Este domingo 2 de noviembre, los residentes de Illinois deberán prepararse para el cambio de horario, ya que finaliza el horario de verano (“Daylight Saving Time”) y comienza el horario estándar. A las 2:00 a.m., se debe atrasar el reloj una hora, es decir, a esa hora el reloj regresa a la 1:00 a.m., lo que permite disfrutar de una hora adicional de sueño. Este ajuste se recomienda realizarlo antes de dormir para evitar confusiones y garantizar que todos los dispositivos electrónicos y relojes estén sincronizados.

¿Por qué cambia la hora en Estados Unidos?

El cambio de horario en Estados Unidos tiene raíces históricas y económicas, ya que originalmente fue implementado para aprovechar mejor la luz solar y, así, reducir el consumo de energía eléctrica durante los meses de verano. Este ajuste busca promover el ahorro energético y facilitar actividades al aire libre, aunque en la actualidad sigue generando debate sobre su eficacia real.

ESTADOS UNIDOS, 11/02/2025.- El horario de invierno inicia el 2 de noviembre en EE.UU.: atrasa tu reloj una hora a las 2:00 a.m., revisa qué estados lo aplican y qué equipos debes ajustar manualmente. Foto de Nazariy Karkhut para iStockphoto y Getty Images / Nazariy Karkhut

¿Se debe atrasar o adelantar el reloj en Illinois?

En Illinois, el próximo domingo 2 de noviembre se debe atrasar el reloj una hora al finalizar el horario de verano. A las 2:00 a.m., los relojes retroceden a la 1:00 a.m ., lo que significa que se gana una hora adicional para descansar. Este ajuste es fundamental para alinearse con el nuevo horario estándar y evitar discrepancias en actividades diarias, eventos y servicios públicos.

Ciudades de Illinois que cambian y no cambian de horario

En Illinois, prácticamente todas las ciudades y localidades ajustan sus relojes para el cambio de horario este domingo 2 de noviembre, ya que el horario estándar aplica de manera estatal. A continuación, se presenta una lista de ciudades que sí realizan el ajuste y la explicación sobre aquellos lugares que no participan del cambio:

Chicago

Aurora

Rockford

Joliet

Naperville

Springfield

Peoria

Elgin

Waukegan

Champaign

Bloomington

Decatur

Evanston

Cicero

Schaumburg

Bolingbrook

Revisa cuándo y a qué hora se retrasan todos los relojes en Illinois por el cambio de temporada en otoño. (Foto: CatLane/iStock Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Qué estados cambian la hora y cuáles no?

La mayoría de los estados de Estados Unidos participan en el cambio de horario, incluidos Illinois, Nueva York, California y Texas. Sin embargo, hay excepciones importantes:

Arizona (excepto la Nación Navajo)

Hawái

Algunos territorios estadounidenses como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Samoa Americana y Guam

En estos lugares, el reloj no se modifica, manteniendo el mismo horario durante todo el año.

Impacto en el transporte, economía y salud

El paso al horario estándar puede afectar los vuelos y el transporte público, ya que los horarios de itinerarios pueden cambiar; por ello, es recomendable confirmar reservaciones o conexiones para evitar contratiempos. Además, estudios señalan que el cambio de horario puede impactar negativamente la salud, alterando el sueño y aumentando el riesgo de accidentes de tránsito y laborales. Económicamente, algunos expertos argumentan que el ajuste puede reducir el consumo energético, aunque ese beneficio es debatido en la actualidad.

Ajuste de relojes y zonas horarias

El cambio de horario ocurre dos veces al año: en marzo (inicio del horario de verano) y en noviembre (regreso al horario estándar). Estados Unidos continental cuenta con seis zonas horarias principales: Hora del Este (EST), Central (CST), Montaña (MST), Pacífico (PST), Alaska (AKST) y Hawaii-Aleutian (HST). Sin embargo, no todas cambian; como se mencionó, Hawaii y zonas no continentales permanecen igual. Para ajustarse correctamente:

Cambia todos los relojes manuales antes de dormir el sábado.

Verifica que dispositivos electrónicos lo hagan automáticamente.

Revisa alarmas, electrodomésticos y relojes de autos.

Tomar estas precauciones permitirá una transición sin problemas y evitará sorpresas en la mañana siguiente.