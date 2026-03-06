El cambio de horario en México se rige por la Ley de Husos Horarios y por disposiciones específicas para cada región, de modo que no todo el país realiza el ajuste de la misma manera. En términos generales, se consideran tres grandes bloques: la zona centro, la zona del Pacífico y la zona noroeste/frontera norte, además de estados o municipios que ya no aplican horario de verano.

¿Cuándo cambia la hora en México en 2026?

Principios generales que se han mantenido en los últimos años (sujeto a confirmación con la norma vigente en 2026):

Zona Centro (CDMX y mayoría de estados): el horario de verano suele iniciar un domingo de primavera y terminar en otoño, adelantando una hora al inicio y atrasando una hora al final.

Zona Pacífico (por ejemplo, Jalisco, Nayarit –parte–, Sinaloa): sigue un patrón similar al de la zona centro, pero adaptado a su huso horario.

Zona Noroeste y municipios fronterizos: suelen alinearse con el calendario de Estados Unidos para facilitar el comercio y la movilidad transfronteriza.

Resumen orientativo del cambio de hora por zona

Zona / región Qué suele ocurrir en primavera Qué suele ocurrir en otoño Zona Centro (CDMX, etc.) Se adelanta 1 hora el reloj Se atrasa 1 hora el reloj Zona Pacífico Se adelanta 1 hora el reloj Se atrasa 1 hora el reloj Zona Noroeste / frontera norte Se adelanta 1 hora, coordinado con EE.UU. Se atrasa 1 hora, coordinado con EE.UU. Estados sin horario de verano Pueden mantener el mismo horario todo el año Sin cambios estacionales

Recomendación editorial: antes de publicar, cruza estas reglas con el decreto u FE de cambios más reciente (DOF/BO) para 2026, porque en México ha habido modificaciones importantes los últimos años.

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en México y cómo hacerlo bien?

La regla mnemotécnica que se usa también en México es: en primavera se adelanta el reloj y en otoño se atrasa. Esto vale para las zonas que aún aplican horario de verano, tanto en la zona centro como en la del Pacífico y, cuando corresponda, en la frontera norte.

Pasos prácticos:

En primavera (inicio de horario de verano):

Adelanta el reloj una hora la noche del sábado anterior al cambio.

Ejemplo: de las 2:00 a las 3:00 de la madrugada.

En otoño (regreso al horario estándar):

Atrasa el reloj una hora la noche del sábado anterior al cambio.

Ejemplo: de las 2:00 vuelve a la 1:00 de la madrugada.

Ejemplo práctico

Momento Antes del cambio Después del cambio Inicio horario de verano 1:59 a.m. 3:00 a.m. (pierdes 1 hora) Fin horario de verano 1:59 a.m. 1:00 a.m. (ganas 1 hora)

¿Qué regiones de México cambian la hora y cuáles ya no?

En la última década, México ha ido ajustando su esquema de horario de verano, eliminándolo en algunas entidades y manteniéndolo en otras, especialmente en zonas de frontera con Estados Unidos. Por eso, antes de mover el reloj, es clave saber en qué estado y municipio te encuentras.

Esquema típico (a confirmar según la norma al momento de publicar):

Estados/municipios que suelen seguir horario de verano:

Buena parte de la franja fronteriza norte (municipios colindantes con EE.UU.).

Algunos estados de la zona centro y Pacífico que mantienen el esquema estacional.

Estados/zonas que ya no aplican horario de verano:

Entidades que, por reformas, decidieron tener un solo horario todo el año (ejemplo histórico: ciertos cambios aplicados a nivel federal para eliminar el horario de verano en la mayor parte del país).

Tipo de región ¿Aplica cambio de hora? Comentario editorial Municipios frontera norte Sí, y suelen coordinar con EE.UU. Comercio y cruces fronterizos CDMX y zona metropolitana Depende de la última reforma Revisar decreto específico Estados del Pacífico Depende de la entidad Ver boletines estatales/federales Estados con horario fijo No Mantienen mismo horario todo el año

¿Qué relojes y electrodomésticos se deben cambiar a mano en México?

Como en otros países, en México la mayoría de dispositivos conectados cambian de hora de forma automática, pero muchos electrodomésticos y relojes analógicos requieren ajuste manual. Un descuido puede derivar en llegar una hora antes o después a la oficina, a la escuela o a una cita médica.

Dispositivos que suelen cambiar solos:

Teléfonos inteligentes y tablets con hora automática.

Computadoras portátiles y de escritorio conectadas a internet.

Relojes inteligentes (smartwatches) vinculados al móvil.

Dispositivos que suelen requerir cambio manual:

Relojes de pared y despertadores analógicos.

