El horario de verano en Estados Unidos terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes de las zonas que observan el cambio deberán atrasarse una hora: a las 2:00 a. m., la hora local volverá a ser la 1:00 a. m. El ajuste marcará el regreso al horario estándar y permitirá ganar una hora en el reloj durante esa madrugada. Sin embargo, la modificación no se aplica en todas las jurisdicciones estadounidenses: Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios de Estados Unidos mantienen sus relojes sin este cambio estacional.

¿Qué día termina el horario de verano en Estados Unidos y cómo se cambia la hora?

El cambio se realizará el domingo 1 de noviembre, de acuerdo con el calendario federal vigente. En los lugares que observan el Daylight Saving Time (DST), el reloj pasará de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., por lo que esa hora se repetirá. En la práctica, quienes tengan que realizar el ajuste podrán atrasar una hora sus relojes antes de acostarse el sábado 31 de octubre o comprobar que sus dispositivos lo hagan automáticamente durante la madrugada.

La regla se aplica en la mayor parte del país, incluidos estados como California, Florida, Texas y Nueva York, aunque algunos tienen más de una zona horaria. El Departamento de Transporte de Estados Unidos supervisa las zonas horarias y la observancia uniforme del horario de verano. La legislación federal permite que los estados se eximan del cambio estacional mediante una ley estatal, pero no que adopten por su cuenta el horario de verano permanente.

¿Qué estados y territorios de Estados Unidos cambian la hora en noviembre?

La mayor parte de las localidades de Estados Unidos participa en el cambio estacional. Para reconocer cómo se aplica la regla, esta tabla reúne ejemplos representativos de las principales zonas horarias y las jurisdicciones que mantienen su hora estándar durante todo el año.

Zona o jurisdicción Ciudades de referencia ¿Atrasan el reloj? Hora del Este Nueva York, Atlanta Sí Hora Central Chicago, Dallas Sí Hora de la Montaña Denver, Salt Lake City Sí Hora del Pacífico Los Ángeles, Seattle Sí Alaska Anchorage Sí Hawái Honolulu No Mayor parte de Arizona Phoenix, Tucson No Nación Navajo Window Rock y comunidades de la Nación Navajo Sí Samoa Americana Pago Pago No Guam Hagåtña No Islas Marianas del Norte Saipán No Puerto Rico San Juan No Islas Vírgenes de Estados Unidos Charlotte Amalie No

Fuente: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y Departamento de Transporte de Estados Unidos. Las ciudades son ejemplos de referencia; Arizona presenta una excepción territorial y no debe tratarse como una jurisdicción con una única regla uniforme.

¿Por qué Arizona no cambia la hora como la mayoría del país?

La mayor parte de Arizona mantiene el horario estándar durante todo el año, por lo que ciudades como Phoenix y Tucson no atrasarán sus relojes el 1 de noviembre. La excepción es la Nación Navajo, que sí observa el horario de verano. Esta particularidad exige prestar atención a la localidad concreta, especialmente al organizar viajes o comunicaciones entre Arizona y estados vecinos.

Hawái tampoco participa en el cambio estacional. Lo mismo ocurre en Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. En estas jurisdicciones, los relojes no deben atrasarse por el final del horario de verano del 1 de noviembre.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente?

Los teléfonos móviles, las computadoras, las tabletas y muchos relojes inteligentes suelen ajustar la hora de manera automática cuando tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Sin embargo, el funcionamiento depende del modelo, el sistema operativo, la configuración y las actualizaciones instaladas. Conviene comprobar que el dispositivo tenga seleccionada la zona horaria correcta, sobre todo si se viaja entre estados.

Los relojes de pared, los despertadores tradicionales y otros aparatos sin conexión suelen necesitar un ajuste manual. Algunos vehículos también pueden requerir que el conductor cambie la hora desde el sistema de entretenimiento o el menú del tablero. Si el dispositivo no se actualiza por sí solo, hay que atrasarlo una hora en la madrugada del cambio o antes de acostarse el sábado 31 de octubre.

¿Qué ha pasado con la Sunshine Protection Act en 2026?

El debate para establecer el horario de verano permanente continúa en el Congreso. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, el proyecto llegó al Senado y fue remitido a la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte. En los registros oficiales consultados no figura como una ley promulgada que haya eliminado el cambio estacional.

Por tanto, el calendario vigente mantiene el final del horario de verano para el domingo 1 de noviembre de 2026. La propuesta legislativa no debe confundirse con una modificación legal ya efectiva: mientras no entre en vigor una nueva norma, las jurisdicciones que observan el horario estacional deberán realizar el ajuste previsto.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿Se adelanta o se atrasa el reloj el 1 de noviembre de 2026?

Se atrasa una hora. En las localidades que observan el horario de verano, las 2:00 a. m. vuelven a ser la 1:00 a. m.

¿Se debe cambiar la hora en todo Estados Unidos?

No. Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no observan el cambio estacional. La Nación Navajo sí lo hace.

¿Cuándo comenzará nuevamente el horario de verano?

El calendario federal vigente establece que comenzará el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes de las jurisdicciones que lo observan pasarán de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de hora?

No. El proyecto H.R. 139 avanzó en la Cámara de Representantes y fue remitido al Senado, pero los registros consultados no muestran que se haya convertido en ley.

¿Tengo que cambiar la hora del teléfono manualmente?

Por lo general, no, si la fecha, la hora y la zona horaria automáticas están activadas. Aun así, es recomendable comprobar la configuración del dispositivo.