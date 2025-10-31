El cambio de horario en Houston tendrá lugar el próximo domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. , momento en que los relojes deberán atrasarse una hora, marcando el fin del horario de verano y el inicio del horario de invierno en toda la ciudad y el estado de Texas. Esto significa que, al llegar a las 2:00 a.m., los relojes deben retrocederse a la 1:00 a.m., otorgando una hora extra de sueño o descanso.​

¿A qué hora es y cómo ajustar tus relojes en Houston?

A partir de las 2:00 am CT del 2 de noviembre, la mayoría de los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas ajustan la hora de manera automática gracias a su conexión a internet. Sin embargo, es fundamental que los residentes revisen y actualicen manualmente aquellos dispositivos y relojes que no están sincronizados con la red, como relojes analógicos, microondas, hornos eléctricos y tableros de automóviles.​

Lista de artefactos a revisar

Asegúrate de revisar estos dispositivos para evitar confusiones:

Relojes de pared y de mesa

Microondas y hornos eléctricos

Despertadores analógicos

Tablero del automóvil

Equipos de climatización con temporizador

Relojes de muñeca fuera de red​

Consejos prácticos para el cambio de horario

Para prevenir cualquier inconveniente, se recomienda realizar el cambio de hora la noche anterior, antes de ir a dormir, especialmente en relojes que no cambian automáticamente. Activa también la opción de “hora automática” en tus celulares y revisa que todas tus alarmas estén sincronizadas. Si tienes compromisos importantes, consulta la hora exacta en tu zona y prepara un recordatorio en tu calendario.​

¿Por qué se realiza el cambio de horario?

El cambio horario busca adaptar las jornadas diarias a los días más cortos del invierno, permitiendo aprovechar la luz natural en las mañanas y promoviendo un descanso más saludable para la población. El horario estándar permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026, cuando se retomará el horario de verano en Houston y el resto del estado de Texas.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Houston

¿Cuándo ocurre el cambio de horario en Houston este 2025?

El ajuste será el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m.; en ese momento se debe atrasar el reloj una hora, pasando de las 2:00 a la 1:00 a.m..​

¿Se debe adelantar o atrasar el reloj?

En este cambio, los relojes se atrasan una hora (“fall back”). Esto significa ganar una hora extra de sueño y cambiar al horario de invierno.​

¿Qué dispositivos debo ajustar manualmente?

Debes ajustar relojes analógicos de pared y mesa, relojes despertadores, microondas, hornos eléctricos y tableros de automóviles. La mayoría de celulares, computadoras y relojes inteligentes se sincronizan de forma automática si están conectados a internet.​

¿A qué hora se recomienda hacer el ajuste?

El cambio oficial es a las 2:00 a.m., pero se recomienda atrasar manualmente los relojes la noche del sábado 1 de noviembre antes de ir a dormir para evitar confusiones al despertar.​

¿Por qué se realiza el cambio de horario?

El ajuste busca aprovechar mejor la luz solar disponible y facilitar las actividades diarias durante el invierno, además de regular el consumo energético. El horario estándar permanecerá hasta marzo, cuando volverá el horario de verano.