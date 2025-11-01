El estado de Georgia se prepara para despedir el horario de verano y dar la bienvenida al horario de invierno este domingo 2 de noviembre de 2025. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 a. m.. Esto significa que los georgianos disfrutarán de una hora extra de sueño, aunque también notarán que oscurecerá más temprano durante las tardes.

Aunque el cambio se realiza oficialmente en la madrugada, los expertos recomiendan ajustar los relojes antes de dormir el sábado por la noche para evitar confusiones. Los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras y relojes conectados a internet realizarán el ajuste automáticamente, pero los relojes analógicos, microondas o tableros de autos deberán configurarse manualmente.

¿Por qué se cambia la hora en Georgia?

El cambio al horario de invierno forma parte del sistema de Daylight Saving Time que rige en todo Estados Unidos desde 2007. Su objetivo es aprovechar mejor la luz natural durante los meses con menos horas de sol y reducir el consumo de energía. En esta temporada, los días comienzan más temprano y las tardes se acortan, algo que muchos notan especialmente en ciudades como Atlanta, Savannah y Augusta.

El concepto de ajustar los relojes para optimizar la luz solar se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin propuso la idea como una medida práctica para ahorrar recursos y aprovechar mejor las horas diurnas.

¿Hasta cuándo durará el horario de invierno?

El horario de invierno se mantendrá vigente en Georgia hasta el segundo domingo de marzo de 2026, momento en el que el reloj volverá a adelantarse una hora con el retorno del Horario de Verano (Daylight Saving Time).

Consejos para adaptarte al nuevo horario

Aunque se gana una hora de sueño, el cambio puede afectar el ritmo biológico. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda algunos hábitos para adaptarse mejor:

Mantén horarios regulares de sueño durante los días posteriores.

Evita el uso de pantallas antes de dormir.

Exponte a la luz natural por la mañana para ayudar a tu cuerpo a reajustarse.

El cambio de hora puede parecer un pequeño ajuste, pero influye en la energía, el ánimo y la productividad. Anticiparte te ayudará a iniciar la nueva semana sin contratiempos.