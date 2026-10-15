El domingo 1 de noviembre de 2026, los residentes de Illinois deberán atrasar sus relojes una hora para marcar el fin del horario de verano y el regreso al horario estándar del centro (CST). El ajuste oficial ocurre exactamente a las 2:00 a. m., momento en el cual los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m. , otorgando una hora adicional de descanso durante esa madrugada. Este cambio anual, diseñado para alinear nuestro reloj biológico con las horas de luz natural disponibles, significa que amanecerá más temprano en ciudades como Springfield, Peoria y Rockford, pero también que la oscuridad caerá mucho antes por las tardes durante los meses de otoño e invierno.

¿Cuándo y a qué hora se atrasa el reloj en Illinois?

El cambio de hora en Illinois será durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m.

Illinois utiliza la zona horaria Central en todo el estado. Con el cambio, pasará de Central Daylight Time (CDT), correspondiente a UTC-5, a Central Standard Time (CST), equivalente a UTC-6.

Dato Cambio de horario en Illinois Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora de ajuste 2:00 a. m. Dirección de ajuste Atrasar una hora Antes del cambio de horario 2:00 a. m. CDT Después del cambio de horario 1:00 a. m. CST Zona horaria estatal Central Time

¿Qué relojes se actualizan automáticamente y cuáles debes cambiar?

Los teléfonos inteligentes, las computadoras y muchos relojes inteligentes suelen ajustar la hora por sí solos, siempre que tengan activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas.

iPhone: Revisa Ajustes > General > Fecha y hora.

Android: Busca fecha y hora dentro de los ajustes del sistema.

Windows: Comprueba la configuración de hora automática y la zona horaria.

macOS: Entra en Ajustes del Sistema > General > Fecha y hora.

Los relojes de pared, despertadores tradicionales, algunos tableros de vehículos y electrodomésticos con pantalla pueden necesitar un ajuste manual: cambia la hora antes de acostarte el sábado 31 de octubre o compruébala el domingo por la mañana.

¿Cómo afecta el cambio horario si viajas o te comunicas fuera del estado?

A diferencia de estados que están divididos por múltiples husos horarios, la totalidad de Illinois opera bajo el tiempo del centro, lo que facilita la coordinación interna. No obstante, si tienes programados vuelos, reuniones de trabajo con otras sucursales o llamadas a familiares, es vital recordar que ciertas regiones de Estados Unidos no participan en el cambio de hora. Ajustar tu reloj altera temporalmente la diferencia horaria habitual que mantienes con estos territorios durante el verano, un factor crítico para evitar malentendidos en agendas interestatales.

Estado o Territorio ¿Observa el horario de verano? Particularidades Arizona No Se mantiene en horario estándar todo el año, con la excepción de la Nación Navajo, que sí cambia la hora. Hawái No Utiliza el horario estándar de Hawái-Aleutianas de forma ininterrumpida. Puerto Rico e Islas Vírgenes No Mantienen el horario estándar del Atlántico sin alteraciones bianuales. Guam y Samoa Americana No Operan bajo sus propios horarios estándar permanentes.

¿Chicago cambia de hora el mismo día?

Sí. Chicago, al igual que todo Illinois, realizará el cambio durante la madrugada del domingo 1 de noviembre. La ciudad pertenece a la zona horaria Central y pasará de CDT a CST al mismo tiempo que el resto del estado.

No existen zonas dentro de Illinois que sigan el horario de la Montaña, del Este o del Pacífico. Eso facilita la planificación de actividades locales, ya que Chicago, Springfield, Champaign, Bloomington, Peoria, Evanston y Rockford compartirán la misma hora oficial.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Illinois

¿Qué día cambia la hora en Illinois en 2026?

El domingo 1 de noviembre, cuando termina el horario de verano.

¿A las 2:00 a. m. se adelanta o se atrasa el reloj?

Se atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Chicago y Springfield cambian la hora el mismo día?

Sí. Ambas ciudades siguen la zona horaria Central y aplican el mismo ajuste.

¿Tengo que cambiar la hora de mi celular?

Por lo general, no. Comprueba que estén activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas.

¿Illinois tendrá horario de verano permanente en 2026?

No. La propuesta federal para hacerlo permanente aún no es ley.

¿Qué debo revisar antes de viajar desde Illinois?

Confirma la hora local del destino, la hora de salida del transporte y las diferencias horarias con el lugar de llegada.