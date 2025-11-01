El estado de Massachusetts se prepara para una nueva modificación del reloj con la llegada del horario de invierno 2025. Este cambio, que ocurre cada año, busca aprovechar mejor la luz natural y ajustar las rutinas diarias a los periodos de claridad durante los meses más fríos.

Durante esta transición, los relojes deberán ser modificados durante la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025, marcando el fin del horario de verano y el regreso al horario estándar. Este ajuste implica una variación de una hora que afectará la rutina de millones de personas en el estado.

¿Debes adelantar o atrasar el reloj el 2 de noviembre?

En Massachusetts, el reloj debe atrasarse una hora. Es decir, cuando sean las 2:00 a.m., deberás regresar el reloj a la 1:00 a.m. De esta manera, los residentes ganarán una hora adicional de descanso esa noche, marcando oficialmente el inicio del horario de invierno.

Este cambio también significa que los días comenzarán a amanecer más temprano, pero la oscuridad llegará antes en las tardes. El ajuste puede parecer menor, pero tiene un impacto en la rutina diaria, la productividad y hasta en los hábitos de sueño.

Los habitantes de Massachusetts deberán atrasar una hora sus relojes el domingo 2 de noviembre de 2025 para dar inicio al horario de invierno. (Foto: Diseñado por Freepik)

¿Cómo prepararte para el cambio de horario en Massachusetts?

El cambio de horario puede generar pequeños desajustes, especialmente en los primeros días. Por eso, se recomienda preparar el cuerpo y la mente para esta transición. A continuación, algunas recomendaciones útiles:

Ajusta tus relojes manuales antes de dormir el sábado 1 de noviembre.

Verifica que los dispositivos electrónicos cambien automáticamente la hora.

Aprovecha la “hora extra” de descanso para dormir o realizar actividades tranquilas.

Ten en cuenta que el atardecer será más temprano, ideal para planificar actividades al aire libre con luz natural.

Así debes ajustarlo correctamente

Para no tener confusiones, recuerda esta regla simple: en otoño, los relojes se atrasan; en primavera, se adelantan. Esto significa que en noviembre Massachusetts regresa a su horario estándar, mientras que en marzo de 2026 volverá al horario de verano.

Aunque muchos dispositivos cambian automáticamente, los relojes analógicos, hornos o autos pueden requerir un ajuste manual. Asegúrate de revisarlos el domingo por la mañana para mantener todo sincronizado con la hora oficial.