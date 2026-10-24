El final del horario de verano modificará la rutina de millones de personas en Estados Unidos y hará que la oscuridad llegue más temprano durante las tardes. Desde el domingo 1 de noviembre, varias ciudades del país tendrán atardeceres antes de las 5 p.m., un cambio que coincidirá con el ajuste de los relojes y con la reducción progresiva de las horas de luz durante el otoño. Esta transición también afectará las actividades al aire libre y los desplazamientos al final de la jornada, cuando muchas personas notarán que disponen de menos tiempo de luz natural.

La transición ocurrirá cuando los estadounidenses atrasen sus relojes una hora para finalizar el horario de verano (daylight saving time). Aunque este ajuste permitirá ganar una hora de sueño durante esa noche, también hará que el amanecer y el atardecer ocurran más temprano según el reloj, por lo que las tardes se sentirán más cortas. En 2026, el cambio se realizará el 1 de noviembre, la fecha más temprana posible para esta transición.

El cambio de horario en EE.UU. hará que varias ciudades tengan atardeceres antes de las 5 p.m. desde el 1 de noviembre. | Crédito: Pexels / Bastian Riccardi

¿Qué ciudades de EE.UU. tendrán atardeceres antes de las 5 p.m.?

Según la información de AccuWeather, estas ciudades tendrán el atardecer antes de las 5 p.m. el domingo 1 de noviembre de 2026, tras el cambio de horario.

Ciudad Estado Hora del atardecer Caribou Maine 4:16 p.m. Burlington Vermont 4:41 p.m. Green Bay Wisconsin 4:40 p.m. Chicago Illinois 4:44 p.m. Rapid City Dakota del Sur 4:42 p.m. Denver Colorado 4:57 p.m. Billings Montana 5:00 p.m. Seattle Washington 4:51 p.m. Portland Oregón 4:57 p.m. Los Ángeles California 4:44 p.m. Las Vegas Nevada 4:59 p.m. Nueva York Nueva York 4:52 p.m. Boston Massachusetts 4:37 p.m. Philadelphia Pensilvania 4:58 p.m. Pittsburgh Pensilvania 4:50 p.m. Nashville Tennessee 4:50 p.m. Atlanta Georgia 4:45 p.m.

Durante noviembre, varias regiones de EE.UU. perderán más de una hora de luz diurna, mientras las noches se alargan rumbo al invierno. | Crédito: AccuWeather

¿Por qué oscurecerá más temprano desde el 1 de noviembre?

El final del horario de verano implica atrasar los relojes una hora. Como consecuencia, los horarios del amanecer y del atardecer también se desplazan una hora hacia atrás en el reloj, aunque el ajuste no modifica la duración real del día.

Este cambio puede alterar las actividades cotidianas, especialmente las que se realizan al aire libre después del trabajo o de la jornada escolar. Las personas que salen a caminar, hacen ejercicio o conducen al final de la tarde podrían notar que hay menos luz natural durante sus desplazamientos.

Sin embargo, el oscurecimiento temprano no se debe únicamente al cambio de horario. En el hemisferio norte, los días llevan perdiendo minutos de luz desde el solsticio de junio, y esta tendencia continuará durante noviembre y diciembre, hasta llegar al solsticio de invierno.