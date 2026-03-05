Como cada año, el horario de verano obligará a casi todos los residentes de Estados Unidos a ajustar sus relojes este 8 de marzo con el fin de ahorrar energía y maximizar el aprovechamiento de la luz solar durante los meses más cálidos. Si aún no sabes qué lugares exactamente deben cambiar la hora a las 2:00 a.m., es decir adelantarla una hora para que marque las 3:00 a.m., sigue leyendo esta nota para conocer qué estados y territorios tienen que hacerlo.
Vale mencionar que el cambio no lo debes de hacer precisamente a la hora mencionada, con que ajustes tu reloj antes de dormir, será suficiente para que amanezcas con el Daylight Saving Time.
¿DÓNDE SÍ CAMBIA LA HORA EN ESTADOS UNIDOS CON LA LLEGADA DEL HORARIO DE VERANO?
El horario de verano es una práctica federal que aplica en la gran mayoría del territorio estadounidense. A continuación, cada uno de los estados y territorios que tienen la obligación de ajustar sus relojes este 8 de marzo de 2026.
- Alabama
- Alaska (ajusta sus relojes según su zona horaria local)
- Arkansas
- California
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Luisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Míchigan
- Minnesota
- Misisipi
- Misuri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Ohio
- Oklahoma
- Oregón
- Pensilvania
- Rhode Island
- Dakota del Norte
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Virginia Occidental
- Wisconsin
- Wyoming
También cambian la hora el Distrito de Columbia y la mayoría de Arizona dentro de la Nación Navajo (aunque el resto del estado no).
¿CUÁLES SON LOS LUGARES QUE NO CAMBIAN LA HORA?
En estos lugares no se adelantará la hora el 8 de marzo de 2026, cuando inicie el horario de verano:
- Estado de Arizona (excepto la Nación Navajo). Arizona dejó de cambiar la hora en 1968, aunque la Nación Navajo sí lo hace para mantener la sincronía con sus territorios en Utah y Nuevo México.
- Estado de Hawái: por su ubicación tropical cerca del ecuador, ya que la variación de luz solar es mínima.
- Territorios: Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes de EE.UU., Islas Marianas del Norte y Samoa Americana.
TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL HORARIO DE VERANO
- El horario de verano o Daylight Saving Time es la práctica de adelantar los relojes una hora en los meses cálidos y atrasarlos de nuevo en los fríos, respecto a la hora estándar del país.
- Su objetivo original es aprovechar mejor la luz natural y ahorrar energía eléctrica, reduciendo el uso de iluminación artificial.
- También permite más horas de luz por la tarde para actividades recreativas, comercio y turismo, lo que puede beneficiar la economía y el bienestar.
- Sin embargo, no todos están conformes con él, pues estudios aseguran que el cambio de hora altera el ritmo circadiano, genera trastornos del sueño, fatiga e incluso efectos adversos en la salud en algunas personas.
