Los residentes de Illinois deberán atrasar sus relojes una hora durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finalice el horario de verano en Estados Unidos y comience nuevamente el horario estándar central. El ajuste se realizará a las 2:00 a. m., momento en que la hora volverá a marcar la 1:00 a. m. La medida alcanzará a Chicago, Aurora, Rockford, Springfield, Peoria y todas las demás localidades del estado, que comparten la misma zona horaria. Aunque existen iniciativas legislativas para modificar este sistema, ninguna ha cambiado las reglas vigentes para esta transición.

TL;DR: Cambio de horario en Texas

Fecha del cambio: domingo 1 de noviembre de 2026.

Hora del ajuste: 2:00 a. m., cuando los relojes regresarán a la 1:00 a. m.

Dirección: Illinois atrasará una hora sus relojes y pasará del horario de verano al horario estándar central.

Alcance: el cambio será simultáneo en Chicago, Aurora, Rockford, Springfield y el resto del estado.

Próxima transición: domingo 14 de marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el horario de verano.

¿Cuándo cambia el horario en Illinois y a qué hora deben atrasarse los relojes?

El cambio de horario en Illinois se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m. En ese instante, los relojes deberán retroceder 60 minutos y volver a marcar la 1:00 a. m. Así terminará el periodo de horario de verano (Daylight Saving Time, DST), que comenzó el 8 de marzo de este año.

La transición está contemplada en el calendario federal estadounidense y en la legislación estatal. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) confirma que el horario de verano de 2026 termina el primer domingo de noviembre, a las 2:00 a. m., hora local.

Para los residentes, esto significa que la madrugada tendrá una hora repetida: después de la 1:59 a. m., el reloj regresará a la 1:00 a. m. Por tanto, quienes tengan turnos nocturnos o actividades programadas durante ese intervalo deberán considerar que la misma hora local ocurrirá dos veces.

Dato Información para Illinois Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj 60 minutos Hora después del ajuste 1:00 a. m. Horario que termina Central Daylight Time (CDT) Horario que comienza Central Standard Time (CST) Diferencia respecto de UTC antes del cambio UTC−5 Diferencia respecto de UTC después del cambio UTC−6 Próxima transición Domingo 14 de marzo de 2027

¿Qué ciudades de Illinois deben cambiar la hora el 1 de noviembre?

El ajuste se aplicará en todo Illinois porque sus localidades utilizan la zona horaria central (Central Time). No existen diferencias horarias entre Chicago, Aurora, Rockford, Springfield y las demás ciudades del estado para esta transición.

Por ello, tanto las comunidades del área metropolitana de Chicago como las localidades del centro y sur de Illinois deberán atrasar sus relojes simultáneamente.

Ciudad o localidad Zona horaria Acción el 1 de noviembre Chicago Central Time Atrasar una hora Aurora Central Time Atrasar una hora Rockford Central Time Atrasar una hora Springfield Central Time Atrasar una hora Naperville Central Time Atrasar una hora Peoria Central Time Atrasar una hora Champaign Central Time Atrasar una hora Elgin Central Time Atrasar una hora Joliet Central Time Atrasar una hora Bloomington Central Time Atrasar una hora

La abreviatura cambiará de CDT a CST. Antes de la transición, Illinois utiliza el horario de verano central, cinco horas detrás del tiempo universal coordinado (UTC−5). Después, regresa al horario estándar central, seis horas detrás de UTC (UTC−6).

La modificación no supone que Chicago tenga una hora distinta de Springfield o Rockford. Todas estas localidades comparten el mismo ajuste oficial.

¿Por qué Illinois atrasa el reloj y qué diferencia existe entre horario estándar y horario de verano?

Illinois aplica el cambio estacional para alternar entre el horario estándar y el horario de verano. Durante este último, los relojes se adelantan una hora en marzo para disponer de más luz natural durante las tardes, mientras que en noviembre regresan al horario estándar.

Es importante distinguir ambos conceptos:

Horario estándar : es la referencia horaria habitual de una zona. En Illinois corresponde al horario estándar central (CST), con una diferencia de UTC−6.

