En Houston, el cambio de horario 2026 no es sólo un ajuste doméstico, sino un engranaje clave en la coordinación de refinerías, puertos, hospitales, centros de control y empresas logísticas que operan en la Central Time.

El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., el reloj se adelantará a las 3:00 a. m. para iniciar el horario de verano, y el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., se atrasará a la 1:00 a. m., en una transición que exige revisar desde relojes de pared y tableros de vehículos hasta sistemas de fichaje, temporizadores de iluminación, termostatos y equipos industriales.

Aunque Texas debate periódicamente cambios en el DST, por ahora Houston seguirá el calendario federal, obligando a ciudadanos y empresas a planificar con antelación para que ninguna operación crítica quede a destiempo por una simple hora mal configurada.

¿Cuándo cambia la hora en Houston en 2026?

Houston se rige por la Central Time (CT) y aplica el mismo calendario de horario de verano que el resto de Texas. En 2026, el DST comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando el reloj se adelanta a las 3:00 a. m., y termina el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando se atrasa a la 1:00 a. m.

Inicio DST Houston: domingo 8 de marzo de 2026, 2:00 → 3:00 a. m. CT.

Fin DST Houston: domingo 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. CT.

Tabla: calendario del cambio de horario 2026 en Houston

Evento Fecha Hora oficial del cambio Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. CT Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. CT Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Houston y qué electrodomésticos revisar?

En la madrugada del 8 de marzo, los habitantes de Houston deben adelantar una hora todos los relojes que no se ajustan de forma automática; en la madrugada del 1 de noviembre, deben atrasarlos una hora para volver a la hora estándar. Este cambio impacta tanto a hogares como a refinerías, puertos, hospitales y centros logísticos del área metropolitana.

Dispositivos y sistemas a revisar:

Relojes de pared, relojes de escritorio y despertadores tradicionales.

Equipos de cocina (hornos, microondas, cafeteras programables) y sistemas de aire acondicionado programados.

Sistemas de fichaje, controles de acceso, temporizadores de iluminación y riego en empresas y residencias.

Tableros de vehículos, especialmente de transporte de carga, autobuses y taxis, si no sincronizan con el celular.

¿Por qué existe el DST en Houston y qué zonas urbanas se ven más afectadas?

Houston forma parte de un estado clave para la energía, la logística y la salud, por lo que sincronizar su horario con el resto de la Central Time es fundamental para operaciones nacionales e internacionales. El horario de verano permite atardeceres más tardíos, útiles para actividades industriales, comerciales y de ocio en vecindarios como Downtown, Galleria, Medical Center, Energy Corridor y áreas portuarias.

Motivos del DST en Houston:

Coordinar horarios con otros centros económicos de la Central Time Zone y del país.

Optimizar el uso de la luz diurna en un estado con alto consumo energético.

Facilitar la planificación de turnos, transporte y logística con un calendario uniforme de cambio de hora.

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en Houston?

Houston sigue lo dispuesto por el estado de Texas y la normativa federal sobre horario de verano. Aunque existen debates y proyectos de ley sobre la posibilidad de modificar o eliminar el DST, para 2026 se mantendrá el esquema de adelantar y atrasar el reloj en marzo y noviembre.

Recomendaciones habituales de autoridades y expertos:

Ajustar los relojes antes de ir a dormir la noche del sábado, para evitar errores el domingo por la mañana.

Confirmar horarios de vuelos, trenes y autobuses alrededor de las fechas de cambio, especialmente en rutas interestatales.

Preparar gradualmente el sueño de niños, pacientes y trabajadores nocturnos los días previos al cambio.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Houston 2026

1. ¿En qué fecha exacta cambia la hora en Houston en 2026?

El horario de verano en Houston empieza el domingo 8 de marzo de 2026 y termina el domingo 1 de noviembre de 2026.

2. ¿A qué hora debo adelantar y atrasar el reloj en Houston?

En ambos casos el cambio se hace a las 2:00 a. m.: en marzo se adelanta a las 3:00 a. m. y en noviembre se atrasa a la 1:00 a. m.

3. ¿Houston podría dejar de cambiar la hora en el futuro?

Sólo si se aprueban cambios en la legislación estatal y federal; por ahora seguirá aplicando el DST.

4. ¿El cambio de hora afecta a refinerías y puertos de Houston?

Sí, estas instalaciones ajustan turnos y sistemas al nuevo horario, por lo que es clave verificar todos los relojes y equipos críticos.

5. ¿Los dispositivos electrónicos cambian solos la hora en Houston?

La mayoría de smartphones, computadoras y smartwatches se actualizan automáticamente, pero muchos relojes, electrodomésticos y sistemas industriales requieren ajuste manual.