Florida vive el cambio de horario con especial intensidad, no solo por sus grandes ciudades como Miami, Orlando y Tampa, sino también por el enorme flujo turístico que depende de horarios precisos para vuelos, parques temáticos y cruceros. Cada adelanto en marzo y cada atraso en noviembre supone ajustar relojes, agendas y sistemas electrónicos para mantener todo en sincronía. En medio del debate sobre un posible horario de verano permanente, conocer las reglas actuales sigue siendo clave para residentes y visitantes.​

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

En Florida, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora. El horario estándar regresará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., atrasando el reloj a la 1:00 a. m.​

Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville siguen el mismo calendario federal de DST.​

En marzo se “pierde” una hora de sueño; en noviembre se “gana” una hora.​

Así debes modificar la hora de tu reloj en Florida

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Florida?

El procedimiento es idéntico al del resto de estados con DST: adelantar en marzo, atrasar en noviembre.​

En marzo: ajustar de 2:00 a. m. a 3:00 a. m., o adelantar todos los relojes una hora la noche del sábado.​

En noviembre: ajustar de 2:00 a. m. a 1:00 a. m., reconfigurando agendas y citas.​

Confirmar la hora en relojes de cocina, autos, despertadores tradicionales y sistemas de seguridad.​

¿Por qué Florida sigue cambiando la hora si quiere DST permanente?

Florida aprobó una ley para mantener el horario de verano permanente, pero su aplicación depende del Congreso federal, que aún no la ha autorizado. Por ello, en 2026 el estado sigue el calendario nacional de cambios en marzo y noviembre.​

El U.S. Department of Transportation administra el sistema de horario de verano.​

Mientras no cambie la ley federal, Florida debe seguir ajustando el reloj dos veces al año.​

Ciudades principales afectadas en Florida por el nuevo horario de verano

Miami

Orlando

Tampa

Jacksonville

Fort Lauderdale​

¿Qué electrodomésticos y equipos revisar en Florida?

En un estado turístico como Florida, es importante ajustar bien la hora para coordinar vuelos, parques temáticos y reservas.​

Ajustar manualmente: relojes de cocina, autos, despertadores, paneles de horno y microondas.​

Revisar: sistemas de riego, cámaras de vigilancia, termostatos programables y timbres inteligentes.​

Confirmar: zona horaria y actualización automática en móviles, computadoras y smart TV.​

¿Qué dice el gobierno y qué consejos seguir en Florida?

El gobierno estatal y medios locales suelen recordar que el cambio oficial se hace a las 2:00 a. m. y recomiendan tomar precauciones con la salud del sueño. A nivel federal, se mantiene el esquema actual mientras se discuten propuestas para modificar o eliminar los cambios de hora.​

Acostarse un poco más temprano los días previos al adelanto de marzo.​

Reforzar la hidratación y la exposición a la luz natural por la mañana para reajustar el reloj biológico.​

Comprobar horarios de vuelos, cruceros y reservas, especialmente cerca de las fechas de cambio.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida

¿Florida cambia la hora en 2026?

Sí, adelantará el reloj el 8 de marzo y lo atrasará el 1 de noviembre de 2026.​

¿Florida ya tiene horario de verano permanente?

No, aunque aprobó una ley estatal, depende del Congreso federal, por lo que el cambio de hora sigue vigente.​

¿A qué hora se hace el cambio en Florida?

A las 2:00 a. m. hora local, tanto en marzo como en noviembre.​

¿Qué pasa con los parques temáticos y el turismo?

Ajustan sus horarios al nuevo reloj; es importante revisar tickets y reservas cerca de las fechas de cambio.​

¿Qué dispositivos debo revisar en casa?

Relojes manuales, autos, electrodomésticos antiguos y sistemas programables.​