: es la referencia horaria habitual de una zona. En Illinois corresponde al horario estándar central (CST), con una diferencia de UTC−6. Horario de veran o: adelanta una hora el reloj respecto del horario estándar. En Illinois corresponde al horario de verano central (CDT), con una diferencia de UTC−5.

o: adelanta una hora el reloj respecto del horario estándar. En Illinois corresponde al horario de verano central (CDT), con una diferencia de UTC−5. Horario de invierno: es una expresión de uso común para referirse al periodo en que se recupera el horario estándar. No constituye una zona horaria independiente ni una denominación oficial distinta de CST.

Tampoco debe confundirse el cambio de hora con las estaciones astronómicas. El inicio del verano o del invierno depende de los equinoccios y solsticios, mientras que la modificación de los relojes responde a una disposición legal y a un calendario establecido.

La transición de noviembre hará que la luz natural aparezca más temprano según el reloj y que anochezca antes por la tarde en comparación con los días inmediatamente anteriores.

¿Qué ley regula el cambio de horario en Illinois?

El calendario está respaldado por la Time Standardization Act de Illinois, recogida en la sección 5 ILCS 440/1 de las leyes compiladas del estado. Esta disposición establece que los relojes deben adelantarse una hora el segundo domingo de marzo y atrasarse una hora el primer domingo de noviembre.

La legislación estatal funciona dentro del marco de la Uniform Time Act of 1966, la normativa federal que regula la observancia uniforme de los cambios horarios en Estados Unidos.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) supervisa las zonas horarias y las reglas de aplicación del horario de verano. La normativa federal permite que los estados se eximan del horario de verano mediante una ley estatal, pero no les permite establecer unilateralmente el horario de verano como régimen permanente.

Full Text+2

¿Qué proyectos buscan eliminar los cambios de hora en Illinois?

Durante la 104.ª Asamblea General de Illinois (2025-2026) se presentaron diferentes iniciativas para modificar el sistema actual. Sin embargo, proponer una reforma o conseguir que avance en una cámara legislativa no significa que ya sea una ley vigente.

Entre los proyectos registrados se encuentran:

Proyecto Qué propone Situación legislativa consultada HB 1400 Mantener el horario de verano durante todo el año Devuelto al Comité de Reglas el 27 de marzo de 2026 SB 1600 Establecer el horario de verano como horario permanente Remitido al Comité de Asignaciones el 4 de febrero de 2025 SB 2926 Eximir a Illinois del horario de verano federal Remitido al Comité de Asignaciones el 27 de enero de 2026 HB 5400 Establecer el horario estándar central durante todo el año, sujeto a determinadas condiciones Devuelto al Comité de Reglas el 27 de marzo de 2026

Los proyectos representan dos alternativas diferentes. HB 1400 y SB 1600 buscan conservar el horario de verano, lo que mantendría los relojes una hora adelantados respecto del horario estándar durante todo el año. En cambio, SB 2926 y HB 5400 plantean eliminar el ajuste estacional para mantener el horario estándar.

La diferencia es importante: adoptar el horario estándar permanente significa permanecer en UTC−6, mientras que mantener el horario de verano permanentemente supondría utilizar UTC−5.

Los expedientes legislativos pueden consultarse en el registro oficial de HB 1400, el proyecto SB 2926 y el proyecto HB 5400.

¿Qué dijo Donald Trump sobre eliminar el cambio de horario en Estados Unidos?

El presidente Donald Trump ha expresado públicamente su respaldo a mantener el horario de verano durante todo el año. Su posición coincide con la alternativa que busca conservar una hora adicional de luz durante las tardes y eliminar los dos ajustes anuales.

El 21 de mayo de 2026, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que respaldó el avance de una iniciativa federal y manifestó que trabajaría para conseguir su aprobación. Posteriormente, el 12 de agosto volvió a pedir al Senado que aprobara la propuesta, después de que la Cámara de Representantes diera luz verde al proyecto.

La iniciativa federal es la Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139). La Cámara de Representantes la aprobó el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. Al día siguiente, el proyecto fue recibido en el Senado y remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

La propuesta pretende establecer el horario de verano permanente en el ámbito federal. No plantea conservar el horario estándar durante todo el año.

Sin embargo, su aprobación en la Cámara de Representantes no equivale a su promulgación. Mientras el Senado no complete el procedimiento legislativo y la iniciativa no entre en vigor, Illinois continúa sujeto a su calendario habitual.

