lo que esa madrugada tendrá una hora adicional. El cambio se aplica a la mayor parte del país y marca el regreso al horario estándar durante los meses de invierno. Las reglas federales establecen que el horario de verano termina a las 2:00 a.m. del primer domingo de noviembre.

¿A qué hora cambia el reloj y se adelanta o se atrasa?

Esta vez corresponde atrasar el reloj una hora. En términos prácticos, cuando sean las 2:00 a.m. del domingo 1 de noviembre, la hora regresará a la 1:00 a.m. Es el cambio conocido como “fall back”. A partir de ese momento habrá más luz natural durante las primeras horas de la mañana, pero anochecerá más temprano por la tarde.

Momento ¿Qué ocurre? Sábado 31 de octubre por la noche Conviene revisar los relojs antes de dormir Domingo 1 de noviembre, 2:00 a.m. El reloj se atrasa a la 1:00 a.m. Después del cambio Comienza nuevamente el horario estándar

¿Qué estados deben cambiar la hora el 1 de noviembre?

La regla general es que todos los estados, excepto Hawaii y la mayor parte de Arizona, observan el horario de verano. También lo hacen los estados que tienen dos zonas horarias, aunque el cambio se produce de acuerdo con la hora local de cada zona. El Departamento de Transporte señala que los estados pueden excluirse del horario de verano mediante legislación estatal, pero si lo observan deben seguir las fechas establecidas por la normativa federal.

Grupo de estados ¿Atrasan el reloj el 1 de noviembre? Estados del Este Sí Estados del Centro Sí Estados de la Montaña Sí, salvo la mayor parte de Arizona Estados del Pacífico Sí Alaska Sí Hawaii No Arizona No en la mayor parte del estado

El caso de Arizona requiere una precisión: la mayor parte del estado permanece durante todo el año en horario estándar y no realiza el cambio. Sin embargo, la Navajo Nation sí observa el horario de verano, por lo que sus comunidades dentro de Arizona realizan el ajuste de noviembre. Esta particularidad hace que no todo Arizona tenga la misma hora durante el año.

¿Qué estados y territorios de Estados Unidos no observan el horario de verano?

El Departamento de Transporte identifica siete jurisdicciones estadounidenses que no observan el horario de verano: Hawaii, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands y la mayor parte de Arizona.

Estado o territorio ¿Observa horario de verano? ¿Cambia el 1 de noviembre? Hawaii No No Arizona, mayor parte del estado No No American Samoa No No Guam No No Northern Mariana Islands No No Puerto Rico No No U.S. Virgin Islands No No

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente?

Los teléfonos celulares, computadoras, tabletas y muchos relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen activados los ajustes de fecha, hora y zona horaria. Lo recomendable es comprobar antes del fin de semana que el dispositivo tenga habilitada la opción de fecha y hora automáticas y una conexión que permita recibir la actualización.

Los aparatos que no están conectados a Internet o que utilizan mecanismos independientes normalmente requieren una intervención manual. Entre ellos están muchos relojes de pared, despertadores digitales, algunos relojes de automóvil, hornos y microondas. En estos casos, basta con atrasar la hora exactamente 60 minutos. Para evitar olvidos, puede hacerse el sábado 31 de octubre antes de acostarse, aunque el cambio oficial no ocurre hasta las 2:00 a.m. del domingo.

¿Seguirá cambiando la hora en Estados Unidos en los próximos años?

Por ahora, sí. El calendario federal vigente mantiene el cambio estacional. La situación podría modificarse si el Congreso aprueba una nueva ley, pero eso todavía no ha ocurrido.

La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 por 308 votos contra 117 y posteriormente pasó al Senado, donde fue remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

La iniciativa busca convertir el horario de verano en permanente y acabar con el cambio de relojes dos veces al año, aunque contempla una posibilidad de mantener el horario estándar para determinadas jurisdicciones que actualmente están exentas. A fecha del 7 de octubre, el proyecto no se ha convertido en ley y no ha eliminado el cambio de noviembre de 2026. El Senado cerró su periodo de sesiones antes de las elecciones de noviembre sin votar la medida, por lo que el calendario vigente continúa aplicándose.

El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la iniciativa y ha defendido que Estados Unidos mantenga más horas de luz durante la tarde. Su apoyo forma parte del debate actual, pero no modifica por sí mismo las reglas vigentes: mientras el Congreso no apruebe la legislación, el país mantiene el sistema actual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿Cuándo termina el horario de verano en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj?

Se atrasa una hora: de las 2:00 a.m. se pasa nuevamente a la 1:00 a.m.

¿Se gana o se pierde una hora de sueño?

En teoría, se gana una hora, porque la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a.m. se repite.

¿Arizona cambia la hora?

La mayor parte de Arizona no cambia el reloj. La excepción es la Navajo Nation, que sí observa el horario de verano.

¿Hawaii cambia la hora?

No. Hawaii permanece en horario estándar durante todo el año.

¿El teléfono cambia la hora automáticamente?

En la mayoría de los casos, sí, siempre que estén activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Qué pasa con los relojes de pared y microondas?

Los modelos que no tienen actualización automática deben ajustarse manualmente una hora hacia atrás.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. La propuesta fue aprobada por la Cámara, pero todavía no es ley y continúa pendiente en el Senado.

¿Habrá otro cambio de horario en 2027?

Con las reglas actualmente vigentes, sí. En las zonas que observan horario de verano, el próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.