En Nueva York ya se siente ese momento del año en que muchos empiezan a preguntarse por el cambio de hora. Y es que el hecho ya está a la vuelta de la esquina. Es el tema clásico de cada marzo, justo cuando las temperaturas comienzan a subir y los días dejan de ser tan breves. Este domingo 8 de marzo de 2026 llega oficialmente el Daylight Saving Time (DST), el momento que adelanta los relojes en todo Estados Unidos. Aunque parezca un simple ajuste, en realidad transforma la forma en que vivimos la jornada: las mañanas se verán un poco más oscuras al principio, pero la tarde se extiende, lo que encantará a quienes disfrutan salir al final del día al parque, caminar por el Hudson o compartir un café en la esquina latina de su barrio, desde el Bronx hasta Queens. Para muchos hispanos que residen en la Gran Manzana, este cambio marca también el inicio simbólico de la temporada de más luz, más movimiento y más vida en las calles.

El ajuste forma parte del sistema nacional conocido como Daylight Saving Time (DST), que aplica en casi todo el país. En 2026, el cambio se realiza el domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., momento en que los relojes deben adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Desde ese instante, Nueva York y la costa este operan bajo el Eastern Daylight Time (EDT, UTC−4).

A partir de ahí, también cambian los horarios de amanecer y anochecer en la ciudad que nunca duerme.

Tras un intenso inverno en Nueva York, las temperaturas comienzan a subir, como en cada marzo (Foto: AFP)

¿A QUÉ HORA AMANECE Y ANOCHECE EN NUEVA YORK EL 8 DE MARZO DE 2026?

Si uno consulta las tablas astronómicas, el domingo 8 de marzo ya refleja por completo el horario de verano. Aunque el Sol sigue su curso natural, el reloj se adelanta, y eso cambia cómo percibimos la luz del día.

Así quedará el domingo:

Evento Hora aproximada Zona horaria Amanecer 7:18 – 7:19 a. m. EDT (UTC−4) Anochecer 6:55 – 6:56 p. m. EDT (UTC−4)

En otras palabras, el Sol saldrá después de las siete de la mañana, pero las tardes tendrán más de once horas de luz, ideal para aprovechar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de una caminata por Central Park al final del día.

¿POR QUÉ OCURRE EL CAMBIO DE HORARIO?

El motivo es simple: aprovechar mejor la luz solar durante los meses cálidos. Cada año, Estados Unidos ajusta sus relojes para extender las horas de claridad en la tarde, una política federal que afecta a todos los estados del Eastern Time Zone, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y gran parte del noreste.

Así funciona el cambio:

A las 2:00 a. m. del domingo 8 de marzo de 2026, los relojes se adelantan a las 3:00 a. m.

Desde entonces, comienza a regir el horario EDT (UTC−4).

Esa noche se “pierde” una hora de sueño, pero las tardes se vuelven más luminosas y largas.

¿CÓMO EVOLUCIONARÁ EL AMANECER Y EL ANOCHECER DURANTE MARZO?

Durante las siguientes semanas, los días se irán alargando de forma visible. Nueva York pasará de amaneceres más tardíos a mañanas cada vez más claras, mientras el atardecer se corre hacia las siete y cuarto de la noche a finales de mes. Según Web Calendar, todo queda así:

Fecha Amanecer Anochecer 8 de marzo 07:19 18:54 9 de marzo 07:18 18:55 10 de marzo 07:16 18:56 11 de marzo 07:15 18:57 12 de marzo 07:13 18:58 13 de marzo 07:11 18:59 14 de marzo 07:10 19:00 15 de marzo 07:08 19:01 16 de marzo 07:06 19:02 17 de marzo 07:05 19:04 18 de marzo 07:03 19:05 19 de marzo 07:01 19:06 20 de marzo 07:00 19:07 21 de marzo 06:58 19:08 22 de marzo 06:56 19:09 23 de marzo 06:55 19:10 24 de marzo 06:53 19:11 25 de marzo 06:52 19:12 26 de marzo 06:50 19:13 27 de marzo 06:48 19:14 28 de marzo 06:47 19:15 29 de marzo 06:45 19:16 30 de marzo 06:43 19:17 31 de marzo 06:42 19:18

En tan solo tres semanas, el amanecer se adelanta casi 40 minutos y el atardecer se retrasa más de 20 minutos. Para muchos neoyorquinos, especialmente los que viajan temprano en el subway o trabajan en turnos nocturnos, ese cambio se siente día a día.

Este domingo 8 de marzo en Nueva York se ajustarán los relojes, permitiendo que haya más luz solar aprovechable durante los días (Foto: AFP) / ANGELA WEISS

LO QUE SIGNIFICA PARA LA VIDA DIARIA

Con la llegada del horario de verano, Nueva York gana una luz más vibrante que transforma la rutina diaria. Los parques del Bronx, el malecón de Brooklyn y las cafeterías del Upper Manhattan vuelven a llenarse de vida al final de la jornada. Muchos hispanos aprovechan ese rato extra de luz para hacer ejercicio, pasar tiempo con sus hijos o simplemente disfrutar del atardecer frente a los rascacielos.

Aunque solo sea una hora de diferencia, la ciudad entera se ajusta: los relojes cambian, pero también el ánimo. El aire de primavera empieza a sentirse en cada esquina, y con él llega la sensación de que los días —al fin— comienzan a alargarse otra vez.

