El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando la mayoría de los relojes se adelantan una hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., en los estados que aplican esta medida.

¿Cuál es la fecha exacta del cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio del horario de verano 2026 (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos está fijado para el domingo 8 de marzo de 2026, que corresponde al segundo domingo de marzo establecido por la normativa federal. El ajuste oficial se realiza en la madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y salta directamente a las 3:00 a. m., lo que implica “perder” una hora de sueño pero ganar más luz por la tarde.

Principales datos a recordar:

Fecha de inicio del horario de verano 2026: domingo 8 de marzo de 2026.

Regla general: segundo domingo de marzo de cada año.

Hora oficial del cambio: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (se adelanta una hora).

Fin del horario de verano 2026: domingo 1 de noviembre de 2026 (2:00 a. m. → 1:00 a. m.).

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026, al iniciar el horario de verano en Estados Unidos, los relojes se adelantan una hora; a las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m. en las zonas donde rige el horario de verano. Este movimiento se conoce popularmente como “spring forward” (avanzar en primavera) y conlleva una hora menos de sueño esa noche, a cambio de atardeceres más tardíos durante los meses siguientes.

Regla práctica para no confundirse:

Marzo (inicio DST): “Spring forward” → adelantar el reloj una hora.

Noviembre (fin DST): “Fall back” → atrasar el reloj una hora.

El cambio se aplica a las 2:00 a. m. en cada zona horaria, no al mismo instante en todo el país.

¿Qué estados de EE.UU. cambian al horario de verano y cuáles no?

En la práctica, casi todos los estados de Estados Unidos aplican el horario de verano, especialmente los 48 estados continentales y Alaska, con algunas excepciones notables. Hawái, la mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo) y ciertos territorios como Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de EE.UU. no observan el horario de verano y mantienen la misma hora todo el año.

Tabla resumen por grandes grupos de estados (visión general):

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? ¿Qué se hace el 8 de marzo de 2026? ¿Qué se hace el 1 de noviembre de 2026? Estados continentales (48) Sí, en la gran mayoría Adelantar 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.) Atrasar 1 hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.) Alaska Sí Adelantar 1 hora Atrasar 1 hora Hawái No No hay cambio de hora No hay cambio de hora Mayor parte de Arizona No (excepto Nación Navajo) No hay cambio de hora en la mayor parte del estado No hay cambio de hora en la mayor parte del estado Territorios de EE.UU. (PR, Guam, etc.) No en general No hay cambio de hora No hay cambio de hora

¿Cómo saber si debo atrasar o adelantar el reloj en mi estado?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero debes identificar si tu estado se encuentra entre los que observan el horario de verano; en términos generales, casi todos los estados continentales lo aplican, salvo Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios especiales. Si tu estado aplica el horario de verano, en marzo de 2026 deberás adelantar el reloj una hora y en noviembre de 2026 deberás atrasarlo una hora para volver al horario estándar.

Pasos rápidos:

Verifica si tu estado está en la lista que aplica horario de verano (casi todos salvo Hawái y gran parte de Arizona).

Si aplica, el domingo 8 de marzo de 2026 adelanta una hora tu reloj a las 2:00 a. m. (pásalo a las 3:00 a. m.).

El domingo 1 de noviembre de 2026 atrasa una hora tu reloj (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.) para volver al horario estándar.

¿Qué recomendaciones seguir para adaptarse al cambio de hora de verano 2026?

El cambio de hora puede alterar ligeramente el sueño y la rutina, sobre todo cuando se adelanta el reloj y se “pierde” una hora de descanso, como ocurrirá el 8 de marzo de 2026. Se recomienda preparar el cuerpo y la agenda con algo de anticipación para minimizar el impacto, especialmente en personas con horarios laborales estrictos, niños y adultos mayores.

Consejos básicos:

Ajustar la hora de dormir y despertar 15–20 minutos antes durante varios días previos.

Evitar cafeína y pantallas brillantes justo antes de dormir la noche del cambio.

Revisar relojes analógicos, electrodomésticos, autos y otros dispositivos que no se actualizan solos.

Marcar en calendario las fechas del 8 de marzo y 1 de noviembre de 2026 para no olvidar el ajuste.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026 (FAQ)

¿Cuándo empieza el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

Empieza el domingo 8 de marzo de 2026, segundo domingo de marzo, a las 2:00 a. m. hora local en las zonas que aplican el DST.

¿A qué hora exacta debo cambiar el reloj?

El cambio oficial es a las 2:00 a. m., cuando el reloj salta a las 3:00 a. m.; puedes ajustar tus relojes antes de dormir el sábado por practicidad.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian al horario de verano?

No; la mayoría sí, pero Hawái, gran parte de Arizona y varios territorios (como Puerto Rico y Guam) no realizan el cambio y mantienen la misma hora todo el año.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 y qué se hace con el reloj?

Termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en las áreas que observan el DST.

¿Por qué se aplica el horario de verano en EE.UU.?

El objetivo principal es optimizar el aprovechamiento de la luz solar por las tardes y favorecer el ahorro de energía, además de ajustar mejor las actividades humanas a las horas de luz.