Los Ángeles volverá a mover sus relojes en 2026 con un cambio que afecta por igual a autopistas congestionadas, rodajes en Hollywood, conciertos en arenas masivas y paseos al atardecer en la costa. El domingo 8 de marzo, a las 2:00 a. m., los relojes de la ciudad saltarán a las 3:00 a. m. para iniciar el horario de verano en Pacific Time, mientras que el domingo 1 de noviembre, a las 2:00 a. m., se atrasarán a la 1:00 a. m., recuperando una hora de sueño y regresando al horario estándar.

En medio de discusiones sobre un posible horario permanente, autoridades y expertos recomiendan revisar relojes, sistemas de transporte, equipos de climatización y dispositivos de seguridad, ya que un simple descuido con la hora puede descoordinar agendas en una metrópoli donde todo se mueve al minuto.

¿Cuándo cambia la hora en Los Ángeles en 2026?

Los Ángeles se encuentra en la Pacific Time (PT) y sigue el esquema de horario de verano de California. En 2026, el DST comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan a las 3:00 a. m., y termina el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando se atrasan a la 1:00 a. m.

Inicio DST Los Ángeles: 8 de marzo de 2026, 2:00 → 3:00 a. m. PT.

Fin DST Los Ángeles: 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. PT.

Calendario del cambio de horario 2026 en Los Ángeles

Evento Fecha Hora oficial del cambio Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. PT Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. PT Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Los Ángeles y qué electrodomésticos revisar?

En la madrugada del 8 de marzo, los angelinos deben adelantar una hora todos los relojes que no se actualizan solos, mientras que el 1 de noviembre deben atrasarlos una hora. Esto incluye desde relojes de casa hasta equipos en estudios de grabación, oficinas, comercios y servicios esenciales.

Dispositivos a ajustar:

Relojes de pared, despertadores y relojes de mesa tradicionales.

Microondas, hornos, estufas, cafeteras programables y otros equipos de cocina.

Tableros de autos, sistemas de entretenimiento vehicular y relojes de bicicletas eléctricas o scooters sin sincronización automática.

Sistemas de acceso, fichaje, climatización programada, iluminación y riego en edificios y condominios.

¿Por qué se aplica el DST en Los Ángeles y qué zonas urbanas se ven más impactadas?

El horario de verano en Los Ángeles busca aprovechar tardes más luminosas en una ciudad con fuerte actividad cultural, deportiva, turística y audiovisual. Barrios y zonas como Downtown LA, Hollywood, Santa Monica, Pasadena, Long Beach y el Valle de San Fernando adaptan horarios de tráfico, espectáculos y comercio al nuevo horario.

Motivos del DST en Los Ángeles:

Favorecer actividades al aire libre, eventos deportivos y la industria del entretenimiento con más luz de tarde.

Sincronizar la ciudad con el resto de California y la Costa Oeste bajo Pacific Time.

Mantener alineación con el calendario federal, clave para transporte aéreo, mercados y cadenas nacionales.

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en Los Ángeles?

Los Ángeles sigue la normativa de California y del gobierno federal sobre horario de verano, con fechas fijadas por ley. Ha habido debates sobre un posible DST permanente en California, pero cualquier cambio estructural requiere autorización del Congreso de Estados Unidos.

Recomendaciones institucionales habituales:

Planificar con anticipación citas, rodajes, eventos y traslados el fin de semana del cambio de hora.

Verificar la hora en sistemas de transporte público (Metro, buses) y en apps de movilidad.

Usar la regla “spring forward, fall back” como guía mnemotécnica para recordar si se adelanta o se atrasa.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles 2026

1. ¿En qué fecha exacta cambia la hora en Los Ángeles en 2026?

El horario de verano inicia el 8 de marzo de 2026 y termina el 1 de noviembre de 2026.

2. ¿A qué hora debo ajustar el reloj?

El cambio se hace a las 2:00 a. m.: en marzo se adelanta a las 3:00 a. m. y en noviembre se atrasa a la 1:00 a. m.

3. ¿El cambio de hora afecta a conciertos, partidos y rodajes en Los Ángeles?

Sí, todos los eventos se programan según la hora oficial local, por lo que se adaptan automáticamente al nuevo horario.

4. ¿Los Ángeles podría dejar de cambiar la hora en el futuro?

Sólo si se aprueban reformas a nivel estatal y federal; por ahora mantiene el esquema de DST como el resto de California.

5. ¿Qué dispositivos cambian solos la hora en Los Ángeles?

La mayoría de celulares, computadoras, smart TV y relojes inteligentes se actualizan automáticamente si tienen hora en red activada.