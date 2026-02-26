El cambio de horario en Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, es importante saber cuándo y cómo se deberá ajustar el reloj y en qué estados exactamente se aplicará el cambio. Para que recibas la información correcta sobre el tema, lee esta nota. Aquí encontrarás lo que necesitas saber. Presta mucha atención.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El horario de verano 2026 (Daylight Saving Time, DST) empieza el domingo 8 de marzo de 2026. Es decir, el segundo domingo de marzo, según la normativa federal. El ajuste se hace de madrugada, cuando el reloj pasa de las 2:00 am a las 3:00 am hora local en las zonas donde aplica el DST.

Inicio del horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026.

Hora del cambio: de las 2:00 am a las 3:00 am (se adelanta una hora).

Regla general: siempre se realiza el segundo domingo de marzo.

Ejemplo práctico: si el domingo te levantas normalmente a las 7:00 am, pues tras el cambio sentirás que tu cuerpo va “una hora detrás”, porque habrás dormido una hora menos.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Marcus Herzberg / Pexels)

Además, ten en cuenta que en noviembre vuelve a cambiar el horario. ¿Qué día exactamente? El 1 de noviembre (se atrasa el reloj 1 hora: de las 2:00 am a la 1:00 am). El regresar a la hora estándar se conoce como ‘fall back’.

¿Qué estados de EE.UU. cambian al horario de verano y cuáles no?

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? ¿Qué se hace el 8 de marzo de 2026? ¿Qué se hace el 1 de noviembre de 2026? Estados continentales (48) Sí, en la gran mayoría Adelantar 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.) Atrasar 1 hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.) Alaska Sí Adelantar 1 hora Atrasar 1 hora Hawái No No hay cambio de hora No hay cambio de hora Mayor parte de Arizona No (excepto Nación Navajo) No hay cambio de hora en la mayor parte del estado No hay cambio de hora en la mayor parte del estado Territorios de EE.UU. (PR, Guam, etc.) No en general No hay cambio de hora No hay cambio de hora

¿Cómo saber si debo atrasar o adelantar el reloj en mi estado?

Para saber si debes ajustar tu reloj, primero debes identificar si tu estado se encuentra entre los que observan el horario de verano. En términos generales, casi todos los estados continentales lo aplican, salvo Hawái, gran parte de Arizona y algunos territorios especiales. Si tu estado aplica el horario de verano, en marzo de 2026 deberás adelantar el reloj una hora y en noviembre de 2026 deberás atrasarlo una hora para volver al horario estándar.

Pasos rápidos:

Verifica si tu estado está en la lista que aplica horario de verano (casi todos salvo Hawái y gran parte de Arizona).

Si aplica, el domingo 8 de marzo de 2026 adelanta una hora tu reloj a las 2:00 a. m. (pásalo a las 3:00 a. m.).

El domingo 1 de noviembre de 2026 atrasa una hora tu reloj (de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.) para volver al horario estándar.

Una recomendación común es hacer el cambio antes de ir a dormir el sábado por la noche, para despertar ya con la hora correcta el domingo.