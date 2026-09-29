El horario de verano termina en Estados Unidos el domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes de las zonas que observan Daylight Saving Time (DST) deberán atrasarse una hora, hasta la 1:00 a. m.. En la práctica, eso significa que la madrugada tendrá una hora adicional y el país regresará al horario estándar. El ajuste se realiza de acuerdo con las fechas establecidas por la legislación federal vigente.

¿A qué hora cambia el reloj y se atrasa o se adelanta?

El cambio se produce a las 2:00 a. m. del horario de verano local: el reloj retrocede a la 1:00 a. m.. Por eso, la madrugada del 1 de noviembre tendrá dos veces el intervalo comprendido entre la 1:00 y las 2:00 a. m. Para muchas personas, el efecto práctico será una hora más de descanso si mantienen el mismo horario de sueño. Desde ese día también habrá más luz por la mañana y menos luz durante la tarde y la noche, porque comienza nuevamente el horario estándar.

¿Qué estados deben cambiar la hora el 1 de noviembre?

La regla general es que todos los estados, salvo Hawái y la mayor parte de Arizona, observan el horario de verano. También lo hace el Distrito de Columbia. El cambio comprende las cuatro grandes zonas horarias continentales y Alaska, mientras que las comunidades de la Navajo Nation constituyen una excepción importante dentro de Arizona: la Nación Navajo sí observa el horario de verano. Por ello, la mayor parte de Arizona mantiene la misma hora durante todo el año, pero algunas áreas dentro del estado sí modifican sus relojes.

Zona horaria Estados y jurisdicciones que realizan el cambio Eastern Time Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia, West Virginia y Washington, D.C. Central Time Alabama, Arkansas, Florida (parte), Illinois, Indiana (parte), Iowa, Kansas, Kentucky (parte), Louisiana, Michigan (parte), Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska (parte), North Dakota (parte), Oklahoma, South Dakota (parte), Tennessee (parte), Texas y Wisconsin Mountain Time Colorado, Idaho (parte), Kansas (parte), Montana, Nebraska (parte), New Mexico, North Dakota (parte), Oregon (parte), South Dakota (parte), Utah y Wyoming; además, la zona de la Navajo Nation que se encuentra en Arizona Pacific Time California, Idaho (parte), Nevada, Oregon (parte) y Washington Alaska Time Alaska

Algunos estados aparecen en más de una zona horaria; la tabla identifica sus partes que utilizan cada zona.

¿Qué estados y territorios no observan el horario de verano?

Hay siete jurisdicciones que no realizan el cambio de hora en 2026: Hawái, la mayor parte de Arizona, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico y U.S. Virgin Islands. Estas áreas permanecen en horario estándar durante todo el año. El Departamento de Transporte señala que los estados pueden optar por no observar el horario de verano, pero no pueden establecer unilateralmente un horario de verano permanente bajo la legislación federal actual.

Estado o territorio ¿Cambia la hora el 1 de noviembre? Particularidad Arizona No, en la mayor parte del estado Mantiene horario estándar todo el año Hawái No Mantiene horario estándar todo el año American Samoa No No observa DST Guam No No observa DST Northern Mariana Islands No No observa DST Puerto Rico No No observa DST U.S. Virgin Islands No No observa DST

Caso especial de Arizona: la Navajo Nation sí observa el horario de verano, incluso en sus territorios ubicados dentro de Arizona. Por eso, no todo el estado permanece bajo el mismo régimen horario durante el año. La mayor parte de Arizona, incluida Phoenix, no adelanta ni atrasa sus relojes.

¿Qué dispositivos cambian automáticamente y cuáles hay que ajustar?

Los teléfonos inteligentes, computadoras, tablets y muchos relojes inteligentes normalmente actualizan la hora de forma automática cuando tienen activados los ajustes de fecha, hora y zona horaria automáticos. Antes del cambio conviene comprobar que esas funciones estén habilitadas y que el dispositivo tenga conexión.

Los aparatos que suelen requerir una modificación manual son los relojes de pared, despertadores digitales, algunos relojes de automóviles, hornos y microondas. Una forma sencilla de hacerlo es esperar a la noche del sábado 31 de octubre y atrasar una hora los dispositivos antes de acostarse. En un reloj que marque 2:00 a. m., el ajuste correcto será volverlo a 1:00 a. m.. Los equipos conectados a internet o a sistemas de sincronización horaria pueden actualizarse por sí solos, aunque siempre es recomendable comprobar la hora la mañana siguiente.

¿Seguirá existiendo el cambio de hora en Estados Unidos?

Por ahora, sí. La Sunshine Protection Act of 2025 busca convertir el horario de verano en permanente y terminar con los cambios dos veces al año, pero todavía no es ley. La Cámara de Representantes aprobó H.R. 139 el 14 de julio de 2026 y el proyecto pasó al Senado, donde fue recibido y remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte el 15 de julio. Mientras el Congreso no complete el proceso legislativo y el proyecto no se convierta en ley, continúa vigente el calendario actual.

El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la iniciativa, un apoyo que ayudó a impulsar el proyecto en la Cámara. Sin embargo, su respaldo no modifica por sí mismo las reglas vigentes: para eliminar el cambio de hora se necesita una modificación de la legislación federal.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario 2026

¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos?

El domingo 1 de noviembre de 2026.

¿A qué hora se atrasan los relojes?

A las 2:00 a. m., la hora vuelve a ser la 1:00 a. m.

¿Se gana o se pierde una hora?

Se gana una hora durante la madrugada.

¿Arizona cambia la hora?

La mayor parte de Arizona no. La Navajo Nation sí observa el horario de verano.

¿Hawái cambia la hora?

No. Hawái permanece en horario estándar durante todo el año.

¿El teléfono cambia la hora automáticamente?

Normalmente sí, si tiene activados los ajustes automáticos de fecha, hora y zona horaria.

¿Tengo que cambiar manualmente el microondas o el horno?

En muchos modelos sí. Estos aparatos no suelen sincronizarse automáticamente con la hora oficial.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de hora?

No. El proyecto fue aprobado por la Cámara en julio de 2026, pero todavía debe avanzar en el Senado para convertirse en ley.