Por tanto, las declaraciones de Trump no modifican el cambio previsto para el 1 de noviembre de 2026. Los residentes de Chicago, Aurora, Rockford, Springfield y el resto del estado deberán atrasar sus relojes.

¿Qué dispositivos debes revisar durante el cambio de horario en Illinois?

Los teléfonos inteligentes y las computadoras suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen habilitada la configuración correspondiente. No obstante, la sincronización depende de que el dispositivo tenga correctamente definida su zona horaria y de que sus ajustes estén actualizados.

Estas son algunas comprobaciones recomendadas:

iPhone: entra en Configuración, selecciona General y después Fecha y hora. Comprueba que esté activada la opción de ajuste automático.

Android: revisa los apartados de fecha, hora y zona horaria en los ajustes del sistema. La ubicación exacta de estas opciones depende del fabricante y de la versión del dispositivo.

Windows: accede a Configuración, selecciona Hora e idioma y después Fecha y hora. Comprueba que estén activadas las opciones de ajuste automático.

Mac: verifica la configuración automática de fecha, hora y zona horaria en los ajustes del sistema.

Relojes inteligentes: comprueba que estén sincronizados correctamente con el teléfono.

Vehículos y electrodomésticos: revisa los relojes del tablero, hornos, microondas y despertadores. El procedimiento para modificar la hora depende de la marca y el modelo.

Apple y Microsoft ofrecen instrucciones oficiales para configurar la sincronización automática en sus dispositivos. Puedes consultar las guías de Apple sobre fecha y hora en iPhone y de Microsoft para configurar la hora en Windows.

Si tienes una cita médica, un viaje, una reunión virtual o un turno laboral durante el fin de semana, comprueba que el horario registrado en tu calendario corresponda a la hora local de Illinois. También conviene revisar las alarmas y los servicios de transporte que utilices habitualmente.

¿Cuándo volverá a cambiar el horario en Illinois en 2027?

Después del ajuste del domingo 1 de noviembre de 2026, Illinois permanecerá en horario estándar central durante los meses siguientes. La próxima transición está prevista para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando comenzará nuevamente el horario de verano.

En esa ocasión, el procedimiento será el contrario al de noviembre: a las 2:00 a. m., los relojes deberán adelantarse hasta las 3:00 a. m. La jornada tendrá una hora menos y el estado pasará de CST (UTC−6) a CDT (UTC−5).

Esta fecha corresponde al segundo domingo de marzo, establecido por las reglas federales y estatales para el inicio del horario de verano. Mientras no entre en vigor una reforma que modifique el sistema, Illinois continuará aplicando ambas transiciones anuales.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Illinois 2026

¿Illinois tiene una sola zona horaria?

Sí. Todo el estado utiliza la zona horaria central (Central Time). Chicago, Aurora, Rockford, Springfield y las demás ciudades aplican el mismo horario oficial.

¿Se gana una hora de sueño el 1 de noviembre?

El reloj retrocederá una hora, por lo que la madrugada tendrá 60 minutos adicionales. Sin embargo, el descanso efectivo dependerá de los hábitos y horarios de cada persona.

¿El cambio de horario también afecta a los trabajadores nocturnos?

Sí. La hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá. Los trabajadores que tengan turnos durante ese intervalo deben consultar cómo registrará su empleador las horas correspondientes.

¿Illinois tendrá el mismo horario que Nueva York después del cambio?

No. Desde el 1 de noviembre de 2026, Nueva York estará una hora por delante de Illinois. Chicago utilizará el horario estándar central y Nueva York el horario estándar del Este.

¿Indiana y Wisconsin también atrasarán sus relojes?

Sí. Ambos estados observan el horario de verano y realizarán la transición el domingo 1 de noviembre de 2026, conforme al calendario federal.

¿Qué pasa si mi celular no cambia automáticamente la hora?

Comprueba que la fecha, la hora y la zona horaria automáticas estén habilitadas. También revisa la conexión y las actualizaciones del sistema. Si el problema continúa, consulta las instrucciones del fabricante.

¿El cambio de horario en Illinois se eliminará en 2027?

No existe una eliminación confirmada. Aunque hay iniciativas estatales y federales para modificar el sistema, su aprobación legislativa y entrada en vigor son necesarias antes de cambiar el calendario que deben seguir los residentes.