El cambio de horario en Houston tendrá lugar el próximo domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., momento en que los relojes deberán atrasarse una hora, marcando el fin del horario de verano y el inicio del horario de invierno en toda la ciudad y el estado de Texas. Esto significa que, al llegar a las 2:00 a.m., los relojes deben retrocederse a la 1:00 a.m., otorgando una hora extra de sueño o descanso.
¿A qué hora es y cómo ajustar tus relojes en Houston?
A partir de las 2:00 am CT del 2 de noviembre, la mayoría de los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas ajustan la hora de manera automática gracias a su conexión a internet. Sin embargo, es fundamental que los residentes revisen y actualicen manualmente aquellos dispositivos y relojes que no están sincronizados con la red, como relojes analógicos, microondas, hornos eléctricos y tableros de automóviles.
Lista de artefactos a revisar
Asegúrate de revisar estos dispositivos para evitar confusiones:
- Relojes de pared y de mesa
- Microondas y hornos eléctricos
- Despertadores analógicos
- Tablero del automóvil
- Equipos de climatización con temporizador
- Relojes de muñeca fuera de red
Consejos prácticos para el cambio de horario
Para prevenir cualquier inconveniente, se recomienda realizar el cambio de hora la noche anterior, antes de ir a dormir, especialmente en relojes que no cambian automáticamente. Activa también la opción de “hora automática” en tus celulares y revisa que todas tus alarmas estén sincronizadas. Si tienes compromisos importantes, consulta la hora exacta en tu zona y prepara un recordatorio en tu calendario.
¿Por qué se realiza el cambio de horario?
El cambio horario busca adaptar las jornadas diarias a los días más cortos del invierno, permitiendo aprovechar la luz natural en las mañanas y promoviendo un descanso más saludable para la población. El horario estándar permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026, cuando se retomará el horario de verano en Houston y el resto del estado de Texas.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Houston
¿Cuándo ocurre el cambio de horario en Houston este 2025?
El ajuste será el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m.; en ese momento se debe atrasar el reloj una hora, pasando de las 2:00 a la 1:00 a.m..
¿Se debe adelantar o atrasar el reloj?
En este cambio, los relojes se atrasan una hora (“fall back”). Esto significa ganar una hora extra de sueño y cambiar al horario de invierno.
¿Qué dispositivos debo ajustar manualmente?
Debes ajustar relojes analógicos de pared y mesa, relojes despertadores, microondas, hornos eléctricos y tableros de automóviles. La mayoría de celulares, computadoras y relojes inteligentes se sincronizan de forma automática si están conectados a internet.
¿A qué hora se recomienda hacer el ajuste?
El cambio oficial es a las 2:00 a.m., pero se recomienda atrasar manualmente los relojes la noche del sábado 1 de noviembre antes de ir a dormir para evitar confusiones al despertar.
¿Por qué se realiza el cambio de horario?
El ajuste busca aprovechar mejor la luz solar disponible y facilitar las actividades diarias durante el invierno, además de regular el consumo energético. El horario estándar permanecerá hasta marzo, cuando volverá el horario de verano.