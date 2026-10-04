El horario de verano en Estados Unidos terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando millones de personas deberán atrasar sus relojes una hora para regresar al horario estándar. El cambio se producirá a las 2:00 a. m., momento en que los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. de la hora local . La transición permitirá disponer de una hora adicional durante la madrugada y hará que amanezca más temprano, aunque también oscurecerá antes por las tardes.

La modificación, conocida como Daylight Saving Time (DST), se aplica en la mayor parte del territorio estadounidense, pero existen excepciones importantes. Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios de Estados Unidos mantienen el horario estándar durante todo el año. Para los residentes, viajeros y trabajadores que coordinan actividades entre diferentes zonas horarias, conocer las fechas y las regiones que participan en el ajuste resulta fundamental para evitar confusiones.

¿A qué hora cambia el horario en Estados Unidos el 1 de noviembre de 2026?

El cambio oficial se realizará a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, según la hora local de cada región que observa el horario de verano. En ese instante, los relojes retrocederán a la 1:00 a. m. y esa hora se repetirá durante la madrugada.

Zona horaria Cambio de hora Este (ET) 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Central (CT) 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Montaña (MT) 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Pacífico (PT) 2:00 a. m. → 1:00 a. m. Alaska (AKT) 2:00 a. m. → 1:00 a. m.

El ajuste se realiza según la hora local de cada zona, no en un único momento para todo el país. En términos prácticos, el domingo tendrá 25 horas en las regiones que aplican el cambio, mientras que las zonas que no observan el horario de verano mantendrán su calendario habitual.

¿Qué estados deben atrasar sus relojes en noviembre de 2026?

La mayoría de los estados estadounidenses participa en el cambio de horario. Son 48 los estados que observan el horario de verano, aunque Arizona lo hace de manera parcial. La siguiente tabla reúne los estados que deberán atrasar sus relojes, agrupados por región para facilitar la consulta.

Región Estados que cambian la hora Noreste Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania Atlántico medio Delaware, Maryland, Virginia, Virginia Occidental Sureste Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Misisipi Medio Oeste Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Misuri, Ohio y Wisconsin Grandes Llanuras Kansas, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur Sur y centro Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas Oeste y Montaña California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington y Wyoming Alaska Alaska

Algunos estados tienen más de una zona horaria, por lo que el ajuste se realiza conforme a la hora local correspondiente. Esto ocurre, entre otros, en Florida, Indiana, Kentucky, Tennessee, Idaho, Oregón y Texas.

Arizona tiene una situación particular: la mayor parte del estado no cambia la hora en noviembre y permanece en horario estándar de la Montaña durante todo el año. Sin embargo, la Nación Navajo sí observa el horario de verano y atrasará sus relojes el 1 de noviembre. Esta diferencia también se aplica a sus territorios en Nuevo México y Utah, por lo que puede haber variaciones horarias entre comunidades cercanas.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora en noviembre?

Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses no participan en el horario de verano. Sus relojes no necesitan adelantarse en primavera ni atrasarse en otoño por esta normativa.

Estado o territorio ¿Cambia la hora? Hawái No Mayor parte de Arizona No Puerto Rico No Islas Vírgenes de Estados Unidos No Guam No Samoa Americana No Islas Marianas del Norte No

Estas excepciones están contempladas en la normativa federal, que permite a los estados eximirse del horario de verano mediante legislación. Los territorios mencionados tampoco observan el cambio estacional.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles requieren un ajuste manual?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y la mayoría de los relojes inteligentes conectados a internet suelen actualizar la hora automáticamente, siempre que tengan activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Sin embargo, es recomendable comprobar la configuración, especialmente si el dispositivo está apagado, tiene una zona horaria incorrecta o no recibe actualizaciones.

En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales, algunos relojes de automóviles y los paneles de hornos y microondas suelen requerir un ajuste manual. Lo más práctico es atrasarlos 60 minutos antes de acostarse el sábado 31 de octubre, siempre que no cuenten con actualización automática. Así, al despertar el domingo, la hora estará sincronizada con el horario estándar y se evitarán errores en las alarmas, los turnos de trabajo y las citas.

¿Se eliminará el cambio de horario en Estados Unidos en 2026?

La propuesta para establecer el horario de verano permanente sigue estancada en el Congreso y no modificará el calendario de noviembre de 2026. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio, con 308 votos a favor y 117 en contra, y enviada al Senado al día siguiente. Sin embargo, la iniciativa no ha avanzado en esa cámara y su futuro inmediato es incierto.

El presidente Donald Trump ha expresado su respaldo a la iniciativa y ha intensificado su presión pública para que el Senado la considere. No obstante, el proyecto todavía no es ley. Por ahora, sigue vigente el calendario federal: el horario de verano termina el primer domingo de noviembre y comienza el segundo domingo de marzo. En consecuencia, el próximo ajuste se realizará el 1 de noviembre de 2026 y el siguiente será el 14 de marzo de 2027.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre de 2026?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., los relojes vuelven a marcar la 1:00 a. m.

¿Se duerme una hora más con el cambio de horario?

La madrugada tiene una hora adicional, aunque el descanso efectivo depende de los hábitos de sueño de cada persona.

¿Cuándo comienza nuevamente el horario de verano en Estados Unidos?

El domingo 14 de marzo de 2027. Los relojes deberán adelantarse de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿California y Nueva York cambian la hora en noviembre?

Sí. Ambos estados atrasarán sus relojes el 1 de noviembre de 2026.

¿Qué ocurre si el teléfono no cambia automáticamente la hora?

Comprueba que estén activadas las opciones de fecha y hora automáticas y que la zona horaria sea correcta. Si el problema continúa, configura la hora manualmente.