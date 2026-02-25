El cambio de horario en Illinois para este 2026 está a la vuelta de la esquina con el inicio del horario de verano. El domingo 8 de marzo es la fecha clave donde la mayoría del estado deberá adelantar sus relojes una hora. Este ajuste sigue el calendario federal de Estados Unidos, permitiéndonos aprovechar mejor la luz solar durante las tardes cálidas. Para nuestra comunidad en ciudades como Chicago y Aurora, esto significa ajustar rutinas laborales y momentos familiares importantes. No olvides marcar este día en tu calendario para evitar contratiempos en tus citas o traslados diarios.

El ajuste oficial ocurre exactamente a las 2:00 a.m., momento en que los relojes saltan directo a las 3:00 a.m. Aunque perderemos una hora de sueño esa noche, ganaremos tardes más largas y luminosas para nuestras actividades. Mientras que los celulares se actualizan solos, recuerda cambiar manualmente los relojes de pared, hornos y de tu auto. Este cambio aplica para todos en Illinois, incluyendo zonas clave como Joliet, Waukegan, Cicero y los suburbios cercanos. Prepárate para este salto en el tiempo que marca el inicio de una temporada con mucha más energía.

Este horario de verano se mantendrá vigente hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando toque retrasar el reloj. Estar sincronizados es fundamental para quienes trabajan en servicios, construcción o tienen llamadas con familiares en el extranjero. En Illinois, la puntualidad es esencial para el éxito laboral y este cambio ayuda a optimizar el consumo de energía. Te recomendamos adelantar tus relojes manuales desde el sábado por la noche antes de irte a descansar tranquilamente. ¡Dale la bienvenida al sol y organiza tus jornadas para sacar el máximo provecho a este ciclo!

Fecha y hora exacta del cambio

En Illinois, el cambio al horario de verano 2026 será el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantan una hora a las 2:00 a.m. hora local estándar (CST) para pasar a las 3:00 a.m. hora de verano (CDT).

Illinois sigue el calendario federal de horario de verano de Estados Unidos, que fija el inicio el segundo domingo de marzo.​

En 2026, el horario de verano comienza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a.m. CST, momento en el que los relojes se adelantan a las 3:00 a.m. CDT.

Ese día, el amanecer y el atardecer se registran aproximadamente una hora más tarde que el día anterior, con más luz por la tarde y menos por la mañana.

El horario de verano terminará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasen una hora (de 2:00 a.m. a 1:00 a.m.).

Cómo ajustar el reloj (“spring forward”) por el cambio de horario en Illinois

La indicación oficial es adelantar el reloj una hora a las 2:00 a. m. del domingo 8 de marzo, pasándolo directamente a las 3:00 a. m. En la práctica, muchos residentes ajustan sus relojes manuales la noche anterior, antes de irse a dormir.

Los teléfonos inteligentes, computadoras y la mayoría de dispositivos conectados a internet suelen actualizar la hora de forma automática. Si tienes relojes analógicos, electrodomésticos o el reloj del auto, deberás adelantar una hora de forma manual.

Regla general : en primavera se adelanta el reloj una hora ( “spring forward” ), en otoño se atrasa una hora ( “fall back” ).​

: en primavera se adelanta el reloj una hora ( ), en otoño se atrasa una hora ( ).​ Para el cambio del 8 de marzo de 2026 en Illinois : Antes de dormir el sábado 7 de marzo, se recomienda adelantar los relojes de, por ejemplo, 1:00 a.m. a 2:00 a.m., o de 11:00 p.m. a 12:00 a.m., de modo que al despertar ya estén en horario de verano.

: Antes de dormir el sábado 7 de marzo, se recomienda adelantar los relojes de, por ejemplo, 1:00 a.m. a 2:00 a.m., o de 11:00 p.m. a 12:00 a.m., de modo que al despertar ya estén en horario de verano. Técnicamente, el cambio oficial es a las 2:00 a.m. CST, que pasa a ser 3:00 a.m. CDT.

La mayoría de teléfonos móviles, computadoras y dispositivos conectados a internet ajustan la hora automáticamente si están configurados con la zona horaria correcta (Central Time, Illinois); esto es una práctica general, pero la forma exacta puede variar según el dispositivo.​

Ejemplo práctico: si el sábado por la noche tu reloj marca 10:00 p.m., al ajustarlo para el horario de verano lo adelantas a 11:00 p.m.; al llegar el momento oficial del cambio, ya estarás alineado con el nuevo horario.​

Ciudades de Illinois donde se adelanta una hora

Illinois aparece con un solo huso horario y aplica el horario de verano a nivel estatal.​Esto incluye grandes ciudades como Chicago, Aurora, Naperville, Joliet, Rockford, Elgin, Springfield, Peoria, Waukegan y Champaign, todas dentro de Illinois.

En estas ciudades, el cambio se hace el mismo día y a la misma hora: adelantar una hora el reloj el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m.No se encontró evidencia de ciudades de Illinois que estén exentas del horario de verano para 2026; todas las referencias señalan al estado completo en el mismo esquema.

Si vives en otra localidad dentro de Illinois distinta a las mencionadas, las fuentes solo indican la aplicación general por estado, sin listar cada ciudad pequeña de forma individual.​

TL; DR - Datos clave del cambio de horario en Illinois 2026

Illinois utiliza una sola zona horaria oficial, Central Time (CT), que cambia entre Central Standard Time (CST, UTC−6) y Central Daylight Time (CDT, UTC−5) cuando entra en vigor el horario de verano.​

Las principales ciudades que siguen este cambio de hora en Illinois incluyen, entre otras:



El estado completo observa horario de verano y no mencionan áreas dentro de Illinois que queden exentas como ocurre en otros estados (por ejemplo, partes de Arizona).