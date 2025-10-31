HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Houston realiza el cambio de horario este 2 de noviembre de 2025. Consulta la hora exacta para atrasar tus relojes, los equipos que debes actualizar y consejos para adaptarte fácilmente al horario de invierno. Foto de RobertPetrovic para iStockphoto y Getty Images
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Houston realiza el cambio de horario este 2 de noviembre de 2025. Consulta la hora exacta para atrasar tus relojes, los equipos que debes actualizar y consejos para adaptarte fácilmente al horario de invierno. Foto de RobertPetrovic para iStockphoto y Getty Images
/ RobertPetrovic
Noé Yactayo
Noé Yactayo

El cambio de horario en Houston tendrá lugar el próximo domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m., momento en que los relojes deberán atrasarse una hora, marcando el fin del horario de verano y el inicio del horario de invierno en toda la ciudad y el estado de Texas. Esto significa que, al llegar a las 2:00 a.m., los relojes deben retrocederse a la 1:00 a.m., otorgando una hora extra de sueño o descanso.​

¿A qué hora es y cómo ajustar tus relojes en Houston?

A partir de las 2:00 am CT del 2 de noviembre, la mayoría de los dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, computadoras y tabletas ajustan la hora de manera automática gracias a su conexión a internet. Sin embargo, es fundamental que los residentes revisen y actualicen manualmente aquellos dispositivos y relojes que no están sincronizados con la red, como relojes analógicos, microondas, hornos eléctricos y tableros de automóviles.​

Conoce todos los detalles sobre el cambio de horario en Houston para este mes de noviembre 2025. Revisa la fecha exacta y cuánto mover el reloj. (Foto: Canva / Composición MAG)
Conoce todos los detalles sobre el cambio de horario en Houston para este mes de noviembre 2025. Revisa la fecha exacta y cuánto mover el reloj. (Foto: Canva / Composición MAG)
/ Piero Hatto

Lista de artefactos a revisar

Asegúrate de revisar estos dispositivos para evitar confusiones:

  • Relojes de pared y de mesa
  • Microondas y hornos eléctricos
  • Despertadores analógicos
  • Tablero del automóvil
  • Equipos de climatización con temporizador
  • Relojes de muñeca fuera de red​

Consejos prácticos para el cambio de horario

Para prevenir cualquier inconveniente, se recomienda realizar el cambio de hora la noche anterior, antes de ir a dormir, especialmente en relojes que no cambian automáticamente. Activa también la opción de “hora automática” en tus celulares y revisa que todas tus alarmas estén sincronizadas. Si tienes compromisos importantes, consulta la hora exacta en tu zona y prepara un recordatorio en tu calendario.​

¿Por qué se realiza el cambio de horario?

El cambio horario busca adaptar las jornadas diarias a los días más cortos del invierno, permitiendo aprovechar la luz natural en las mañanas y promoviendo un descanso más saludable para la población. El horario estándar permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026, cuando se retomará el horario de verano en Houston y el resto del estado de Texas.

El horario de invierno en Texas 2025 modificará la rutina diaria en ciudades como Houston, Dallas y Austin, donde los relojes se atrasarán una hora. (Foto: iStock / Composición Mag)
El horario de invierno en Texas 2025 modificará la rutina diaria en ciudades como Houston, Dallas y Austin, donde los relojes se atrasarán una hora. (Foto: iStock / Composición Mag)

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Houston

¿Cuándo ocurre el cambio de horario en Houston este 2025?

El ajuste será el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m.; en ese momento se debe atrasar el reloj una hora, pasando de las 2:00 a la 1:00 a.m..​

¿Se debe adelantar o atrasar el reloj?

En este cambio, los relojes se atrasan una hora (“fall back”). Esto significa ganar una hora extra de sueño y cambiar al horario de invierno.​

¿Qué dispositivos debo ajustar manualmente?

Debes ajustar relojes analógicos de pared y mesa, relojes despertadores, microondas, hornos eléctricos y tableros de automóviles. La mayoría de celulares, computadoras y relojes inteligentes se sincronizan de forma automática si están conectados a internet.​

¿A qué hora se recomienda hacer el ajuste?

El cambio oficial es a las 2:00 a.m., pero se recomienda atrasar manualmente los relojes la noche del sábado 1 de noviembre antes de ir a dormir para evitar confusiones al despertar.​

¿Por qué se realiza el cambio de horario?

El ajuste busca aprovechar mejor la luz solar disponible y facilitar las actividades diarias durante el invierno, además de regular el consumo energético. El horario estándar permanecerá hasta marzo, cuando volverá el horario de verano.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC