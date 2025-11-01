A partir del domingo 2 de noviembre de 2025, Miami aplicará el horario estándar de invierno. En ese momento, los relojes deberán ajustarse una hora atrás a las dos de la madrugada. La medida tiene como objetivo optimizar el uso de la luz natural durante los meses más fríos, generando mañanas más luminosas y atardeceres más tempranos.

¿Cuándo y cómo será el cambio de horario en Miami?

El cambio de horario en Miami ocurre en la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025. Exactamente a las 2:00 a.m. , los relojes deberán atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m. Este procedimiento, conocido como “fall back”, que marca el fin del horario de verano y el comienzo del horario estándar en toda Florida, incluyendo Miami, Orlando y otras ciudades del estado.​

Relojes en Miami se ajustarán este 2 de noviembre de 2025 con el fin del horario de verano en Florida. (Foto: Tripadvisor / Composición Mag)

¿Se adelanta o atrasa el reloj en Miami?

En esta ocasión, todos los residentes deben atrasar sus relojes una hora. La regla es sencilla: cuando el reloj marque las 2:00 a.m., se debe retroceder a la 1:00 a.m. Esto significa una hora extra de sueño para quienes madruguen ese día. El horario estándar permanecerá vigente hasta el próximo cambio de horario, previsto para el 8 de marzo de 2026.​

¿Qué dispositivos requieren ajuste manual?

Muchos equipos en nuestros hogares realizan el cambio automáticamente, pero hay aparatos que necesitan ser ajustados de forma manual para evitar confusiones. Los principales dispositivos a revisar son:

Relojes de pared

Relojes despertadores antiguos

Microondas y hornos eléctricos

Relojes de automóviles

Algunos relojes inteligentes y electrodomésticos sin acceso a internet.​

La mayoría de los teléfonos celulares, computadoras y relojes conectados a internet ajustan la hora sin intervención del usuario.​

Recomendaciones para evitar errores

Para evitar confusiones al día siguiente, se recomienda revisar y ajustar manualmente todos los relojes no digitales la noche anterior, es decir, el sábado 1 de noviembre. Así, podrás comenzar el domingo con la hora correcta en todas tus actividades y compromisos. Aprovecha el cambio para verificar también las alarmas, calendarios y equipos electrónicos que dependan de la hora manual.​

MIAMI, FLORIDA (02/11/2025).- ¿Cuándo cambia la hora en Miami 2025? El domingo 2 de noviembre deberás atrasar tu reloj una hora. Consulta aquí la fecha, el motivo y consejos rápidos para ajustarte. Foto de Julian Stratenschulte para Pool y AFP / Julian Stratenschulte

¿Qué precauciones tomar para viajar a Miami?

Las aerolíneas programan los horarios de sus vuelos utilizando la hora local, por lo que para el 2 de noviembre todas las salidas y llegadas previstas a partir de las 2:00 a.m. se ajustan automáticamente al nuevo horario estándar.

Sin embargo, pueden producirse confusiones especialmente en vuelos internacionales o cuando se conectan con destinos que no cambian de horario.

Por ello, es recomendable revisar las reservas de vuelo, prestar atención a las notificaciones de la compañía aérea y llegar al aeropuerto con mayor anticipación, ya que estos días suelen generar más dudas y flujo de pasajeros.​

Antes del viaje:

Verifica el horario local de tu vuelo, ya que siempre se ajustará al horario vigente de Miami.​

Activa las notificaciones de la app de tu compañía aérea para enterarte de cualquier ajuste o información extra.​

Llega al aeropuerto al menos con dos horas de anticipación para vuelos nacionales, o tres para internacionales, ya que la confusión por el cambio de hora puede afectar los controles y el abordaje.​

MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 12/11/2025.- El horario de invierno en Florida inicia el 2 de noviembre: infórmate sobre los ajustes en Miami, Orlando y Tampa y las mejores prácticas para no perderte ningún evento. Foto de oracleoftime.com / oracleoftime.com

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Miami

¿Cuándo será el cambio de horario en Miami?

El cambio de horario será el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deben atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a.m..​

¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

En la transición al horario de invierno, se debe atrasar el reloj una hora. Si es manual, recomiendan hacerlo antes de dormir el sábado por la noche.​

¿Qué dispositivos se actualizan automáticamente?

Teléfonos móviles, computadoras, relojes inteligentes y cualquier aparato conectado a internet suelen reajustar la hora de forma automática. Los relojes tradicionales de pared, despertadores, hornos y tableros de auto deben ajustarse manualmente.​

¿A quiénes impacta el cambio de horario?

La medida afecta a todo el estado de Florida, incluyendo Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades, además de la mayoría de los estados de EE.UU. No aplica en Hawái, la mayor parte de Arizona y ciertos territorios como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.​

¿Cuándo volverá el horario de verano?

El horario estándar se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando nuevamente se adelantará el reloj para regresar al horario de verano.