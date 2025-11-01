Este domingo 2 de noviembre, los residentes de Illinois deberán prepararse para el cambio de horario, ya que finaliza el horario de verano (“Daylight Saving Time”) y comienza el horario estándar. A las 2:00 a.m., se debe atrasar el reloj una hora, es decir, a esa hora el reloj regresa a la 1:00 a.m., lo que permite disfrutar de una hora adicional de sueño. Este ajuste se recomienda realizarlo antes de dormir para evitar confusiones y garantizar que todos los dispositivos electrónicos y relojes estén sincronizados.
¿Por qué cambia la hora en Estados Unidos?
El cambio de horario en Estados Unidos tiene raíces históricas y económicas, ya que originalmente fue implementado para aprovechar mejor la luz solar y, así, reducir el consumo de energía eléctrica durante los meses de verano. Este ajuste busca promover el ahorro energético y facilitar actividades al aire libre, aunque en la actualidad sigue generando debate sobre su eficacia real.
¿Se debe atrasar o adelantar el reloj en Illinois?
En Illinois, el próximo domingo 2 de noviembre se debe atrasar el reloj una hora al finalizar el horario de verano. A las 2:00 a.m., los relojes retroceden a la 1:00 a.m., lo que significa que se gana una hora adicional para descansar. Este ajuste es fundamental para alinearse con el nuevo horario estándar y evitar discrepancias en actividades diarias, eventos y servicios públicos.
Ciudades de Illinois que cambian y no cambian de horario
En Illinois, prácticamente todas las ciudades y localidades ajustan sus relojes para el cambio de horario este domingo 2 de noviembre, ya que el horario estándar aplica de manera estatal. A continuación, se presenta una lista de ciudades que sí realizan el ajuste y la explicación sobre aquellos lugares que no participan del cambio:
- Chicago
- Aurora
- Rockford
- Joliet
- Naperville
- Springfield
- Peoria
- Elgin
- Waukegan
- Champaign
- Bloomington
- Decatur
- Evanston
- Cicero
- Schaumburg
- Bolingbrook
¿Qué estados cambian la hora y cuáles no?
La mayoría de los estados de Estados Unidos participan en el cambio de horario, incluidos Illinois, Nueva York, California y Texas. Sin embargo, hay excepciones importantes:
- Arizona (excepto la Nación Navajo)
- Hawái
- Algunos territorios estadounidenses como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa Americana y Guam
En estos lugares, el reloj no se modifica, manteniendo el mismo horario durante todo el año.
Impacto en el transporte, economía y salud
El paso al horario estándar puede afectar los vuelos y el transporte público, ya que los horarios de itinerarios pueden cambiar; por ello, es recomendable confirmar reservaciones o conexiones para evitar contratiempos. Además, estudios señalan que el cambio de horario puede impactar negativamente la salud, alterando el sueño y aumentando el riesgo de accidentes de tránsito y laborales. Económicamente, algunos expertos argumentan que el ajuste puede reducir el consumo energético, aunque ese beneficio es debatido en la actualidad.
Ajuste de relojes y zonas horarias
El cambio de horario ocurre dos veces al año: en marzo (inicio del horario de verano) y en noviembre (regreso al horario estándar). Estados Unidos continental cuenta con seis zonas horarias principales: Hora del Este (EST), Central (CST), Montaña (MST), Pacífico (PST), Alaska (AKST) y Hawaii-Aleutian (HST). Sin embargo, no todas cambian; como se mencionó, Hawaii y zonas no continentales permanecen igual. Para ajustarse correctamente:
- Cambia todos los relojes manuales antes de dormir el sábado.
- Verifica que dispositivos electrónicos lo hagan automáticamente.
- Revisa alarmas, electrodomésticos y relojes de autos.
Tomar estas precauciones permitirá una transición sin problemas y evitará sorpresas en la mañana siguiente.