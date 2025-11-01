El domingo 2 de noviembre de 2025, Michigan termina el horario de verano: a las 2:00 a.m., los relojes se atrasan una hora y vuelven al horario estándar (EST en Detroit). La regla está definida a nivel federal: “el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre”. Esto significa que en Detroit, a las 2:00 a.m. se regresa a la 1:00 a.m., con amaneceres más tempranos y atardeceres más cortos. En términos prácticos, los teléfonos suelen ajustarse solos si tienen activada la opción de “fecha y hora automáticas”. En relojes analógicos, hornos, microondas y algunos vehículos el cambio debe hacerse de forma manual.

Michigan opera bajo dos husos horarios regulados por el Departamento de Transporte de EE. UU. (DOT), con la mayor parte del estado en horario del Este y cuatro condados del extremo occidental de la Península Superior en horario Central. Todos observan el cambio de horario conforme a la ley federal, salvo exenciones aprobadas por el Congreso que no aplican hoy a Michigan. La relevancia actual radica en la coordinación de transporte, comercio y servicios públicos, que ajustan cronogramas y turnos a la hora oficial. La hora legal en EE. UU. es competencia del gobierno federal, y su difusión precisa recae en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), que ofrece la referencia oficial en línea y por radiofrecuencia.

El horario de invierno en Estados Unidos inicia el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando los relojes deberán atrasarse una hora para volver a la hora estándar. (Foto: iStock / Getty Images)

¿Cómo ajustar el reloj en Detroit el 2 de noviembre por el cambio de horario 2025?

El domingo 2 de noviembre de 2025, en Michigan (incluyendo Detroit), debes atrasar el reloj una hora: a las 2:00 a.m., los relojes se cambian a la 1:00 a.m., marcando el fin del horario de verano y el comienzo del horario de invierno. Esta regla es válida para todo el estado y se realiza oficialmente ese día en la madrugada, según indican fuentes gubernamentales y sitios de referencia internacional.​ A continuación, te compartimos algunos detalles sobre cómo ajustar el reloj en Detroit y otras ciudades de Michigan:

A las 2:00 a.m., pon tu reloj manualmente a la 1:00 a.m. si el dispositivo no lo hace automáticamente. La mayoría de teléfonos móviles, relojes inteligentes y computadoras ajustan la hora por sí solos, pero los relojes analógicos, despertadores o relojes del automóvil deben revisarse manualmente.​

Este ajuste significa que “ganas” una hora de sueño esa noche y los amaneceres y atardeceres llegarán más temprano.​

La transición aplica a todo Michigan, sin excepciones mencionadas para Detroit o el estado completo en las fuentes verificadas.​

Después del 2 de noviembre de 2025, no habrá otro ajuste de horario en Michigan hasta el año siguiente.​

Resumen del ajuste en Detroit por el cambio de hora en 2025

Fecha y Hora Acción Región Domingo, 2 de noviembre 2025 Reloj se ATRASA 1 hora (2:00 → 1:00) Michigan / Detroit



Cambio de horario en Estados Unidos este 2 de noviembre 2025: quiénes deben atrasar o adelantar sus relojes. (Fuente: iStock)

Implicaciones prácticas en Detroit por el cambio de hora en 2025: transporte, servicios y tecnología

En Detroit, los vuelos del domingo 2 de noviembre operarán según hora local ajustada; verifique su itinerario porque los sistemas de reservas aplican el cambio automáticamente a las 2:00 a.m. Las líneas de autobús y trenes regionales siguen la hora oficial; consulte avisos de servicio por posibles reprogramaciones de madrugada. En eventos y espectáculos nocturnos, la hora “se repite”, por lo que entradas y reservas deben especificar si ocurren antes o después del ajuste. Los sistemas eléctricos y de calefacción con temporizadores podrían encenderse una hora distinta si no actualiza la programación. Para pagos, trading y sistemas bancarios, los “sellos de tiempo” se normalizan con la hora oficial de NIST para evitar inconsistencias.

En dispositivos, la regla general es activar la sincronización automática con red o GPS y verificar la zona horaria correcta: “Eastern Time (US & Canada)” para Detroit. Relojes de autos anteriores a 202, electrodomésticos y sistemas de riego suelen requerir ajuste manual; hágalo el sábado por la noche o el domingo al despertar. En seguridad doméstica, aproveche el cambio para revisar pilas de detectores de humo y CO, una práctica respaldada por cuerpos de bomberos. En trabajo por turnos, coordine con Recursos Humanos cómo se remunerará la hora adicional de la madrugada; muchas empresas lo detallan en políticas internas. Las plataformas de calendario (Google, Apple, Microsoft) aplican el ajuste si el evento está guardado en hora local; evite cambiarlo a mano para no duplicar citas.