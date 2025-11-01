A partir del domingo 2 de noviembre de 2025, Miami aplicará el horario estándar de invierno. En ese momento, los relojes deberán ajustarse una hora atrás a las dos de la madrugada. La medida tiene como objetivo optimizar el uso de la luz natural durante los meses más fríos, generando mañanas más luminosas y atardeceres más tempranos.
¿Cuándo y cómo será el cambio de horario en Miami?
El cambio de horario en Miami ocurre en la madrugada del domingo 2 de noviembre de 2025. Exactamente a las 2:00 a.m., los relojes deberán atrasarse una hora, volviendo a marcar la 1:00 a.m. Este procedimiento, conocido como “fall back”, que marca el fin del horario de verano y el comienzo del horario estándar en toda Florida, incluyendo Miami, Orlando y otras ciudades del estado.
¿Se adelanta o atrasa el reloj en Miami?
En esta ocasión, todos los residentes deben atrasar sus relojes una hora. La regla es sencilla: cuando el reloj marque las 2:00 a.m., se debe retroceder a la 1:00 a.m. Esto significa una hora extra de sueño para quienes madruguen ese día. El horario estándar permanecerá vigente hasta el próximo cambio de horario, previsto para el 8 de marzo de 2026.
¿Qué dispositivos requieren ajuste manual?
Muchos equipos en nuestros hogares realizan el cambio automáticamente, pero hay aparatos que necesitan ser ajustados de forma manual para evitar confusiones. Los principales dispositivos a revisar son:
- Relojes de pared
- Relojes despertadores antiguos
- Microondas y hornos eléctricos
- Relojes de automóviles
- Algunos relojes inteligentes y electrodomésticos sin acceso a internet.
La mayoría de los teléfonos celulares, computadoras y relojes conectados a internet ajustan la hora sin intervención del usuario.
Recomendaciones para evitar errores
Para evitar confusiones al día siguiente, se recomienda revisar y ajustar manualmente todos los relojes no digitales la noche anterior, es decir, el sábado 1 de noviembre. Así, podrás comenzar el domingo con la hora correcta en todas tus actividades y compromisos. Aprovecha el cambio para verificar también las alarmas, calendarios y equipos electrónicos que dependan de la hora manual.
¿Qué precauciones tomar para viajar a Miami?
Las aerolíneas programan los horarios de sus vuelos utilizando la hora local, por lo que para el 2 de noviembre todas las salidas y llegadas previstas a partir de las 2:00 a.m. se ajustan automáticamente al nuevo horario estándar.
Sin embargo, pueden producirse confusiones especialmente en vuelos internacionales o cuando se conectan con destinos que no cambian de horario.
Por ello, es recomendable revisar las reservas de vuelo, prestar atención a las notificaciones de la compañía aérea y llegar al aeropuerto con mayor anticipación, ya que estos días suelen generar más dudas y flujo de pasajeros.
Antes del viaje:
- Verifica el horario local de tu vuelo, ya que siempre se ajustará al horario vigente de Miami.
- Activa las notificaciones de la app de tu compañía aérea para enterarte de cualquier ajuste o información extra.
- Llega al aeropuerto al menos con dos horas de anticipación para vuelos nacionales, o tres para internacionales, ya que la confusión por el cambio de hora puede afectar los controles y el abordaje.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Miami
¿Cuándo será el cambio de horario en Miami?
El cambio de horario será el domingo 2 de noviembre de 2025 a las 2:00 a.m. En ese momento, los relojes deben atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a.m..
¿Se adelanta o se atrasa el reloj?
En la transición al horario de invierno, se debe atrasar el reloj una hora. Si es manual, recomiendan hacerlo antes de dormir el sábado por la noche.
¿Qué dispositivos se actualizan automáticamente?
Teléfonos móviles, computadoras, relojes inteligentes y cualquier aparato conectado a internet suelen reajustar la hora de forma automática. Los relojes tradicionales de pared, despertadores, hornos y tableros de auto deben ajustarse manualmente.
¿A quiénes impacta el cambio de horario?
La medida afecta a todo el estado de Florida, incluyendo Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades, además de la mayoría de los estados de EE.UU. No aplica en Hawái, la mayor parte de Arizona y ciertos territorios como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
¿Cuándo volverá el horario de verano?
El horario estándar se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026, cuando nuevamente se adelantará el reloj para regresar al horario de verano.