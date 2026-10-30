Si este 31 de octubre planeas celebrar Halloween, ya sea pidiendo dulces con tus hijos o asistiendo a una reunión con amigos o familiares, quizá te preguntes cómo influirá el cambio de horario en tus planes, teniendo en cuenta que el ajuste de los relojes en Estados Unidos se realizará al día siguiente, el domingo 1 de noviembre. ¿Cómo afectará a quienes prolonguen la celebración hasta la madrugada y cuándo volverá a coincidir Halloween con el fin de semana en que termina el horario de verano? A continuación, resolvemos estas dudas.

Una hora adicional marcará la diferencia para quienes celebren hasta la madrugada (Foto: Pexels)

¿CÓMO AFECTA A HALLOWEEN EL CAMBIO DE HORARIO EN EE.UU. ESTE 1 DE NOVIEMBRE?

El cambio de horario dará una hora adicional a quienes prolonguen la celebración de Halloween hasta la madrugada. Recuerda que el horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a.m., cuando los relojes retrocederán a la 1:00 a.m.

Así afectará a la celebración

Halloween cae el sábado 31 de octubre y el ajuste de los relojes se realizará durante la madrugada del domingo. Para quienes celebren esa noche, esto significa que:

Quienes sigan celebrando durante la madrugada tendrán una hora adicional antes de que el reloj vuelva a marcar las 2:00 a.m.

Quienes prefieran descansar podrán disponer de una hora más para dormir, si mantienen su hora habitual de levantarse.

Las actividades para pedir dulces durante la tarde y la noche del sábado no se verán alteradas por el ajuste, porque ocurrirá después.

Cabe precisar que el cambio modifica la hora del reloj, no la duración de la luz natural. Tampoco significa que todos los establecimientos extenderán sus fiestas; eso dependerá de sus horarios y normas.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A COINCIDIR HALLOWEEN CON EL FIN DE SEMANA DEL CAMBIO DE HORARIO?

La próxima vez que Halloween coincida con el fin de semana del cambio de horario en EE.UU. será la noche del sábado 31 de octubre de 2037 y la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Por lo tanto, habrá que esperar 11 años porque la combinación del calendario y los años bisiestos hace que Halloween no vuelva a caer en sábado hasta entonces. La coincidencia anterior fue en 2020.

Vale aclarar que la medida se aplica en las zonas de Estados Unidos que observan el horario de verano, no en todo el país.

Quienes prolonguen la celebración hasta la madrugada tendrán una hora adicional (Foto: Pexels)