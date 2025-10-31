Todo listo para el cambio de horario en Nueva Jersey, que se realizará este domingo 2 de noviembre de 2025, en donde los ciudadanos de New York regresarán al horario de invierno tras dejar el Daylight Saving Time, que se mantuvo durante los meses de la primavera y verano. ¿A qué hora exacta debes hacer el cambio de horario y se debe adelantar o atrasar el reloj? Este y otros detalles conócelos a continuación para que puedas hacer la modificación de forma correcta .

El horario de invierno llega a Nueva York. Te explicamos cuándo cambia la hora y cómo ajustar tu reloj en NYC y Newark. ¡Prepárate para la nueva rutina! | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Mag

¿Cuándo cambia el reloj para el horario de invierno en Nueva Jersey este 2025?

El horario de verano, que comenzó el pasado 9 de marzo, llegará a su fin este domingo 2 de noviembre, momento en el que los residentes de Nueva Jersey deberán atrasar sus relojes una hora. Para realizar el cambio correctamente, cuando el reloj marque las 2:00 a.m., deberá ajustarse a la 1:00 a.m.

Cabe señalar que los relojes digitales hacen las modificaciones por sí mismos y no será necesario que tú lo muevas.

Evento Día exacto Hora exacta Cambio al horario de invierno Domingo 2 de noviembre de 2025 2:00 a.m. atrasar a 1:00 a.m.

¿Por qué se cambia el reloj en Nueva Jersey este 2025?

El horario de verano es una práctica aplicada en todo Estados Unidos, incluido el estado de Nueva Jersey. Su propósito es aprovechar mejor la luz solar durante los meses cálidos. Este ajuste se implementó por primera vez durante la Primera Guerra Mundial con la intención de ahorrar combustible, y actualmente se mantiene por sus beneficios energéticos, económicos y sociales.

Ventajas del horario de verano en Nueva Jersey:

Ahorro de energía: se reduce el consumo eléctrico gracias al mayor aprovechamiento de la luz natural por las tardes.

se reduce el consumo eléctrico gracias al mayor aprovechamiento de la luz natural por las tardes. Impulso económico: los comercios y zonas turísticas, como Atlantic City, se benefician de días más largos y mayor actividad.

los comercios y zonas turísticas, como Atlantic City, se benefician de días más largos y mayor actividad. Más tiempo al aire libre: favorece la práctica de deportes, paseos y actividades recreativas en parques y playas.

Conoce cuándo y cuánto debes atrasar el reloj en Nueva Jersey para el horario de invierno 2025-26. (Foto: Composición MAG) / Piero Hatto

¿Cómo es el invierno en Nueva Jersey?

El invierno en Nueva Jersey se caracteriza por ser frío y, en ocasiones, severo, con temperaturas que pueden descender por debajo de los 32°F (0°C). Los meses más fríos van de diciembre a febrero, cuando son comunes las nevadas, los vientos intensos y los días más cortos debido a la menor cantidad de luz solar, lo que afecta el ritmo y las actividades diarias de los residentes.

Durante esta época, es habitual que las familias ajusten sus rutinas, pasando más tiempo en interiores y recurriendo a sistemas de calefacción. Además, las ciudades suelen prepararse para la nieve con labores de limpieza y mantenimiento de carreteras,