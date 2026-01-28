En Florida, el cambio de horario 2026 se siente en cada rincón: desde las playas de Miami hasta los parques temáticos de Orlando y los despachos de gobierno en Tallahassee, donde se sigue aplicando el horario de verano aunque exista una ley que busca volverlo permanente. Saber cuándo adelantar una hora el reloj en marzo y cuándo atrasarla en noviembre, qué dispositivos se actualizan solos y cuáles debes cambiar manualmente, y cómo influye el DST en el turismo y en la vida cotidiana es fundamental para no llegar tarde a vuelos, reservas y actividades en el estado del sol.

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

En Florida, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora para marcar las 3:00 a. m. El horario estándar regresará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., momento en que se atrasa el reloj a la 1:00 a. m.

Inicio DST Florida 2026: 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m.

Fin DST Florida 2026: 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m.

Principales zonas horarias: Eastern Time (mayor parte) y una franja en Central Time, ambas con el mismo calendario DST.

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se adelanta y se atrasa el reloj en Florida?

Al entrar en el horario de verano, durante la madrugada del 8 de marzo, la referencia oficial es que el reloj salta de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., reduciendo una hora de la noche. Al finalizar el horario de verano, el 1 de noviembre, el reloj se ajusta a la inversa: pasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., “devolviendo” una hora.

Noche del sábado 7 de marzo: adelantar relojes manuales una hora antes de dormir.

Noche del sábado 31 de octubre: atrasar relojes una hora para volver al horario estándar.

¿Por qué Florida mantiene el horario de verano (DST)?

Florida aprobó una ley para avanzar hacia un horario de verano permanente, pero su aplicación depende de la autorización del Congreso federal, por lo que el esquema tradicional de DST sigue vigente en 2026. El objetivo principal es aprovechar más la luz por la tarde en un estado altamente turístico, con parques temáticos, playas y comercio al aire libre.

Motivos frecuentes que se mencionan:

Extender horas de luz diurna para turismo y recreación.

Facilitar el consumo en restaurantes, centros comerciales y atracciones.

Mantener coordinación con otros estados de la costa este que aplican DST.

¿Qué ciudades de Florida deben cambiar la hora?

Las principales ciudades de Florida, tanto en Eastern como en Central Time, ajustan la hora en las mismas fechas.

Miami

Orlando

Tampa

Jacksonville

Tallahassee

Ciudad principal Zona horaria 2026 ¿Aplica DST? Comentario sobre el cambio Miami Eastern Time Sí Adelanta y atrasa según calendario federal. Orlando Eastern Time Sí Ajuste clave por parques temáticos. Tampa Eastern Time Sí Misma hora que Miami y Orlando. Jacksonville Eastern Time Sí Mantiene el DST habitual. Tallahassee Eastern/Central limítrofe Sí Debe verificar zona específica, pero sigue el calendario DST.

¿Qué electrodomésticos y dispositivos hay que ajustar en Florida?

Como en otros estados, los teléfonos inteligentes, tablets y computadoras suelen actualizarse solos siempre que tengan activada la configuración automática. Sin embargo, muchos dispositivos de uso diario en el hogar y el automóvil requieren ajustes manuales.

Relojes de cocina, hornos, microondas, cafeteras programables.

Relojes de autos y sistemas de audio sin conexión a internet.

Despertadores tradicionales y relojes de pared.

Sistemas de riego y termostatos antiguos.

¿Qué dice el gobierno y qué consejos seguir en Florida?

Las autoridades estatales y locales insisten en que, pese a debates sobre un posible DST permanente, el calendario de cambio de hora sigue activo. Recomiendan a residentes y turistas revisar sus reservas de hoteles, tickets de parques y boletos de transporte alrededor de las fechas de cambio.

Consejos clave:

Confirmar la hora de entrada a parques temáticos y tours al aire libre.​

Revisar la hora en dispositivos que no se sincronizan por internet.

Ajustar horarios de sueño de niños y personas mayores en los días previos.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida cambia la hora en 2026?

Sí, adelantará el reloj el 8 de marzo y lo atrasará el 1 de noviembre de 2026.

¿Florida ya tiene horario de verano permanente?

No; aunque existe una ley estatal, la decisión final depende del Congreso federal y el ciclo de cambio sigue aplicándose.

¿A qué hora se hace el cambio en Florida?

A las 2:00 a. m. hora local, tanto para adelantar en marzo como para atrasar en noviembre.

¿Qué pasa con los parques temáticos y el turismo?

Ajustan sus horarios al nuevo reloj; es importante revisar tickets y reservas cerca de las fechas de cambio.

¿Los condados del noroeste de Florida siguen otro horario?

Algunos condados están en Central Time, pero igualmente aplican el mismo calendario DST.