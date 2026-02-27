Cada año, casi todos los residentes de Estados Unidos deben ajustar sus relojes dos veces: en marzo, con el inicio del horario de verano, y en noviembre, con el regreso al horario estándar o de invierno. Se trata de una práctica vigente desde hace décadas y que genera rechazo en parte de la población, al punto de que ya existen proyectos para eliminarla tanto a nivel estatal como federal. Aunque el debate sigue abierto y algunos estados han manifestado su intención de modificar el sistema, por ahora el cambio de hora continúa siendo obligatorio, y en esta nota te contamos por qué aún debe realizarse este ajuste todos los años.

El horario se fijó hace más de un siglo (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

LA RAZÓN POR LA QUE TENEMOS QUE AJUSTAR LOS RELOJES EN EE.UU. TODOS LOS AÑOS

El cambio de horario en EE.UU. existe porque la ley federal obliga a alternar entre horario estándar y horario de verano (Daylight Saving Time) dos veces al año, una práctica creada hace más de un siglo por una poderosa razón: aprovechar mejor la luz del día y ahorrar energía.

¿Desde cuándo se originó la idea?

El horario de verano se introdujo en 1918 durante la Primera Guerra Mundial como una medida de guerra para conservar combustible y electricidad, haciendo que más horas de trabajo coincidieran con la luz solar.

La lógica era usar menos luz artificial por la tarde y extender la jornada con luz natural, algo muy importante cuando la mayor parte del consumo era iluminación, no aire acondicionado ni pantallas.

Sigue vigente hasta hoy

El Uniform Time Act de 1966 estandarizó el sistema de adelantar el reloj en primavera y atrasarlo en otoño en todo el país, salvo estados que optan por no usar horario de verano como Arizona (a excepción de la Nación Navajo) y Hawai).

Mientras el Congreso no cambie esa ley, la norma es seguir con el ritual de “spring forward” en marzo y “fall back” en noviembre cada año.

A favor del cambio de horario

Quienes apoyan el ajuste de los relojes dos veces al año aseguran que hay un ahorro energético, aunque algunos estudios señalan que el beneficio es pequeño o incluso nulo en muchas zonas del país.

Cuestionan el cambio

Hay muchos que no apoyan el cambio de hora argumentando que afecta el sueño y la salud. Por ese motivo hay algunos proyectos que se han presentado en el Congreso para eliminarla y dejar un solo horario, aunque no han logrado aprobación final.

Dos veces al año, casi todos los estadounidenses deben reajustar sus relojes por el cambio de horario (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

