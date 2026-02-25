El cambio de horario en Florida 2026 empieza la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando se activa el horario de verano (Daylight Saving Time o DST) y los relojes se adelantan una hora. Esa misma dinámica se revierte el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termina el horario de verano y se regresa al horario estándar atrasando el reloj una hora. El ajuste aplica tanto para la zona Eastern Time como para el pequeño sector del estado en Central Time, siguiendo el calendario federal de Estados Unidos. Hasta la fecha, Florida mantiene el sistema tradicional de cambio de hora, pese a iniciativas locales para volver permanente el horario de verano.

En la práctica, el inicio del horario de verano en Florida será el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., cuando el reloj pasa directamente a las 3:00 a. m., por lo que “pierdes” una hora de sueño esa noche. La recomendación más sencilla es adelantar todos tus relojes manuales la noche del sábado 7 de marzo, por ejemplo, de 10:00 p. m. a 11:00 p. m., para despertar ya con la hora correcta el domingo. En noviembre, el fin del horario de verano se da el 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., momento en que el reloj se atrasa a la 1:00 a. m., recuperando esa hora. Aquí lo ideal es hacer el ajuste la noche del sábado 31 de octubre, atrasando una hora los relojes analógicos y digitales que no se conectan a internet. En ambos casos, conviene revisar tu agenda, vuelos y reservas, porque los sistemas de aerolíneas y plataformas online ya incorporan automáticamente el cambio de horario.

Para ajustar el reloj sin enredos, puedes seguir una regla muy simple: “spring forward, fall back”, es decir, en primavera adelantas una hora y en otoño la atrasas. En marzo, cambia de 2:00 a. m. a 3:00 a. m., o simplemente suma una hora a todos tus relojes el sábado por la noche para evitar sorpresas al día siguiente. En noviembre, haz lo contrario: de 2:00 a. m. pasa a 1:00 a. m., o resta una hora la noche anterior para que tu domingo empiece con el horario correcto. Los celulares, computadoras y relojes inteligentes suelen actualizarse solos si tienen activada la opción de “fecha y hora automática” y están en la zona horaria correcta de Florida. En cambio, hornos, microondas, relojes de pared, paneles del auto y sistemas de seguridad suelen requerir un ajuste manual para alinearse con el nuevo horario.

El horario de verano en Florida 2026 impacta prácticamente todo el estado, desde las playas de Miami hasta los parques de Orlando. En ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville, la instrucción es la misma: adelantar el reloj una hora en marzo y atrasarlo una hora en noviembre. También se ajustan las zonas que usan Central Time en el noroeste de Florida (Panhandle), aunque comparten el mismo patrón de cambio de fecha y de adelanto o atraso de una hora. El cambio de horario en Florida 2026 afecta especialmente al turismo, la hostelería y el transporte, que aprovechan las tardes más largas de luz en temporada de horario de verano.

Fecha y hora exacta del cambio de horario en Florida 2026

En Florida, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m., cuando se adelanta el reloj una hora (pasa de las 2:00 a las 3:00 a.m.).

Inicio del horario de verano (DST) en Florida Fin del horario de verano Domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m. hora local se adelanta una hora y el reloj marca las 3:00 a.m. (lo conocido como “spring forward”). Domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a.m., cuando se atrasará el reloj una hora (de las 2:00 a la 1:00 a.m.).

Cómo ajustar el reloj por el cambio de horario en Florida 2026

Para entrar en horario de verano en Florida la madrugada del 8 de marzo de 2026:

Si usas reloj analógico o digital manual:

Antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo, adelanta el reloj de, por ejemplo, 1:00 a.m. a 2:00 a.m. o de 11:00 p.m. a 12:00 a.m.; el cambio oficial es a las 2:00 a.m., pero lo práctico es dejarlo ya adelantado una hora. (La regla verificable es “adelantar 1 hora a las 2:00 a.m.”, el detalle de “antes de dormir” es práctica general).

Si usas smartphone, computadora o relojes conectados a internet:

Normalmente cambian solos según la zona horaria configurada (Eastern Time o Central Time en Florida) y las reglas de DST de Estados Unidos.

El efecto práctico:

Amanecerá aproximadamente una hora más tarde y anochecerá una hora más tarde que el día previo, es decir, habrá más luz por la tarde.

Ciudades de Florida donde se adelanta una hora

En 2026, Florida sigue el calendario federal de horario de verano de EE. UU., y prácticamente todo el estado adelanta una hora, tanto en la zona Este como en la zona Central.

Zona Este de Florida (pasa de EST a EDT)

La mayor parte de Florida está en la zona horaria del Este y entra en horario de verano el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m. hora local.Ejemplos de ciudades que adelantan una hora (lista verificable, no exhaustiva):

Miami, Miami‑Dade.

Orlando (condado Orange).

Tampa (condado Hillsborough).

Jacksonville (condado Duval).

Tallahassee, la capital del estado.

Fort Myers.​

Daytona Beach.​

Gainesville.​

Palm Beach y West Palm Beach (área de Palm Beach).

Key West (condado Monroe).​

Todas estas zonas pasan de Eastern Standard Time (EST, UTC−05:00) a Eastern Daylight Time (EDT, UTC−04:00) al adelantar el reloj una hora.

Zona Centro de Florida (Panhandle, pasa de CST a CDT)

El noroeste de Florida (Panhandle) está en la zona horaria Central y también aplica horario de verano el mismo día y a la misma hora local (2:00 a.m. de su propia zona).Ejemplos de ciudades que adelantan una hora en la zona Central:

Pensacola (condado Escambia).

Panama City (condado Bay).

Fort Walton Beach y Valparaiso (condado Okaloosa).

Crestview, Marianna, Chipley (Panhandle central).​

Estas áreas pasan de Central Standard Time (CST, UTC−06:00) a Central Daylight Time (CDT, UTC−05:00) al adelantar una hora.

Casos especiales del cambio de horario 2026 dentro de Florida

En Florida, la única excepción relevante de mezcla de zonas es el condado de Gulf: la parte sur (Port St. Joe) usa hora del Este y la parte norte (Wewahitchka) usa hora Central, pero ambas partes siguen la misma regla de adelantar una hora en la madrugada del 8 de marzo según su hora local.​

Ninguna zona de Florida queda exenta del horario de verano en 2026; las exenciones a nivel nacional mencionadas son Arizona, Hawái y algunos territorios, no Florida.

En resumen, si eres hispanohablante viviendo en Florida o planeas viajar al estado del sol en 2026, quédate con esta idea clave: 8 de marzo adelantas una hora, 1 de noviembre la atrasas. Haz los cambios la noche anterior para no trastocar tu sueño ni tus rutinas de trabajo, estudio o viajes. Revisa siempre que tu teléfono tenga activa la configuración automática de zona horaria para evitar llegar tarde a citas, vuelos o turnos laborales. Aunque hay debates sobre si mantener o eliminar el cambio de hora, en 2026 Florida seguirá jugando con el reloj dos veces al año.