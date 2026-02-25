El cambio de horario en New York City ya tiene una fecha definida y millones de residentes se preparan para modificar sus rutinas con la llegada del horario de verano 2026. Este ajuste, programado para el domingo 8 de marzo, forma parte del sistema conocido como Daylight Saving Time (DST), una medida implementada en gran parte de Estados Unidos para aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos. Como cada año, trabajadores, estudiantes y familias están atentos al momento en que deberán adelantar sus relojes y adaptarse a tardes más largas y luminosas en la ciudad que nunca duerme.

Desde barrios emblemáticos como Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island, el impacto del cambio será inmediato, influyendo en los horarios laborales, el transporte y las actividades cotidianas. Aunque la mayoría de teléfonos inteligentes y dispositivos electrónicos realizarán el ajuste automáticamente, la población permanece pendiente para evitar confusiones. Este evento anual no solo representa un simple movimiento en el reloj, sino también el inicio de una temporada con más horas de luz al final del día, lo que transforma el ritmo urbano de Nueva York.

Fecha y hora exacta del cambio de horario en New York City 2026

El cambio al horario de verano en New York City se realizará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026. El ajuste tendrá lugar durante la madrugada, específicamente a las 2:00 a. m., momento en el que los relojes deberán adelantarse una hora, pasando directamente a las 3:00 a. m. Esta modificación marca el inicio de un periodo con mayor presencia de luz natural por las tardes, algo que influye directamente en la rutina diaria de millones de personas en la ciudad.

El horario de verano permanecerá vigente durante varios meses y concluirá el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán retrasarse una hora para regresar al horario estándar. Este cambio restablecerá el horario habitual en toda la ciudad y marcará el cierre del ciclo anual del Daylight Saving Time.

Cómo ajustar el reloj por el cambio de horario en New York City 2026

Para entrar en horario de verano en New York City la madrugada del 8 de marzo de 2026, debes tener en cuenta lo siguiente:

Si usas reloj analógico o digital manual:

Antes de irte a dormir el sábado 7 de marzo, adelanta el reloj una hora.

El cambio oficial es a las 2:00 a. m., momento en que deberá marcar 3:00 a. m.

, momento en que deberá marcar Esta práctica ayuda a evitar retrasos en tus actividades del domingo.

Si usas smartphone, computadora o reloj inteligente:

La mayoría de los dispositivos conectados a internet realizarán el ajuste automáticamente.

Solo asegúrate de que esté configurada la zona horaria correcta: Eastern Time (ET).

El efecto práctico del cambio:

Amanecerá aproximadamente una hora más tarde.

Anochecerá una hora más tarde, permitiendo más luz natural por la tarde.

Zonas de New York City donde se aplicará el cambio de horario

El cambio al horario de verano se aplicará en toda la ciudad, sin excepción, ya que forma parte del sistema horario oficial de Estados Unidos. Esto incluye los cinco distritos principales:

Manhattan

Brooklyn

Queens

Bronx

Staten Island

En todas estas zonas, el ajuste será simultáneo y obligatorio, marcando el inicio oficial del horario de verano 2026 en New York City.