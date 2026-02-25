Prepárate para el cambio de horario en Houston 2026 este próximo domingo 8 de marzo. Es el momento de iniciar el horario de verano, por lo que deberás adelantar tu reloj una hora exactamente a las 2:00 a. m. para no llegar tarde a tus citas. Esta medida federal busca aprovechar mejor la luz solar durante las tardes en todo Texas. Marca tu calendario ahora mismo para evitar cualquier confusión durante este fin de semana clave. Asegúrate de sincronizarte con el tiempo oficial para disfrutar de días mucho más largos.

Para ajustar tu reloj correctamente, te recomendamos realizar el cambio antes de irte a dormir el sábado. Aunque los celulares y relojes inteligentes suelen actualizarse solos, revisa siempre que tengan activa la configuración automática. Dispositivos como el microondas, la estufa y relojes analógicos de pared requieren un ajuste manual obligatorio. Si vives en Houston, recuerda que el tiempo saltará mágicamente de las 2:00 a las 3:00 a. m. Un pequeño chequeo preventivo te dará la tranquilidad necesaria para iniciar tu jornada sin contratiempos.

Este ajuste de horario 2026 afecta también a grandes ciudades como Dallas, San Antonio y Austin. Casi todo el estado de Texas se une a esta transición para maximizar el uso de energía natural. Incluso en la zona de El Paso, bajo el horario de la montaña, se realiza el ajuste correspondiente. Ten presente que este horario de verano finalizará el 1 de noviembre, cuando toque retrasar el reloj nuevamente. Mantente informado sobre estos cambios para coordinar tus llamadas, trabajos y viajes de manera muy eficiente.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 13/02/2026.- ¿Cuándo cambia la hora en Houston en 2026? Consulta el calendario de horario de verano y consejos para adaptarte. FOTO DE EAKGRUNGE PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / EAKGRUNGE

Fecha exacta del cambio de horario en Houston 2026

En Houston, el horario de verano 2026 empieza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora (de 2:00 a 3:00 a. m.). Termina el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., cuando los relojes se atrasan una hora (de 2:00 a 1:00 a. m.).

Inicio DST: domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m. se adelanta a las 3:00 a. m. (se pierde una hora de sueño; “spring forward” ).

). Fin DST: domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. se atrasa a la 1:00 a. m. (“fall back”).

Estas fechas aplican a Houston porque sigue el horario de Texas en zona Central (CST/CDT).

Cómo ajustar el reloj en marzo 2026 por el cambio de horario en Houston

Para el cambio al horario de verano en Houston:

En la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., debes adelantarlo a las 3:00 a. m. (sumar 1 hora).

a las 3:00 a. m. (sumar 1 hora). Si no vas a estar despierto, puedes adelantar todos tus relojes una hora antes de dormir la noche del sábado 7 de marzo. Esta misma lógica aplica a relojes analógicos, de pared, horno, microondas, etc.; los teléfonos y computadoras normalmente se ajustan de forma automática si la zona horaria está configurada en “Houston” o “Central Time (US & Canada)”.

ESTADOS UNIDOS, 07/02/2026.- Cambio de horario en EE.UU. 2026: cuándo empieza el horario de verano, si se adelanta o se atrasa el reloj y qué estados deben ajustar la hora. FOTO DE VLADIMIR SUKHACHEV PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES / VLADIMIR SUKHACHEV

Ciudades de Texas donde se adelanta una hora por el cambio de horario 2026

En 2026, prácticamente todo Texas usa horario de verano, incluyendo Houston y las principales ciudades del estado. Dentro de Texas hay dos husos horarios (Central y Mountain), pero ambos aplican el Daylight Saving Time (DST) en 2026, adelantando una hora el 8 de marzo. A continuación, te compartimos un listado de algunas ciudades de Texas que adelantan una hora el 8 de marzo de 2026:

Houston

Dallas

Austin

San Antonio

El Paso

Fort Worth

Arlington

Plano

Corpus Christi

Lubbock

Pasadena

Pearland

The Woodlands

Waco

McAllen

Brownsville

Galveston