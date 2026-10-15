El Daylight Saving Time (DST) del año 2026 llegará a su fin en Florida en la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. Justo al alcanzar las 2:00 a. m. de la hora local de cada condado del estado, los relojes deben atrasarse una hora para volver a marcar la 1:00 a. m., lo que otorgará a los floridanos una hora adicional de descanso durante esa noche. Este ajuste marca el regreso al horario estándar de invierno, desplazando la luz solar hacia las primeras horas de la mañana y haciendo que los atardeceres ocurran más temprano en todo el territorio estatal.

El impacto de este cambio en la rutina cotidiana de los floridanos es inmediato y evidente desde la mañana del domingo. Quienes madrugan para trabajar o hacer ejercicio en el estado notarán amaneceres más iluminados, facilitando el tráfico matutino en arterias congestionadas como la I-95 en Miami o la I-4 en Orlando. Sin embargo, al finalizar la tarde, la luz natural desaparecerá cerca de las 5:30 p. m. en gran parte de Florida Peninsular, afectando las actividades al aire libre después del trabajo o el colegio.

El objetivo principal del cambio de horario en noviembre en Florida, que marca el final del horario de verano y el regreso al horario estándar, es aprovechar mejor la luz solar disponible, adaptando las horas de luz a las mañanas y fomentando la actividad comercial. (Foto: William Fortunato / Pexels)

¿Cómo afecta el ajuste según la zona horaria en Florida?

Florida no comparte una única hora local en toda su geografía. La mayor parte de la península opera bajo la zona horaria del Este (Eastern Time), mientras que la región del Panhandle —al oeste del río Apalachicola, incluyendo ciudades como Pensacola y Panama City— pertenece a la zona del Centro (Central Time).

Ambas regiones atrasan sus relojes una hora exactamente al alcanzar las 2:00 a. m. de sus respectivos husos horarios. Por ello, cuando las comunidades del este (como Jacksonville, Tampa u Orlando) marquen la 1:00 a. m. tras la modificación, el noroeste de Florida estará alcanzando las 2:00 a. m. de la hora del Centro para reiniciar su ciclo a la 1:00 a. m. CT. La brecha de una hora entre ambas zonas del estado se mantiene inalterada.

Cambio de hora en Florida: Guía rápida

Zona geográfica Horario previo (DST) Ajuste a las 2:00 a. m. Nueva hora oficial (EST/CST) Península de Florida (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville) Eastern Daylight Time (EDT) Atrasar 1 hora (2:00 a. m. $\rightarrow$ 1:00 a. m.) Eastern Standard Time (EST) Panhandle de Florida (Pensacola, Panama City) Central Daylight Time (CDT) Atrasar 1 hora (2:00 a. m. $\rightarrow$ 1:00 a. m.) Central Standard Time (CST)

Excepciones del horario de verano en Estados Unidos

Estado o Territorio Observación del horario de verano Comportamiento el 1 de noviembre Mayoría de EE. UU. (incluye Florida) Sí observa Daylight Saving Time Atrasa el reloj 1 hora Hawaii y Arizona (excepto la Nación Navajo) No observan horario de verano Mantienen su hora sin cambios Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana No observan horario de verano Mantienen su hora sin cambios

¿Cómo verificar y ajustar tus dispositivos correctamente?

La actualización de la hora en el hogar depende del nivel de conectividad de cada equipo:

Dispositivos automáticos: Teléfonos móviles, tabletas, computadoras y relojes inteligentes conectados a redes celulares o Wi-Fi reciben la señal del servidor de red y modifican la hora por sí mismos a las 2:00 a. m. Para confirmar que la opción esté activa en iOS o Android, basta con revisar en la configuración del sistema que la casilla de «Ajustar fecha y hora automáticamente» esté encendida.

Teléfonos móviles, tabletas, computadoras y relojes inteligentes conectados a redes celulares o Wi-Fi reciben la señal del servidor de red y modifican la hora por sí mismos a las 2:00 a. m. Para confirmar que la opción esté activa en iOS o Android, basta con revisar en la configuración del sistema que la casilla de «Ajustar fecha y hora automáticamente» esté encendida. Relojes y electrodomésticos manuales: Los relojes de pared, despertadores mecánicos, microondas y hornos requieren una corrección manual directa mediante sus botones de panel o perillas.

Los relojes de pared, despertadores mecánicos, microondas y hornos requieren una corrección manual directa mediante sus botones de panel o perillas. Vehículos y sistemas integrados: La mayoría de los vehículos modernos actualizan la hora vía GPS o datos móviles. Sin embargo, en automóviles más antiguos o sin navegación integrada, se debe ingresar al menú de ajustes del tablero para restar la hora manualmente o desmarcar la opción «DST».

¿Por qué se sigue cambiando la hora si Florida aprobó eliminarlo?

A pesar de que el Congreso de Florida aprobó la iniciativa local en 2018 para fijar el horario de verano de forma permanente, la norma no puede aplicarse por sí sola. Para que un estado adopte el horario de verano de manera continua durante todo el año, se requiere una modificación a la Ley de Tiempo Uniforme (Uniform Time Act) en el Congreso federal de los Estados Unidos.

A nivel federal, proyectos como la Sunshine Protection Act han recibido atención en Capitol Hill —incluyendo una aprobación en la Cámara de Representantes por 308 votos a favor y 117 en contra—, pero el proyecto continúa atascado en el Senado sin convertirse en ley firmada. Por lo tanto, sin la promulgación de una legislación federal que autorice el cambio definitivo, Florida y el resto del país deben continuar aplicando el ajuste de reloj dos veces al año.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Se gana o se pierde una hora de sueño el 1 de noviembre?

Al retrasar el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., se añade una hora extra al ciclo nocturno, lo que técnicamente permite dormir una hora más durante esa madrugada en Florida.

¿A qué hora amanece y oscurece en Florida con el nuevo horario?

Con el horario estándar, el sol saldrá aproximadamente una hora antes en la mañana (alrededor de las 6:30 a. m.) y se pondrá una hora más temprano por la tarde (alrededor de las 5:30 p. m., según la ubicación exacta en la península o en el Panhandle).

¿Qué ocurre con los vuelos o viajes programados durante la madrugada del cambio?

Las aerolíneas y sistemas de transporte en aeropuertos de Florida (como MIA, MCO o TPA) operan según la hora local vigente en el momento de la salida o llegada. Si un vuelo está programado a las 2:30 a. m., este despegará bajo el nuevo horario oficial tras la conversión. Se recomienda verificar los itinerarios digitales directo en las aplicaciones de las aerolíneas.