El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 se realiza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., cuando los relojes se adelantan una hora en la mayoría de estados del país. Solo Hawái, casi todo Arizona y algunos territorios no aplican este ajuste porque no observan el horario de verano.

¿Cuándo inicia el horario de verano 2026 en EE.UU.?

En 2026, el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo. El cambio se hace a las 2:00 a.m. hora local, momento en el que el reloj pasa directamente a las 3:00 a.m., por lo que se pierde una hora de sueño.

Fecha de inicio: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora del cambio: 2:00 a.m. → 3:00 a.m. (se adelanta una hora).

Vigencia: desde el 8 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2026.

Ejemplo práctico: si en tu ciudad son las 1:59 a.m. del domingo 8 de marzo, el reloj saltará a las 3:00 a.m. y esa franja de 2:00 a 2:59 a.m. no existirá ese día.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en marzo de 2026?

En marzo de 2026, al entrar al horario de verano, el reloj se adelanta una hora en los estados que observan DST. La regla nemotécnica en inglés es “spring forward, fall back”: en primavera se adelanta el reloj, en otoño se atrasa.

En primavera (marzo): se adelanta 1 hora, se pierde una hora de sueño.

En otoño (noviembre): se atrasa 1 hora, se gana una hora de sueño.

El cambio impacta la hora de salida y puesta del sol, que se retrasa una hora en el reloj durante el horario de verano.

Sentido del cambio de hora en EE.UU. 2026

Momento del año 2026 Acción sobre el reloj Efecto principal Inicio horario de verano: 8 de marzo Adelantar 1 hora (2:00 → 3:00) Se pierde una hora de sueño, atardecer más tarde Fin del horario de verano: 1 de noviembre Atrasar 1 hora (2:00 → 1:00) Se gana una hora de sueño, amanecer más temprano

¿En qué estados se cambia el horario y en cuáles no?

Casi todos los estados de EE.UU. aplican el horario de verano, con dos excepciones: Hawái y la mayor parte de Arizona, donde se mantiene la hora estándar todo el año. Además, varios territorios estadounidenses tampoco ajustan el reloj.

Estados que NO observan horario de verano: Hawái y Arizona (excepto la Nación Navajo, que sí aplica DST).

Territorios sin horario de verano: American Samoa, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

El resto de estados continentales (California, Texas, Nueva York, Florida, etc.) sí adelantan el reloj en marzo y lo atrasan en noviembre.

Observancia de horario de verano por jurisdicción

Jurisdicción ¿Observa horario de verano? Detalle clave Hawái No Mantiene hora estándar todo el año. Arizona (salvo Nación Navajo) No Clima desértico, evita atardeceres más tardíos. Nación Navajo (en AZ, NM, UT) Sí Alineada con otros estados con DST. 48 estados continentales restantes Sí Adelantan en marzo y atrasan en noviembre. Territorios (AS, GU, MP, PR, VI) No Sin ajustes de horario de verano.

¿Cómo saber si debo adelantar el reloj en mi estado?

La forma más sencilla de saber si debes adelantar el reloj es verificar si tu estado se encuentra en la lista de los dos que no observan DST; si no es Hawái ni (casi todo) Arizona, lo más probable es que sí debas ajustarlo. También puedes guiarte por el horario local: el cambio se hace según la hora de tu zona (Eastern, Central, Mountain o Pacific).

Si vives en cualquiera de estos estados, debes adelantar el reloj el 8 de marzo de 2026:

Costa Este: Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts, etc.

Centro: Texas, Illinois, Minnesota, Louisiana, etc.

Montaña: Colorado, Utah, Nuevo México, parte de Idaho y Montana (salvo la zona de Arizona que no aplica).

Pacífico: California, Washington, Oregón, Nevada.

No adelantan el reloj: Hawái, casi todo Arizona y los territorios ya mencionados.

Guía rápida por zonas

Zona horaria principal Ejemplos de estados que SÍ cambian ¿Ajuste el 8 de marzo 2026? Eastern Time (ET) Nueva York, Florida, Georgia Sí, adelantar 1 hora. Central Time (CT) Texas, Illinois, Tennessee Sí, adelantar 1 hora. Mountain Time (MT) Colorado, Utah, Nuevo México Sí, adelantar 1 hora. Pacific Time (PT) California, Washington, Oregón Sí, adelantar 1 hora. Hawaiʻi–Aleutian / Arizona Hawái, Arizona (sin Nación Navajo) No, se mantiene la hora.

¿Qué recomendaciones seguir ante el cambio de horario?

El adelantamiento de una hora puede afectar el sueño y la rutina diaria, por lo que conviene preparar el cuerpo y la agenda con algo de anticipación. Ajustar gradualmente la hora de dormir ayuda a reducir el impacto del “salto” de una hora.

Acuéstate 15–30 minutos antes durante varias noches previas al 8 de marzo.

Evita pantallas brillantes y cafeína en las horas cercanas a dormir para facilitar el descanso.

Revisa y ajusta manualmente relojes de pared, hornos, autos y cualquier dispositivo que no cambie automáticamente.​

Aprovecha el cambio como recordatorio para comprobar baterías de detectores de humo y monóxido de carbono, una recomendación habitual en EE.UU.​

Consejos rápidos para el cambio al horario de verano

Aspecto Recomendación principal Sueño Acostarse un poco antes los días previos. Salud Mantener horarios regulares de comida y ejercicio. Tecnología Verificar qué dispositivos cambian solos. Seguridad en el hogar Revisar detectores y baterías.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo cambia la hora en EE.UU. en 2026?

El cambio al horario de verano se realiza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m. hora local.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en marzo de 2026?

En marzo se adelanta una hora: el reloj pasa de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m., por lo que se pierde una hora de sueño.

¿Qué estados no cambian la hora?

Hawái y casi todo el estado de Arizona no observan el horario de verano; además, los territorios de American Samoa, Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes mantienen la misma hora todo el año.

¿Hasta cuándo dura el horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora y se regresa al horario estándar.

¿Por qué existe el horario de verano?

El horario de verano se creó para aprovechar mejor las horas de luz en los meses cálidos, desplazando una hora de luz hacia el final del día, aunque hoy existe debate sobre sus beneficios reales.​