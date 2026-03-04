Florida se prepara para otro cambio de hora en 2026: el 8 de marzo, a las 2:00 a.m., los relojes en Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y el resto del estado se adelantarán una hora para dar paso a tardes más largas que apuntalan el turismo y el comercio local, antes de que el 1 de noviembre el reloj se atrase de nuevo, en medio de un debate político todavía abierto sobre la posibilidad de un horario de verano permanente.

¿Cuándo cambia la hora en Florida 2026?

Florida sigue el calendario federal de horario de verano, por lo que en 2026 el cambio se realiza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a.m., adelantando el reloj una hora. El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj una hora a las 2:00 a.m.

Inicio DST Florida: 8 de marzo 2026 (2:00 a.m. → 3:00 a.m.).

Fin DST Florida: 1 de noviembre 2026 (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

Zonas horarias: mayor parte del estado en Eastern Time (ET) y una pequeña franja en el noroeste en Central Time (CT), ambas aplican el mismo patrón de cambio.

Fechas y zonas horarias en Florida 2026

Evento Fecha ET (mayoría del estado) CT (noroeste) Inicio DST 8 de marzo 2026 2:00 → 3:00 a.m. (adelanta 1 h). 2:00 → 3:00 a.m. (adelanta 1 h). Fin DST 1 de noviembre 2026 2:00 → 1:00 a.m. (atrasa 1 h). 2:00 → 1:00 a.m. (atrasa 1 h).

¿Cómo ajustar el reloj en Florida y en qué ciudades?

En marzo, tanto en la zona Eastern como en la Central de Florida, los relojes se adelantan una hora; en noviembre, se atrasan una hora, igual que en el resto del país. El cambio afecta a ciudades turísticas, financieras y portuarias que operan con un fuerte componente de servicios y viajes.

Principales ciudades afectadas:

Zona Eastern Time: Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville, Fort Lauderdale, West Palm Beach.

Zona Central Time (Panhandle): Pensacola, Panama City y áreas cercanas.

Dispositivos que conviene revisar al cambio de hora:

Relojes de cocina, hornos, microondas y cafeteras programables.

Reloj del auto, relojes de mesa y algunos sistemas de riego o termostatos antiguos.

Equipos de videovigilancia o DVR que no tengan actualización automática.

¿Por qué Florida cambia la hora y qué dice el gobierno?

Florida ha impulsado iniciativas para mantener el horario de verano de forma permanente, pero mientras no cambie la ley federal, el estado debe seguir adelantando y atrasando el reloj según el calendario nacional. Las autoridades destacan que las tardes más largas favorecen el turismo, el comercio y las actividades al aire libre, pilares de la economía floridana.

El gobierno estatal ha aprobado medidas a favor del “Sunshine Protection Act”, pero su aplicación definitiva depende del Congreso de EE.UU.

Los organismos de protección civil y meteorología recuerdan revisar los sistemas de alerta y notificaciones en celulares y radios de emergencia al cambiar la hora.

Las recomendaciones oficiales incluyen cambiar manualmente los relojes antes de dormir el sábado previo y confirmar el horario en caso de viajes interestatales.

Cambio de hora en Florida 2026: apunta la fecha oficial en tu calendario y descubre cuándo ajustar tu reloj. Te damos todos los detalles del Daylight Saving Time para que tu rutina en el "Sunshine State" no se vea afectada. | Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini / Composición GEC

Consejos clave para el cambio de horario en Florida

Si trabajas en hostelería, turismo o transporte, revisa turnos y reservas para el fin de semana del cambio.

Ajusta gradualmente tus horarios de sueño y el de los niños para reducir el impacto del adelanto de una hora en marzo.

Revisa la hora en tus dispositivos antes de salir a vuelos desde aeropuertos como Miami, Orlando o Tampa.

Comprueba la programación de luces exteriores y sistemas de seguridad que dependan de temporizadores.

FAQ – Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo cambia la hora en Florida en 2026?

El horario de verano empieza el 8 de marzo de 2026 y termina el 1 de noviembre de 2026.

¿Florida adelanta o atrasa el reloj en marzo?

En marzo, los relojes se adelantan una hora (2:00 a.m. → 3:00 a.m.); en noviembre se atrasan una hora (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

¿Todas las ciudades de Florida cambian la hora igual?

Sí, tanto la zona Eastern como la Central ajustan una hora en las mismas fechas oficiales.

¿Florida tiene horario de verano permanente?

No; aunque existe apoyo político, el estado sigue el calendario federal mientras no cambie la ley nacional.

¿Debo cambiar la hora del microondas y el auto en Florida?

Sí, la mayoría de esos dispositivos requieren ajuste manual, salvo que tengan sincronización automática.