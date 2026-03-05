Como cada año, el horario de verano obligará a casi todos los residentes de Estados Unidos a ajustar sus relojes este 8 de marzo con el fin de ahorrar energía y maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más cálidos. Si aún no sabes qué lugares exactamente deben cambiar la hora a las 2:00 a.m., es decir adelantarla una hora para que marque las 3:00 a.m., sigue leyendo esta nota para conocer qué estados y territorios tienen que hacerlo.

Vale mencionar que el cambio no lo debes de hacer precisamente a la hora mencionada, con que ajustes tu reloj antes de dormir, será suficiente para que amanezcas con el Daylight Saving Time.

Desde el domingo 8 de marzo, se da inicio al horario de verano en Estados Unidos. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿DÓNDE SÍ CAMBIA LA HORA EN ESTADOS UNIDOS CON LA LLEGADA DEL HORARIO DE VERANO?

El horario de verano es una práctica federal que aplica en la gran mayoría del territorio estadounidense. A continuación, cada uno de los estados y territorios que tienen la obligación de ajustar sus relojes este 8 de marzo de 2026.

Alabama

Alaska (ajusta sus relojes según su zona horaria local)

Arkansas

California

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Míchigan

Minnesota

Misisipi

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

New Hampshire

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Rhode Island

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Virginia Occidental

Wisconsin

Wyoming

También cambian la hora el Distrito de Columbia y la mayoría de Arizona dentro de la Nación Navajo (aunque el resto del estado no).

Para el domingo 8 de marzo, los ciudadanos estadounidenses tendrán que adelantar una hora más a las 2:00 a.m. (Crédito: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS LUGARES QUE NO CAMBIAN LA HORA?

En estos lugares no se adelantará la hora el 8 de marzo de 2026, cuando inicie el horario de verano:

Estado de Arizona (excepto la Nación Navajo). Arizona dejó de cambiar la hora en 1968, aunque la Nación Navajo sí lo hace para mantener la sincronía con sus territorios en Utah y Nuevo México.

Arizona dejó de cambiar la hora en 1968, aunque la Nación Navajo sí lo hace para mantener la sincronía con sus territorios en Utah y Nuevo México. Estado de Hawái: por su ubicación tropical cerca del ecuador, ya que la variación de luz solar es mínima.

por su ubicación tropical cerca del ecuador, ya que la variación de luz solar es mínima. Territorios: Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de EE.UU., Islas Marianas del Norte y Samoa Americana.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL HORARIO DE VERANO

El horario de verano o Daylight Saving Time es la práctica de adelantar los relojes una hora en los meses cálidos y atrasarlos de nuevo en los fríos, respecto a la hora estándar del país.

Su objetivo original es aprovechar mejor la luz natural y ahorrar energía eléctrica, reduciendo el uso de iluminación artificial.

También permite más horas de luz por la tarde para actividades recreativas, comercio y turismo, lo que puede beneficiar la economía y el bienestar.

Sin embargo, no todos están conformes con él, pues estudios aseguran que el cambio de hora altera el ritmo circadiano, genera trastornos del sueño, fatiga e incluso efectos adversos en la salud en algunas personas.

