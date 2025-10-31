El cambio de horario en Nueva York 2025 está cada vez más cerca, y con él llega la duda habitual: ¿se adelanta o se atrasa el reloj? Este ajuste marca el final del horario de verano y el regreso al horario estándar, un evento que ocurre todos los años en gran parte de Estados Unidos y que puede afectar tu rutina si no te preparas con anticipación.

En esta ocasión, el cambio tendrá lugar el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando millones de relojes en el país deberán ser ajustados. Aunque muchos dispositivos electrónicos lo hacen de forma automática, es importante conocer la hora exacta en que se realiza el cambio para evitar confusiones, especialmente si tienes vuelos, compromisos o trabajo temprano ese día.

El horario de invierno representa el regreso a días más cortos y amaneceres más luminosos. Durante esta temporada, la luz solar se aprovecha mejor por las mañanas, pero las tardes se vuelven más oscuras antes de lo habitual, lo que modifica la rutina diaria de millones de personas.

Nueva York atrasará una hora sus relojes el 2 de noviembre de 2025 para dar inicio al horario de invierno. | Crédito: Freepik

¿A qué hora cambia el horario en Nueva York este 2 de noviembre?

El cambio de hora en Nueva York se efectuará a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre de 2025, momento en que los relojes deberán atrasarse una hora para marcar la 1:00 a.m.. Este ajuste implica el final del horario de verano y el inicio del horario estándar en todo el estado de Nueva York y en la mayoría de los estados del este de Estados Unidos.

Con este cambio, los neoyorquinos disfrutarán de una hora adicional de descanso esa noche. Sin embargo, las tardes se volverán más cortas, con puestas de sol que ocurrirán antes de las 5:00 p.m., lo cual influye en la vida cotidiana, el tráfico y la productividad laboral.

¿Por qué se realiza este ajuste de hora?

El cambio de horario tiene como objetivo aprovechar mejor la luz natural y adaptar las actividades humanas a la duración del día durante las diferentes estaciones del año. Cada otoño, el país regresa al horario estándar para que las mañanas sean más luminosas y las noches lleguen antes.

En términos prácticos, esta medida también busca sincronizar horarios de transporte, servicios y actividades económicas en todo el territorio estadounidense. Aunque algunos estados han propuesto eliminar el cambio de hora, el ajuste sigue siendo una práctica vigente en Nueva York y la mayor parte del país.