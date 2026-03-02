Los habitantes de Estados Unidos se preparan una vez más para ajustar sus relojes y dar la bienvenida a días más largos . Aunque este proceso se ha vuelto una rutina anual, la tecnología genera dudas sobre la sincronización automática de tus dispositivos más esenciales. Desde la configuración de tu smartphone inteligente hasta los sistemas integrados de tu coche, es importante que asegures que todo funcione correctamente para evitar retrasos. En esta nota, te brindaré una guía completa para que realices una transición sin complicaciones este domingo 8 de marzo.

Al finalizar esta semana, gran parte del territorio estadounidense dará inicio al horario de verano. Esta medida implica que los ciudadanos deberán adelantar sus relojes una hora, un ajuste que permitirá disfrutar de una mayor iluminación durante el final de la tarde los días.

El cambio de horario se hará efectivo a las 2:00 a.m. de la madrugada de este domingo 8 de marzo, momento en que los relojes deberán adelantarse directamente a las 3:00 a.m. La modificación implica que, durante esa jornada, los estadounidenses perderán una hora de sueño.

Entonces, desde la fecha mencionada hasta el 1 de noviembre del 2026, el amanecer se verá un poco más tarde, aunque el atardecer se dará una hora más de lo habitual. Es decir, habrá más luz natural en horas de la tarde.

Cuando el reloj marque las 2:00 a.m. del 8 de marzo, se adelantará directamente a las 3:00 a.m. (Crédito: Freepik)

Cómo ajustar el reloj en un smartphone (Android e iPhone)

Para ajustar el horario de tu verano en tu móvil, tendrás que buscar la opción ‘Fecha y hora automática’ o ‘Ajuste automático’. Cuando lo encuentres, deberás activarlo y, de esa manera, tu dispositivo se actualizará a la correspondiente durante el 8 de marzo.

En caso prefieras hacerlo manual, el proceso tampoco es complicado. Para ello, ingresas a la opción ‘Fecha y Hora’, adelantas una hora y confirmas la zona horario correcta; éstas pueden ser Eastern, Central, Mountain, Pacific, entre otras.

Los smartphones tienen la posibilidad de ajustarse automática al horario de verano. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo ajustar el reloj en un automóvil

De contar con un auto moderno, podrás sincronizar el horario con la ayuda de tu GPS o con el sistema de tu dispositivo móvil. Es más, también existe una opción de ‘hora automática’ o ‘ajustar por horario de verano’ en el menú de configuración del tablero de tu coche.

Si posees un vehículo antiguo, el proceso siempre se realizará manualmente. Te recomiendo que adelantes una hora en la noche del sábado 7 o en la mañana del domingo 8 de marzo. Para ello, tienes que presionar los botones ‘Clock Tome’, ‘H’, ‘M’ del estéreo o del panel.

