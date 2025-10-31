El cambio de horario en México despierta cada año dudas y expectativas entre millones de personas, especialmente en las regiones fronterizas que sí deben ajustar sus relojes. Para quienes viven en estos municipios, el nuevo horario impacta la rutina diaria y el funcionamiento de diversos electrodomésticos del hogar, haciendo importante estar informados y preparados antes de la fecha oficial del ajuste.

¿A qué hora y cómo ajustar el reloj en México?

El horario de invierno 2025 en México solo aplicará en la franja fronteriza norte. La madrugada del domingo 2 de noviembre, en determinados municipios de cinco estados, los relojes deberán atrasarse una hora, pasando de las 2:00 a la 1:00 a.m..​

Estados y municipios donde se ajusta el reloj

El cambio de horario no es general para todo el país. Solo los siguientes lugares deben hacer el ajuste:

Baja California (todo el estado).​

Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.​

Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.​

Nuevo León: Anáhuac.​

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.​

CDMX (MÉXICO), 02/11/2025.-. El ajuste de horario en México 2025 aplica solo en zonas del norte. Averigua dónde cambia la hora y cómo preparar tus electrodomésticos para recibir correctamente el nuevo horario. Foto de James Harrison para Istockphoto y Getty Images / James Harrison

En el resto del país, incluyendo Ciudad de México y Estado de México, no habrá cambio de horario, pues la Ley de los Husos Horarios eliminó el horario estacional en 2022.​

¿Dónde no aplica el cambio de horario en México?

En Monterrey y Nuevo León no aplica el cambio de horario de invierno 2025. El ajuste del reloj solo se realiza en el municipio de Anáhuac, en la frontera norte del estado. El resto de Nuevo León, incluyendo Monterrey, mantiene el horario fijo durante todo el año y no debe atrasar ni adelantar el reloj el 2 de noviembre.

Recomendaciones para ajustar tus electrodomésticos

Antes de dormir el sábado 1 de noviembre, toma en cuenta estas recomendaciones para evitar confusiones al despertar:

Verifica si tus relojes electrónicos (celular, computadora, reloj inteligente) se ajustan de forma automática.

Ajusta manualmente relojes de pared, microondas, hornos, cafeteras, relojes de automóvil, despertadores y cualquier electrodoméstico que funcione de forma independiente.

Si tienes programaciones automáticas en electrodomésticos (como cafetera o alarmas de calefacción), revisa y corrige la hora para evitar errores en el funcionamiento.

Anota la nueva hora en lugares visibles como la puerta del refrigerador o la entrada de tu casa para recordar el ajuste, especialmente en hogares con personas mayores o niños.

CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 02/11/2025.- Este 2 de noviembre solo algunos municipios de la frontera norte de México deberán atrasar el reloj una hora. Infórmate sobre las regiones afectadas y aprende cómo ajustar correctamente todos tus electrodomésticos en casa. Imagen creada por MAG El Comercio con Perplexity.AI / Perplexity.AI

Realizar estos pasos asegura que todas tus actividades del domingo se realicen a tiempo y sin contratiempos con la nueva hora de invierno.​

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2025

¿Cuándo es el cambio de horario en México?

El cambio de horario en México se realiza el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. Solo aplica para municipios fronterizos del norte del país.​

¿En qué estados y municipios debo ajustar el reloj?

El ajuste del reloj se debe hacer en Baja California (todo el estado), municipios fronterizos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El resto de los estados, incluida la Ciudad de México, no tienen cambio de horario.​

¿El reloj se adelanta o se atrasa?

En noviembre se atrasa una hora, es decir, a las 2:00 a.m. debes regresar el reloj a la 1:00 a.m. Esto marca la entrada al horario de invierno para quienes realizan el ajuste.​

¿Por qué ya no cambia la hora en todo México?

Desde octubre de 2022, el horario estacional fue eliminado en la mayor parte de México y solo se mantiene en zonas fronterizas para sincronizar actividades económicas y sociales con Estados Unidos.​

¿Mis celulares y computadoras se ajustan automáticamente?

Sí, la mayoría de dispositivos digitales realizan el cambio de hora según la zona geográfica. Sin embargo, se recomienda revisar y, si es necesario, ajustar manualmente relojes de pared y electrodomésticos.​

¿Qué pasa si olvido hacer el cambio de horario?

No ajustar el reloj puede provocar confusiones en actividades laborales, escolares o personales. Revisa todos tus dispositivos la mañana del 2 de noviembre para asegurarte que marcan la hora correcta.​

¿Cuándo será el próximo cambio de horario?

El próximo ajuste será en marzo de 2026, sólo para municipios de la frontera norte. En el resto del país se mantiene el horario estándar todo el año.