En Miami, el cambio de horario 2026 marcará dos madrugadas clave para residentes y turistas: el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes saltarán a las 3:00 a. m. para dar inicio al horario de verano, y el domingo 1 de noviembre, cuando a las 2:00 a. m. se atrasarán a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar en Eastern Time.

En una ciudad que vive del turismo, las playas y la vida nocturna, este ajuste obliga a revisar desde los relojes de casa hasta los horarios de vuelos, cruceros, restaurantes y centros comerciales, asegurándose de que electrodomésticos, tableros de autos y sistemas de riego reflejen la nueva hora.

Mientras Florida impulsa iniciativas para hacer permanente el DST, Miami continúa atada al calendario federal, en medio de un debate que cruza energía, salud, seguridad vial y la forma en que organizamos nuestros días frente al reloj.

¿Cuándo cambia la hora en Miami en 2026?

Miami se rige por la Eastern Time (ET) y aplica el horario de verano igual que el resto de Florida. En 2026, el DST inicia el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora, y termina el domingo 1 de noviembre a las 2:00 a. m., cuando se atrasan una hora.

Inicio DST en Miami: domingo 8 de marzo de 2026, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin DST en Miami: domingo 1 de noviembre de 2026, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

Zona horaria: Eastern Time (EST/EDT) durante todo el año.

Tabla: calendario del cambio de horario 2026 en Miami

Evento Fecha Hora oficial del cambio Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 2:00 a. m. ET Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre 2026 2:00 a. m. ET Atrasar a 1:00 a. m.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Miami y qué electrodomésticos revisar?

En la madrugada del 8 de marzo, los residentes de Miami deben adelantar una hora todos los relojes que no se actualicen de manera automática, aplicando el clásico “spring forward”. En la madrugada del 1 de noviembre, se aplica “fall back”: se atrasa una hora el reloj y se regresa al horario estándar.

Electrodomésticos y dispositivos a cambiar manualmente:

Relojes de pared, relojes de mesa y despertadores sin conexión a internet.

Microondas, hornos, estufas, cafeteras programables y otros electrodomésticos de cocina.

Tableros de autos y sistemas de audio de vehículos que no se sincronizan con el celular.

Sistemas de riego, iluminación exterior y temporizadores analógicos o digitales sin actualización automática.

¿Por qué existe el DST en Miami y qué ciudades se ven más impactadas?

Miami forma parte de un estado fuertemente turístico donde las tardes con más luz favorecen visitas a playas, centros comerciales, restaurantes y parques temáticos. Además de Miami, el cambio de hora impacta a áreas metropolitanas como Fort Lauderdale, West Palm Beach y el corredor turístico del sur de Florida, que coordina sus operaciones con el resto de la Costa Este.

Motivos del horario de verano en Miami:

Extender la luz de la tarde para actividades turísticas y de ocio al aire libre.

Alinear la ciudad con el calendario federal de DST y con los mercados financieros de Nueva York y otros centros de la Eastern Time.

Reducir algo el uso de iluminación artificial en la franja vespertina y mejorar la percepción de seguridad en horarios de salida laboral.

¿Qué dice el gobierno sobre el cambio de horario en Miami?

La ciudad de Miami sigue las disposiciones de Florida y del gobierno federal, que fijan el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre como fechas oficiales del DST. A nivel político, Florida ha impulsado iniciativas para hacer permanente el horario de verano, pero mientras no cambie la legislación federal, Miami debe continuar adelantando y atrasando el reloj dos veces al año.

Consejos clave difundidos en campañas oficiales:

Anotar el cambio de hora en el calendario y ajustar relojes antes de ir a dormir el sábado.

Verificar horarios de vuelos, cruceros y autobuses, especialmente para conexiones tempranas.

Aprovechar el cambio como recordatorio para revisar baterías de detectores de humo y dispositivos de seguridad.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Miami 2026

1. ¿Miami cambia la hora en 2026 igual que el resto de Florida?

Sí, Miami inicia el horario de verano el 8 de marzo de 2026 y vuelve al estándar el 1 de noviembre, igual que el resto del estado.

2. ¿A qué hora exacta debo adelantar el reloj en Miami?

El domingo 8 de marzo de 2026, cuando el reloj marque las 2:00 a. m., debe pasar directamente a las 3:00 a. m.

3. ¿Cuándo se atrasa el reloj en Miami?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., se atrasa el reloj a la 1:00 a. m. para regresar a la hora estándar.

4. ¿El cambio de hora afecta a hoteles, restaurantes y cruceros en Miami?

Sí, todos estos servicios operan con la hora oficial local; sólo debes asegurarte de que tus relojes y dispositivos estén bien configurados.

5. ¿Los celulares cambian solos la hora en Miami?

En la mayoría de casos sí, siempre que tengas activada la opción de fecha y hora automática.