Este domingo 8 de marzo, 48 de los 50 estados en EE.UU. deberán realizar el famoso cambio al horario de verano, también conocido como el Daylight Savint Time, que corresponde a la primavera y verano en el país. En este caso, se deberá adelantar una hora el reloj cuando marquen las 2:00 a.m. Tiempo del Este, algo que deberán realizar también los ciudadanos de Miami en Florida. A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas hacer esta modificación de la manera correcta.

¿Cuándo cambia la hora en Miami? Mira la fecha del horario de verano 2026 | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

¿Cuándo será el cambio a horario de verano en Miami 2026?

El día exacto en el que los ciudadanos de Miami deberán hacer el cambio al horario de verano será este domingo 8 de marzo de 2026 , donde los residentes de este condado deberán adelantar una hora su reloj, sea análogo o digital. Cabe destacar que para hacerlo de forma correcta debes verificar que pase de las 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Tiempo del Este, lo que corresponde a una hora exacta de adelanto.

¿Cómo ajustar el reloj al horario de verano 2026 en Miami ?

Para ajustar de manera correcta el reloj al horario de verano 2026 en Miami, deberás hacerlo este 8 de marzo, cuando tu reloj marque las 2:00 a.m. y tendrás que adelantarlo una hora a las 3:00 a.m. Tiempo del Este . La modificación corresponde al cambio de horario de verano, también conocido como el Daylight Saving Time (DST) que se realiza en la gran mayoría del territorio de los Estados Unidos, que se aplica con la finalidad de aprovechar mejor la luz solar en las horas de la mañana y tarde

¿En qué ciudades de Miami se hace el cambio de horario 2026 DST?

Miami es una de las ciudades del Estado de Florida, que al igual que en otros 48 estados del país deberá realizar este cambio de horario para el Daylight Saving Time que se realizará este domingo 8 de marzo. A continuación, revisa toda la información sobre esta modificación en la hora de verano en Miami.

Ciudad Cuándo es Cómo se cambia ¿Se adelanta o atrasa? Miami Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Hialeah Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Miami Beach Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Coral Gables Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Doral Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Homestead Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Aventura Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora