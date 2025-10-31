Estamos muy cerca de que finalice en Estados Unidos lo que se le conoce como Daylight Saving Time (DST) para retornar al horario de invierno (Standard Time), modificación que se realiza para aprovechar la luz del día y que las mañanas sean menos oscuras en los meses de otoño e invierno. En Florida, tal y como sucede en el resto del país, también se deberá realizar esta modificación en el reloj y aquí te cuento cómo es que deben realizarlo de forma correcta.

Cambio de horario en Florida 2025: ¿se adelanta o atrasa el reloj?

El cambio de horario en Florida 2025 se realizará este domingo 2 de noviembre, cuando las personas dejen atrás el horario de verano y pasen al Standard Time (horario de invierno) por los próximos 5 meses hasta marzo de 2026.

Para pasar correctamente al horario de invierno, este domingo 2 de noviembre deberás atrasar el reloj una hora, por lo que cuando muestre las 2:00 a.m. deberá estar correctamente colocado a la 1:00 a.m. Aquí se regresa al horario estándar (Standard Time) y se pone fin al Daylight Saving Time.

Cabe señalar que este cambio de horario que se realizará en Florida, aplica para todo el territorio de Estados Unidos, por lo que las modificaciones se harán en los 50 estados.

Consejos para estar listos en el cambio de horario en Florida 2025

Ajusta los relojes y dispositivos una noche previa: es importante saber que los relojes de smartphones, tablets o computadoras se modificarán automáticamente, pero aquellos relojes manuales sí deberán ser modificados por ti mismo. Se recomienda que se haga el ajuste antes de irte a dormir en caso lo hagas el sábado por la noche.

Prepara tu cuerpo para el cambio de horario: pese a que solo es una hora, se recomienda que te acuestes más temprano el día sábado para que puedas mitigar este desajuste en el horario. Eso sí, no habrán muchas consecuencias en tu organismo ni en tu horario de sueño.

Atento al cambio de la luz del día: los atardeceres serán más tempranos, por lo que habrá más luz por la mañana y por la tarde terminará más temprano. Para todos aquellos que realizan actividades al aire libre, salidas o trabajo que requiera buena luz, planifícalas acorde al nuevo horario.

¿Por qué Florida no adopta horario de verano permanente?

Aunque el estado aprobó una ley para mantener el horario de verano todo el año, esta no puede aplicarse sin la aprobación del Congreso de EE. UU. Por ello, continúa el cambio habitual entre marzo y noviembre, con el fin de preservar la uniformidad comercial y de transporte en todo el país.

Beneficios del cambio de horario en Florida

Dormirás una hora más la noche del cambio, del sábado 1 al domingo 2 de noviembre, lo que mejorará tu descanso. Amanecerá más temprano, beneficiando a quienes inician actividades por la mañana.

La luz natural aumentará la seguridad y reducirá el uso de iluminación artificial, ayudando al ahorro energético. Además, el horario estándar se adapta mejor al ritmo biológico, favoreciendo el sueño y el ánimo.