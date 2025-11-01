El cambio de horario llega nuevamente a California y millones de angelinos deberán hacer un pequeño pero importante ajuste este fin de semana. Este domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a. m., termina oficialmente el horario de verano (Daylight Saving Time) y da inicio el horario de invierno.

Esto significa que los relojes deben atrasarse una hora, pasando nuevamente a marcar la 1:00 a. m., lo que nos regala una hora extra de sueño y una sensación de amaneceres más tempranos.

¿A qué hora cambia el horario en Los Ángeles?

El ajuste ocurre en la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, aunque lo más recomendable es atrasar los relojes antes de dormir el sábado por la noche.

Los dispositivos inteligentes como celulares, tablets, computadoras y relojes conectados a internet realizarán el cambio de forma automática, pero si tienes relojes analógicos o electrodomésticos con hora manual, deberás actualizarlos tú mismo.

¿Por qué se cambia la hora en California?

El cambio al horario de invierno busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cortos del año, cuando los días tienen menos horas de sol.Durante esta temporada, amanece más temprano y oscurece antes, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y a sincronizar las actividades diarias con la luz del día.

Este sistema rige en Estados Unidos desde 2007, tras una reforma impulsada durante el gobierno de George W. Bush, aunque la idea de modificar los relojes para optimizar la luz solar se remonta al siglo XVIII, con Benjamin Franklin como uno de sus primeros promotores.

¿Cuándo volverá el horario de verano?

El horario de invierno en Los Ángeles permanecerá vigente hasta el segundo domingo de marzo de 2026, cuando se vuelva a adelantar una hora el reloj para dar inicio al Daylight Saving Time (DST) o horario de verano.En resumen:

2 de noviembre de 2025: el reloj se atrasará una hora .

el reloj se . Marzo de 2026: el reloj se adelantará una hora nuevamente.

Consejos para adaptarte al cambio de hora

Aunque el ajuste parece mínimo, puede afectar el ritmo del sueño y la energía. La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño recomienda:

Mantener horarios regulares de descanso los días posteriores.

Evitar pantallas o café antes de dormir.

Aprovechar la luz solar por la mañana para que el cuerpo se adapte más rápido.

Este 2 de noviembre, Los Ángeles y todo California atrasan una hora sus relojes por el cambio al horario de invierno 2025. (Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Google Gemini)