Microondas, hornos, cafeteras programables.

Relojes de autos que no toman hora de GPS.

Temporizadores antiguos de riego o iluminación.

Checklist rápido para el hogar en México

Dispositivo ¿Cambio automático? Acción recomendada Smartphone / tablet Sí, si está en automático Revisar zona horaria Laptop / PC Sí, generalmente Confirmar región y hora Smartwatch Sí, si está vinculado Verificar sincronización Microondas / horno No Ajustar el domingo temprano Reloj de pared/mesa No Cambiar la noche anterior Auto (modelos antiguos) No siempre Revisar al primer viaje

¿Por qué México cambia la hora y qué dice el gobierno?

El cambio de horario en México se implementó originalmente con argumentos de ahorro de energía, mejor aprovechamiento de la luz natural y sincronización con socios comerciales, especialmente Estados Unidos. Con el tiempo, sin embargo, el debate político y técnico ha llevado a modificar o incluso eliminar el horario de verano en parte del territorio.

Puntos clave que suelen mencionar las autoridades en sus comunicados:

Balance entre beneficios energéticos y efectos en salud y productividad.

Necesidad de coordinar horarios con la frontera norte para evitar confusiones en cruces, comercio y servicios.

Importancia de informar con anticipación a la población mediante campañas en TV, radio y redes sociales.

Uso del cambio de horario como recordatorio para revisar detectores de humo, planes de emergencia y equipos de seguridad.

Elementos habituales en la comunicación oficial

Tema Mensaje típico Energía Mejor aprovechamiento de la luz solar (cuando aplica) Comercio Coordinación con EE.UU. en zonas fronterizas Ciudadanía “Acuérdate de adelantar/atrasar tu reloj” Seguridad Revisar baterías de detectores y alarmas

¿Qué consejos prácticos recomiendan expertos en México para el cambio de horario?

Más allá de la parte legal y técnica, el cambio de hora tiene impacto directo en el sueño, la concentración y la seguridad vial. Por eso, especialistas en salud del sueño y autoridades recomiendan ciertos ajustes previos.

Recomendaciones habituales:

Sueño y salud:

Ajustar la hora de dormir y levantarse de forma gradual (15–20 minutos por día) en los días previos.

Evitar pantallas brillantes y cafeína justo antes de acostarse la noche del cambio.

Trabajo y estudios:

Revisar horarios de transporte público y entradas a la escuela o la oficina para el lunes siguiente.

Reprogramar, si es posible, actividades muy tempranas el día posterior al cambio, sobre todo en primavera.

Hogar y seguridad:

Aprovechar el cambio de hora para comprobar detectores de humo y monóxido de carbono.

Revisar que todos los relojes de la casa estén alineados, incluidos los de la cocina y el auto.

Consejos claves

Área Consejo principal Sueño Adelantar/atrasar rutinas gradualmente Trabajo Verificar horarios y reuniones con anticipación Transporte Revisar salidas de buses, metro, vuelos Hogar Checar detectores y relojes manuales

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en México 2026

¿Todo México cambia la hora en 2026?

No necesariamente. Depende de las reformas vigentes: algunas zonas mantienen cambio de horario (sobre todo frontera norte) y otras pueden conservar un horario fijo todo el año.

¿En qué regiones se adelanta el reloj en primavera y se atrasa en otoño?

En aquellas que aún aplican horario de verano: tradicionalmente zonas centro, Pacífico y noroeste/frontera, siempre de acuerdo con la norma específica para cada región.

¿Cómo sé si mi estado cambia o no la hora?

Lo más seguro es verificar el decreto más reciente publicado en el Diario Oficial de la Federación y las comunicaciones oficiales de tu gobierno estatal o municipal.

¿Qué pasa con los municipios de la frontera con Estados Unidos?

Suelen coordinar sus cambios de hora con los condados y ciudades estadounidenses vecinas, para facilitar comercio, trabajo transfronterizo y uso de servicios.

¿Qué hago si mi celular marca una hora y el reloj de la pared otra?

Toma como referencia la hora oficial de tu zona (puede consultarse en servicios de hora oficial o medios de comunicación nacionales) y ajusta manualmente todos los relojes que no se sincronicen automáticamente.

TL;DR – Cambio de horario en México 2026

En México, el cambio de horario 2026 depende de la zona: algunas regiones mantienen horario de verano (adelantar una hora en primavera y atrasar una en otoño), mientras otras han adoptado un horario fijo todo el año; por eso, antes de mover el reloj es clave revisar la normatividad vigente de tu estado, ajustar manualmente relojes y electrodomésticos, y preparar el sueño y la agenda con anticipación.