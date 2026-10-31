Nueva York terminará el horario de verano este domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m., tanto en los cinco distritos de la ciudad como en el resto del estado. El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York confirmó la transición en un aviso publicado antes del fin de semana. El regreso al horario estándar del Este repetirá una hora durante la madrugada y hará que el amanecer y el atardecer aparezcan más temprano en el reloj. Conviene revisar alarmas, itinerarios y dispositivos antes de comenzar el domingo.

TL;DR: Cambio de horario en Nueva York

El cambio será el domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., hora local.

Los relojes retrocederán hasta la 1:00 a. m.; no se adelantan.

Toda Nueva York utiliza la zona del Este y realizará la transición al mismo tiempo.

Los relojes manuales pueden prepararse antes de acostarse el sábado 31 de octubre.

Con las reglas vigentes, el siguiente adelanto será el domingo 14 de marzo de 2027.

¿A qué hora cambia el reloj en Nueva York y cuánto se atrasa?

El ajuste ocurre a las 2:00 de la madrugada del domingo. En ese momento se retira el adelanto aplicado en marzo y comienza el horario estándar del Este, conocido por la abreviatura EST.

La transición cambia el desfase respecto del tiempo universal coordinado, UTC: Nueva York pasa de EDT, UTC−4, a EST, UTC−5.

Dato clave Qué ocurrirá en Nueva York Fecha oficial Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Movimiento del reloj Una hora hacia atrás Ejemplo De las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. Antes del cambio EDT, horario de verano del Este, UTC−4 Después del cambio EST, horario estándar del Este, UTC−5 Hora que se repite De la 1:00 a la 1:59 a. m. Próxima transición con las reglas actuales Domingo 14 de marzo de 2027, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

No es necesario esperar despierto. Si el reloj requiere intervención manual, puedes atrasarlo antes de acostarte el sábado o corregirlo al levantarte el domingo.

¿Qué significa que la 1:00 de la madrugada ocurra dos veces?

La primera franja entre la 1:00 y la 1:59 a. m. transcurre todavía bajo el horario de verano. Al llegar el momento de la transición, comienza nuevamente esa misma franja, ahora bajo el horario estándar.

Esto resulta especialmente importante para quienes tienen un turno laboral, un traslado o una actividad durante ese intervalo. Una indicación como «domingo, 1:30 a. m.» puede ser ambigua si no distingue entre EDT y EST.

Si trabajas durante la madrugada, confirma con tu empleador cómo se registrará la hora repetida y cómo quedará delimitado el turno. Para viajes o servicios reservados, consulta el itinerario y las instrucciones del operador, en lugar de interpretar por tu cuenta una hora que aparece dos veces.

¿El cambio será igual en Manhattan, Brooklyn, Albany y Buffalo?

Todo el estado de Nueva York utiliza la zona horaria del Este. No hay una transición diferente para la ciudad, Long Island o las localidades del norte y oeste del estado.

Los cinco distritos —Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island— realizarán el ajuste al mismo tiempo que Albany, Buffalo, Rochester y Syracuse.

Por tanto, el cambio no introduce una diferencia horaria al viajar entre esas localidades. Si una reunión está programada para las 10:00 a. m. del domingo en Albany, también serán las 10:00 a. m. en la ciudad de Nueva York.

La comprobación adicional resulta necesaria cuando participan personas de otros estados o países, especialmente de lugares que no modifican sus relojes.

¿Qué revisar antes de acostarte el sábado 31 de octubre?

La preparación más útil consiste en identificar qué dispositivos necesitan intervención y qué compromisos pueden verse afectados por la hora repetida. No hace falta modificar todos los relojes de forma manual.

Alarmas y despertadores: verifica que el equipo muestre la hora correcta y que la alarma siga programada para el momento deseado.

Vuelos y reservas: comprueba la fecha, la hora local y las indicaciones de la aerolínea o del operador.

Metro, trenes y autobuses: consulta el servicio previsto para tu trayecto y los avisos del operador; no supongas un cambio de frecuencia por el solo hecho de atrasarse el reloj.

Calendarios y reuniones virtuales: revisa la zona asociada al evento, sobre todo si participan personas de lugares con otro régimen horario.

Turnos nocturnos: confirma cómo se gestionará el intervalo repetido.

Relojes del automóvil y electrodomésticos: consulta el manual para saber si necesitan ajuste manual y cómo realizarlo.

Los teléfonos y las computadoras pueden actualizarse automáticamente, pero dependen de su configuración, zona horaria y software. Si ya están preparados para realizar la transición, no los atrases por adelantado: podrías dejarlos mostrando una hora incorrecta.

En vehículos y aparatos domésticos, el procedimiento depende de la marca y el modelo. No existen secuencias universales de botones ni corresponde recomendar desconexiones o restablecimientos como solución general.

¿Por qué oscurecerá antes después del cambio?

