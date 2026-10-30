La madrugada del domingo 1 de noviembre tendrá una hora repetida para millones de personas en Estados Unidos: cuando el reloj marque las 2:00 a. m., volverá a la 1:00 a. m. y comenzará el horario estándar. El cambio pondrá fin al horario de verano de 2026 y obligará a atrasar los relojes en la mayor parte del país, aunque Hawái, gran parte de Arizona y varios territorios estadounidenses seguirán con su horario habitual.

¿Cuándo termina el horario de verano en Estados Unidos y qué hora será después?

Datos Cambio de hora en EE.UU. Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Qué hacer con el reloj Atrasarlo una hora Hora después del ajuste 1:00 a. m. Efecto en esa madrugada Se repite la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. Próximo inicio del horario de verano Domingo 14 de marzo de 2027

La regla federal establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre a las 2:00 a. m., cuando la hora local vuelve a ser la 1:00 a. m. El ajuste se realiza según la hora de cada zona, no de manera simultánea en todo el país.

¿Qué estados y territorios de Estados Unidos cambian la hora?

La mayoría de los estados observa el horario de verano. Hawái y la mayor parte de Arizona son las principales excepciones estatales; además, Puerto Rico y otros territorios estadounidenses mantienen su horario sin aplicar el ajuste de noviembre. La Nación Navajo, que se extiende por Arizona, Nuevo México y Utah, sí observa el cambio.

Jurisdicción ¿Atrasará el reloj el 1 de noviembre? Ciudades representativas 48 estados que observan el horario de verano Sí, en las zonas correspondientes Nueva York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Los Ángeles, Seattle y Anchorage Hawái No Honolulu, Hilo Mayor parte de Arizona No Phoenix, Tucson, Flagstaff Comunidades de la Nación Navajo Sí Window Rock, Chinle, Tuba City Puerto Rico No San Juan, Ponce Guam No Hagåtña, Dededo Islas Marianas del Norte No Saipán Samoa Americana No Pago Pago Islas Vírgenes de Estados Unidos No Charlotte Amalie, Christiansted

Los estados que observan el horario de verano abarcan las zonas del Este, Central, Montaña, Pacífico y Alaska. Algunos estados están divididos entre dos zonas horarias, por lo que la hora que muestra el reloj depende de la localidad. La tabla anterior ofrece ejemplos representativos, no una lista exhaustiva de todas las ciudades ni de todos los límites horarios.

¿Qué zonas horarias aplican el cambio de noviembre?

Estas son las principales zonas horarias estadounidenses y algunas ciudades que permiten identificarlas:

Zona horaria Ejemplos de ciudades ¿Atrasan el reloj? Este (Eastern Time) Nueva York, Boston, Miami, Atlanta Sí Central (Central Time) Chicago, Dallas, Houston, Nueva Orleans Sí Montaña (Mountain Time) Denver, Salt Lake City, Albuquerque Sí, salvo las localidades que no observan el cambio Pacífico (Pacific Time) Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Las Vegas Sí Alaska (Alaska Time) Anchorage, Fairbanks, Juneau Sí Hawái-Aleutianas Honolulu, Adak Honolulu no cambia; las islas Aleutianas que observan el horario de verano sí lo hacen

La principal excepción dentro de la zona de la montaña es Arizona: la mayor parte del estado permanece en horario estándar durante todo el año. Las comunidades de la Nación Navajo sí ajustan sus relojes, mientras que la Nación Hopi mantiene la regla de Arizona y no aplica el cambio.

¿Por qué Arizona no cambia la hora, pero la Nación Navajo sí?

Arizona no observa el horario de verano en la mayor parte de su territorio, por lo que ciudades como Phoenix y Tucson no atrasarán sus relojes el 1 de noviembre. La Nación Navajo constituye la excepción: aplica el horario de verano para mantener la misma hora que sus comunidades en Nuevo México y Utah. Dentro de esa región, la Nación Hopi sigue el horario de Arizona, lo que puede producir diferencias de hora entre localidades cercanas.

¿Qué dispositivos deben ajustarse después del cambio de horario?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y muchos dispositivos conectados suelen actualizar la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Aun así, conviene comprobar la configuración después del cambio, especialmente si el dispositivo tiene una zona horaria incorrecta o no se ha sincronizado.

Los relojes analógicos, algunos relojes de pared, los electrodomésticos, los relojes del automóvil y otros equipos sin actualización automática pueden necesitar un ajuste manual. Si un dispositivo muestra una hora incorrecta, revisa primero la zona horaria y la configuración del horario de verano. En Arizona, Hawái y los territorios que no aplican el cambio, la configuración debe respetar las reglas locales.

¿La Sunshine Protection Act cambiará el horario de Estados Unidos en 2026?

No. La Sunshine Protection Act de 2025 (H.R. 139) propone establecer el horario de verano permanente. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, la iniciativa fue remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado. El registro oficial consultado no indica que se haya convertido en ley.

Por tanto, continúa vigente el calendario actual: el horario de verano termina el 1 de noviembre de 2026 en las jurisdicciones que lo observan. La legislación federal permite que los estados opten por permanecer en horario estándar durante todo el año, pero no que adopten por su cuenta el horario de verano permanente.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos

¿El cambio de horario afecta los vuelos y las reservas?

Los horarios de vuelos, trenes, citas y reservas se expresan según la hora local correspondiente. Si tienes un viaje o una actividad programada durante la madrugada del cambio, comprueba la hora indicada por la aerolínea, el operador o el establecimiento y revisa cualquier actualización.

¿Qué pasa si trabajo durante la hora que se repite?

En las zonas que aplican el cambio, la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. ocurre dos veces. La forma en que se contabiliza ese periodo laboral puede depender de las normas aplicables y de las políticas del empleador.

¿A qué hora se pone el sol después del cambio?

Después de atrasar el reloj, el amanecer y el atardecer aparecerán aproximadamente una hora antes en la hora del reloj respecto del día anterior. Esto no significa que cambie la duración astronómica del día, sino la relación entre la hora oficial y la luz solar.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Estados Unidos?

El horario de verano comenzará nuevamente el domingo 14 de marzo de 2027. En las zonas que lo observan, a las 2:00 a. m. los relojes deberán adelantarse a las 3:00 a. m., por lo que esa madrugada tendrá una hora menos.

¿Todos los territorios estadounidenses atrasan el reloj en noviembre?

No. Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana y las Islas Vírgenes de Estados Unidos no observan el horario de verano. Sus relojes no se atrasan por el cambio del 1 de noviembre.

¿Qué debo hacer si mi teléfono no cambia la hora automáticamente?

Comprueba que estén activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Si la hora sigue siendo incorrecta, revisa la zona horaria seleccionada y consulta las instrucciones del fabricante. Los dispositivos que no admiten actualizaciones automáticas pueden necesitar un ajuste manual.