El cambio al horario de verano 2026 en Estados Unidos se realizará el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. . La mayoría de estados del país aplica este ajuste, con excepciones como Hawái y gran parte de Arizona, que mantienen el mismo horario todo el año. El Daylight Saving Time durará casi ocho meses, y el horario volverá a tener un cambio al estándar el primer domingo de noviembre. Es decir el 1 de noviembre de 2026, tendremos que ajustar de nueva cuenta nuestro reloj y atrasarlo una hora.

¿Cuándo es exactamente el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos comenzará el domingo 8 de marzo de 2026. El cambio oficial se hace de madrugada, cuando el reloj marca las 2:00 a. m. hora local y se adelanta directamente a las 3:00 a. m., “perdiéndose” una hora de sueño.

En todo el país continental, la regla general es que el ajuste se realiza a las 2:00 a. m. de cada zona horaria, comenzando por la Costa Este y siguiendo sucesivamente con las zonas Central, Montaña, Pacífico y Alaska. El horario de verano se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se volverá al horario estándar atrasando el reloj una hora.

Fecha exacta del cambio al horario de verano 2026

Evento Fecha y hora oficial Ajuste del reloj Inicio horario de verano 2026 (DST) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (pasa a 3:00 a. m.) Fin horario de verano 2026 (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (pasa a 1:00 a. m.)

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo de 2026?

Al entrar en el horario de verano el 8 de marzo de 2026, el reloj se adelanta una hora. Esto significa que cuando sean las 2:00 a. m. se “salta” directamente a las 3:00 a. m., de modo que la noche tiene oficialmente una hora menos. Una forma práctica de recordarlo es la regla en inglés “spring forward”, que asocia la primavera con adelantar el reloj.

Por el contrario, cuando finaliza el horario de verano el 1 de noviembre de 2026, el reloj se atrasa una hora, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., lo que hace que se “gane” una hora de sueño. Esa segunda fase suele asociarse a la regla “fall back”, es decir, atrasar el reloj en otoño.

Así se debe ajustar la hora el 8 de marzo

Cambio Mes y año Movimiento del reloj Regla práctica Entrada al horario de verano Marzo 2026 Adelantar 1 hora “Spring forward” (adelantar) Regreso al horario estándar Noviembre 2026 Atrasar 1 hora “Fall back” (atrasar)

¿Qué estados cambian la hora y cuáles no en 2026?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participa en el horario de verano y debe adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Los estados continentales de las zonas Este, Central, Montaña y Pacífico, así como Alaska, siguen la normativa federal de realizar el cambio a las 2:00 a. m. hora local.

Sin embargo, hay excepciones importantes: Hawái y la mayor parte de Arizona no realizan ningún ajuste y se mantienen todo el año en horario estándar. También ciertos territorios de EE.UU. (como Puerto Rico, Guam y Samoa Americana) suelen mantenerse fuera del horario de verano, aunque su mención concreta puede variar según la fuente consultada.

Estados y aplicación del horario de verano 2026

Zona / estado ¿Aplica horario de verano 2026? Comentario breve Estados continentales (Este, Central, Montaña, Pacífico) Sí Ajuste en marzo y noviembre a las 2:00 a. m. Alaska Sí Ajusta también a las 2:00 a. m. locales. Hawái No Mantiene horario estándar todo el año. Gran parte de Arizona No No sigue el horario de verano, salvo algunas áreas navajas. Territorios (ej. Puerto Rico, Guam, Samoa Americana) Generalmente no Suelen mantenerse en horario estándar todo el año.

¿Cómo saber si debo adelantar o atrasar el reloj según el lugar donde vivo?

Para la entrada al horario de verano el 8 de marzo de 2026, si vives en la mayor parte de los estados continentales o en Alaska, debes adelantar el reloj una hora a las 2:00 a. m. locales (puedes hacerlo la noche previa antes de dormir). Si vives en Hawái o en la mayor parte de Arizona, no tienes que hacer ningún cambio, ya que se mantiene el mismo horario todo el año.

Una guía rápida es verificar en qué tipo de lugar resides y aplicar la regla correspondiente:

¿En qué lugar de EE.UU. debes ajustar la hora del reloj?

Tipo de lugar de residencia ¿Ajusta el reloj en marzo 2026? ¿Qué hacer el 8 de marzo de 2026? Estado continental (ej. Nueva York, Texas, California) Sí Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. (pasa a 3:00 a. m.). Alaska Sí Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. locales. Hawái No No hacer cambios; se mantiene horario estándar. Gran parte de Arizona No No hacer cambios en la mayoría del estado. Territorio no continental (ej. Puerto Rico, Guam) Generalmente no Verificar normativa local; suelen no aplicar horario de verano.

¿Qué recomendaciones prácticas seguir para el cambio de horario de verano 2026?

Una recomendación útil es marcar en el calendario que el horario de verano empieza el segundo domingo de marzo (8 de marzo de 2026) y termina el primer domingo de noviembre (1 de noviembre de 2026). También conviene comprobar si tu estado o territorio aplica el horario de verano para evitar confusiones al coordinar viajes, citas médicas o reuniones de trabajo.

Muchas personas optan por adelantar los relojes (analógicos o manuales) la noche del sábado 7 de marzo antes de acostarse, para despertar ya con la hora correcta el domingo. Además, revisar la configuración automática de la hora en teléfonos móviles, computadoras y relojes inteligentes ayuda a asegurarse de que la actualización se haga de forma correcta y sincronizada.

FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

