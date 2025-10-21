El Daylight Saving Time está cerca de llegar a su fin y en la ciudad de Los Angeles, California, también deberán alinearse al nuevo horario de invierno para la temporada 2025-26. Los residentes en dicho estado deberán mover sus relojes y aquí te cuento cuándo será, a qué hora hacerlo y qué beneficios trae esta importante modificación . Recordemos que no solo ocurrirá en Los Angeles, sino también a lo largo de todo el territorio estadounidense.

El estado de California participará del cambio de hora en 2025 con los ajustes habituales al horario de verano y al horario estándar. (Foto: Open AI)

¿Cuándo es el cambio de horario en Los Angeles 2025?

El cambio de horario para la ciudad de Los Angeles, California, se llevará a cabo este domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los ciudadanos deban retrasar sus relojes analógicos por una hora.

Hora exacta para retrasar tu reloj en Los Angeles, California

Para el próximo 2 de noviembre, los residentes de Los Angeles y todo California deberán atrasar su reloj por una hora a las 02:00 horas. Es decir, cuando marquen las 3:00 a.m. en tu reloj, deberás moverlo una hora hacia atrás, para estar alineado con todo Estados Unidos en su horario de invierno. Con este acontecimiento, se marcará el fin del Horario de Verano (Daylight Saving Time o DST) y el inicio del horario estándar en EE.UU.

En California se busca reducir la contaminación del aire y la lucha contra el cambio climático (Foto: CARB)

Los orígenes y beneficios del cambio de horario en Los Angeles, California

El horario de invierno y verano se viene aplicando en Estados Unidos a lo largo de todo su territorio, lo que también incluye a Los Angeles, California. Cabe señalar que acorde a invierno o verano, se deberá atrasar o adelantar una hora tu reloj, con el objetivo principal de aprovechar de manera más eficiente la luz del sol durante los meses en los que los días son más largos.

Esta práctica inicia desde la Primera Guerra Mundial, donde varios países empezar a implementarlo como una estrategia para reducir el consumo de combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica. Al utilizar más luz solar y menos iluminación artificial, se podía destinar más recursos energéticos a los esfuerzos de la guerra.

En Los Angeles, California, este cambio de horario de invierno representa una serie de ventajas que impactan directamente a la vida de sus residentes. Cabe señalar que la variación de la luz entre estaciones no es tan drástica como en las ciudades que se encuentran más al norte, pero aún así se realiza el cambio de horario en Los Angeles.

La ciudad tiene un clima que es mayormente templado, por lo que el cambio puede ser menos impactante en cuanto a condiciones extremas de luz o temperatura, lo que puede hacer que los beneficios de la mañana sean aprovechables.