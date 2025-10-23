A partir del domingo 2 de noviembre de 2025, Miami y todo el estado de Florida regresarán al horario estándar, marcando el fin del horario de verano. A las 2:00 a.m., será necesario atrasar el reloj una hora, volviendo a la 1:00 a.m., lo que significa una hora extra de descanso y amaneceres más luminosos. Este cambio afecta la rutina diaria, desde los vuelos hasta las actividades escolares y laborales.

¿Qué debes saber sobre el cambio de hora en Miami?

En la madrugada del 2 de noviembre, los residentes de Miami deben ajustar sus relojes como parte del tradicional “fall back”. Esta modificación, que ocurre cada otoño, busca aprovechar mejor la luz solar en las mañanas. En el área metropolitana del sur de Florida —incluyendo Miami Beach, Coral Gables, Doral y Hialeah— se aplicará el cambio automáticamente en la mayoría de los dispositivos electrónicos configurados con hora automática.

Conoce todo respecto al cambio de horario en Florida para este mes de noviembre 2025 y cuánto tiempo deberás mover el reloj. (Foto: Freepik / Composición MAG) / Piero Hatto

Consejos prácticos para no confundirte

Activa la actualización automática de fecha y hora en tu teléfono y computadora para evitar errores.

de fecha y hora en tu teléfono y computadora para evitar errores. Ajusta manualmente relojes tradicionales como despertadores, microondas o relojes del auto antes de dormir el sábado.

como despertadores, microondas o relojes del auto antes de dormir el sábado. Si tienes vuelos o reservas el fin de semana del cambio, revisa las confirmaciones —especialmente si usas aplicaciones internacionales.

el fin de semana del cambio, revisa las confirmaciones —especialmente si usas aplicaciones internacionales. Quienes trabajen en turnos nocturnos deben consultar con su empleador cómo se contabilizará la hora extra de ese domingo.

MIAMI, FLORIDA (EE.UU.), 02/11/2025.- Aprende a ajustar las manecillas del reloj para el cambio de horario en Florida a realizarse en la madrugada del 2 de noviembre de 2025. Foto de Damien MEYER para AFP / Damien MEYER

¿Cómo impactará el ajuste horario en tu día a día?

El regreso al horario estándar traerá mañanas más luminosas y atardeceres más tempranos. En Miami, esto se traduce en más luz para actividades matutinas frente al mar o ejercicios al aire libre, pero noches más cortas para eventos o cenas después del trabajo. Se recomienda adelantar progresivamente la hora de dormir unos minutos para reducir el cansancio los primeros días.

¿Por qué Florida sigue cambiando la hora?

Aunque el estado aprobó en 2018 la Ley de Protección del Sol (Sunshine Protection Act) para mantener el horario de verano permanente, esta medida no puede aplicarse sin el aval del Congreso Federal. Por tanto, el ciclo semestral de cambio de hora en marzo y noviembre sigue vigente en Miami y el resto de Florida.

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 02/11/2025.- Tras meses de horario de verano, Florida prepara el retroceso de relojes que impactará a millones de residentes y viajeros en Miami, Orlando y Tampa. Foto de idealjoyeros.com / idealjoyeros.com

Preguntas frecuentes sobre el cambio de hora en Miami 2025

¿Cuándo ocurre el cambio?

El domingo 2 de noviembre de 2025, a las 2:00 a.m., los relojes se atrasan una hora (de 2:00 a 1:00).

¿Qué zonas se ven afectadas?

Todo el estado: las ciudades del Este (Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville) pasan de EDT a EST, mientras que el Panhandle cambia de CDT a CST.

¿Qué diferencia hay entre los horarios?

El horario de verano adelanta una hora para aprovechar más luz en la tarde; el horario estándar devuelve el tiempo natural, con amaneceres más tempranos.

¿El cambio es obligatorio?

Sí, según la Ley de Política Energética de 2005, Florida debe cumplirlo junto con la mayoría del país.

¿Cuándo será el próximo cambio?

El domingo 8 de marzo de 2026, cuando vuelva el horario de verano (“spring forward”), adelantando el reloj una hora.

Tip final para miamenses

Aprovecha el “fall back” para optimizar tus mañanas en la costa: paseos en la playa, mercados locales o actividades al aire libre serán más agradables con el nuevo horario. Y recuerda: aunque la luz del atardecer dure menos, la energía de Miami nunca se apaga.