El regreso al horario estándar modifica la relación entre la hora oficial y la luz natural. Al retirar el adelanto del horario de verano, el amanecer y el atardecer aparecen una hora antes en el reloj que bajo el régimen anterior.

Esto no crea ni elimina luz solar. Además, los horarios concretos continúan variando con la fecha y la localidad: no debe confundirse el efecto del ajuste con la evolución estacional de la duración del día.

Para organizar la jornada:

Consulta la puesta del sol de tu localidad si planeas actividades al aire libre.

Revisa si un paseo, entrenamiento o desplazamiento que hacías con luz terminará después del anochecer.

Ajusta la planificación de las actividades, no solo los números del reloj.

Aunque se utilice coloquialmente «horario de invierno», el término preciso es horario estándar. El cambio del 1 de noviembre no marca el comienzo astronómico del invierno.

¿Qué diferencia horaria tendrá Nueva York con otros destinos?

No todas las diferencias cambian en noviembre. Entre localidades que atrasan sus relojes bajo el mismo calendario, la separación habitual se mantiene una vez completadas las transiciones. Frente a lugares que no realizan el ajuste, sí puede variar.

La siguiente comparación corresponde al domingo 1 de noviembre de 2026, después de que hayan terminado las transiciones en los destinos participantes.

Destino Diferencia respecto de Nueva York Si en Nueva York son las 12:00 p. m. Los Ángeles, California 3 horas menos 9:00 a. m. Houston y Dallas, Texas 1 hora menos 11:00 a. m. El Paso, Texas 2 horas menos 10:00 a. m. Phoenix, Arizona 2 horas menos 10:00 a. m. Honolulu, Hawái 5 horas menos 7:00 a. m. San Juan, Puerto Rico 1 hora más 1:00 p. m.

Texas utiliza dos zonas horarias, por lo que Houston y Dallas no deben emplearse como referencia para El Paso. Phoenix, Honolulu y San Juan mantienen sus respectivos horarios estándar durante todo el año.

Para una cita en otra época, vuelve a comprobar la comparación: estas diferencias están fechadas y no deben trasladarse automáticamente a cualquier mes.

¿Qué norma establece el calendario del cambio de hora?

La Uniform Time Act de 1966 estableció un marco federal para los ajustes estacionales. Las modificaciones incorporadas por la Energy Policy Act de 2005 dieron lugar al calendario aplicado desde 2007: el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primero de noviembre.

Los estados pueden eximirse de observar el horario de verano mediante legislación estatal. Si lo aplican, deben respetar las fechas federales.

Nueva York continúa bajo ese calendario. Por eso, el domingo 1 de noviembre corresponde regresar al horario estándar, mientras que el siguiente adelanto queda previsto para el segundo domingo de marzo de 2027.

¿En qué situación está la propuesta para eliminar los cambios de reloj?

La Sunshine Protection Act of 2025, H.R. 139, busca establecer el horario de verano permanente. Su objetivo no es mantener durante todo el año el horario estándar que comienza este noviembre, sino conservar la hora actualmente asociada al verano.

La votación oficial de la Cámara de Representantes registra su aprobación el 14 de julio de 2026 por 308 votos a favor y 117 en contra. El expediente legislativo muestra que al día siguiente fue recibida en el Senado y remitida al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.congress+1

La aprobación en una sola cámara no convierte una propuesta en ley. Mientras no se complete el procedimiento y entre en vigor una reforma aplicable, el proyecto no sustituye el calendario actual.

Por tanto, no corresponde presentar el cambio de noviembre como cancelado ni afirmar que será el último. Nueva York mantiene la transición prevista para este domingo y el siguiente adelanto conforme a las reglas vigentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York

¿Cuánto se atrasa el reloj este domingo?

Una hora. A las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026, el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

¿El domingo del cambio tiene 25 horas?

Sí. Entre una medianoche local y la siguiente transcurren 25 horas porque se repite una hora durante la madrugada. Esto no garantiza que cada persona duerma una hora adicional.

¿Hay diferencias entre la ciudad de Nueva York y el resto del estado?

No. Los cinco distritos y las demás localidades del estado utilizan la zona del Este y realizan la transición en el mismo instante.

¿Qué hago si mi teléfono muestra una hora equivocada?

Revisa la zona horaria, las opciones automáticas y las actualizaciones del sistema antes de modificar los números manualmente. Una corrección manual puede ocultar una configuración incorrecta.

¿Qué diferencia hay entre ET, EDT y EST?

ET es una denominación general para la hora del Este. EDT identifica el horario de verano, UTC−4, y EST el horario estándar, UTC−5.

¿Cuándo volverán a adelantarse los relojes?

Con la normativa vigente, el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes pasarán a marcar las 3:00 a. m.

¿Ya existe una ley federal que haya eliminado este ajuste?

El proyecto H.R. 139 ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, pero no figura como ley promulgada en el expediente consultado. Ese avance no ha sustituido el calendario vigente.