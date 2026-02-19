Como todos los años, la llegada del horario de verano obligará a millones de residentes de Estados Unidos a ajustar sus relojes el 8 de marzo de 2026. Aunque esta práctica se realiza para aprovechar la luz solar durante los meses más cálidos, lo cierto es que no todos los estados la aplican, pues depende de la ubicación geográfica y las leyes locales de cada jurisdicción. En los siguientes párrafos, te contamos en qué zonas deben cambiar la hora y en cuáles no.

Cabe precisar que esta práctica se implementó por primera vez en Alemania y Austria en 1916, durante la Primera Guerra Mundial, como una medida para conservar el carbón. Luego otros países europeos y Estados Unidos también la adoptaron con fines bélicos y para optimizar la producción industrial.

El ajuste al horario de verano no solo depende de la fecha, también del mapa: algunos estados y territorios de EE.UU. volverán a cambiar la hora, mientras otros seguirán todo el año en horario estándar (Foto: Alfa Studio para iStock y Getty Images)

¿EL 8 DE MARZO SE ADELANTA O ATRASA LA HORA?

El próximo domingo 8 de marzo de 2026, gran parte de Estados Unidos dará la bienvenida al horario de verano (Daylight Saving Time). Ese día, a las 2:00 a.m., los relojes deberán adelantarse una hora; es decir, deben marcar las 3:00 a.m.

Si bien puedes hacerlo manualmente, hacer este ajuste antes de dormir es perfecto para no esperar hasta la madrugada. Asimismo, los dispositivos modernos (celulares, laptops, relojes inteligentes y más) cambian la hora de forma automática, así que no te preocupes.

¿EN QUÉ LUGARES SÍ SE CAMBIA DE HORARIO EN ESTADOS UNIDOS?

El horario de verano se aplica en la mayor parte de Estados Unidos, así pues 48 estados deben hacerlo. Entre ellos están: California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois y Georgia. Alaska también hace este cambio, pero el ajuste se basa en su zona horaria local. Lo mismo pasa en el distrito de Columbia.

¿EN DÓNDE NO CAMBIA LA HORA EN EE.UU.?

A pesar de que es una medida nacional, la Ley de Hora Uniforme permite a los estados y territorios permanecer en el horario estándar todo el año. Por lo tanto, los lugares que no moverán sus relojes el 8 de marzo son:

Hawái: por su ubicación tropical cerca del ecuador, donde la variación de luz solar es mínima y no se requiere este ajuste.

por su ubicación tropical cerca del ecuador, donde la variación de luz solar es mínima y no se requiere este ajuste. Arizona (la mayor parte), excepto la Nación Navajo que sí aplica horario de verano dentro del estado. Es importante mencionar que Arizona decidió dejar de cambiar la hora en 1968.

excepto la Nación Navajo que sí aplica horario de verano dentro del estado. Es importante mencionar que Arizona decidió dejar de cambiar la hora en 1968. Territorios Insulares: Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte no ajustan sus relojes.

Averigua si debes adelantar o atrasar tu reloj este año para el horario de verano (Daylight Saving Time) (Crédito: Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini)

