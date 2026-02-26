Nueva Jersey es uno de los 48 estados que está sujeto a los cambios de horario que se realizan en Estados Unidos en los meses de marzo y noviembre. Para esta primera modificación de la hora, se trata del Daylight Saving Time (DST), donde en los meses de primavera y verano se adelanta una hora el reloj, con la finalidad de aprovechar de mejor manera la luz solar del día y la tarde. A continuación, conoce cómo es que se realiza de manera correcta este cambio de hora y en qué ciudades aplica .

NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS).- Conoce la fecha exacta para saber cuándo cambia la hora en Nueva Jersey en 2026. El calendario y cómo ajustar al DST. (Foto: Freepik / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿Cuándo será el cambio a horario de verano en Nueva Jersey 2026?

Todo está listo para volver al horario de verano en Nueva Jersey este mes. El cambio de hora se realizará el próximo domingo 8 de marzo de 2026 , donde los ciudadanos de dicho estado deberán adelantar una hora su reloj. Recuerda que debes mover tu reloj a las 2:00 a.m. y pasarlo a las 3:00 a.m., en lo que será una hora exacta más adelante. Recuerda que estos cambios los relojes digitales los hace de forma automática y solo deberás corregirlo con los relojes análogos.

¿Cómo ajustar el reloj al horario de verano 2026 en Nueva Jersey?

Para volver al Daylight Saving Time (DST) que corresponde a los meses de verano y primavera, se realizará este domingo 8 adelantando una hora el reloj. Cuando este marque las 2:00 a.m. deberás adelantarlo una hora a las 3:00 a.m. Tiempo del Este . Cabe señalar que esto forma parte del Daylight Saving Time (DST), que se aplica con la finalidad de aprovechar mejor la luz solar en las horas de la mañana y tarde

¿En qué ciudades de Nueva Jersey se hace el cambio de horario 2026 DST?

Todo el estado de Nueva Jersey está sujeto a este cambio de horario para el Daylight Saving Time, que se llevará a cabo este domingo 8 de marzo. Aquí te dejo con las 7 ciudades más importantes de New Jersey, con toda la información necesaria para el cambio de hora. Recuerda que ningún distrito está exento de realizarlo.

Ciudad Cuándo es Cómo se cambia ¿Se adelanta o atrasa? Newark Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Jersey City Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Paterson Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Elizabeth Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Trenton Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Atlantic City Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora Camden Domingo 8 de marzo 2026 De 2:00 a.m. a 3:00 a.m. Se adelanta una hora