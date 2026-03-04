En Nueva York, el cambio de horario de verano 2026 va mucho más allá de adelantar o atrasar un reloj: el domingo 8 de marzo, a las 2:00 a.m., la ciudad que nunca duerme y el resto del estado darán un salto de una hora hacia adelante para entrar en el horario de verano que marcará la agenda financiera de Wall Street, el ritmo del metro, los vuelos en sus aeropuertos y la vida cotidiana de millones de personas hasta el 1 de noviembre, cuando el reloj se volverá a atrasar y regrese el horario estándar.

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2026?

El estado de Nueva York se rige por la zona Eastern Time (ET) y sigue el calendario federal del horario de verano. En 2026, el cambio de hora se produce así:

Inicio del horario de verano: domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a.m., el reloj pasa de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m. (se adelanta una hora).

Fin del horario de verano: domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a.m., el reloj retrocede de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m. (se atrasa una hora).

Tabla – Fechas del cambio de hora en Nueva York 2026

Evento Fecha Acción sobre el reloj Efecto principal Inicio horario de verano 8 de marzo de 2026 2:00 → 3:00 a.m. (adelanta 1 h) Se pierde 1 hora de sueño Fin horario de verano 1 de noviembre de 2026 2:00 → 1:00 a.m. (atrasa 1 h) Se gana 1 hora de sueño

¿Cómo deben ajustar el reloj los residentes de Nueva York?

La recomendación práctica es hacer el cambio de hora antes de dormir el sábado previo a cada modificación. De este modo, el domingo se inicia el día con el horario ya actualizado.

Noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo: adelantar 1 hora todos los relojes manuales (por ejemplo, de 11:00 p.m. a 12:00 a.m.).

Noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre: atrasar 1 hora los relojes manuales (por ejemplo, de 11:00 p.m. a 10:00 p.m.).

Electrodomésticos y dispositivos que suelen requerir cambio manual:

Relojes de pared y despertadores analógicos.

Microondas, horno eléctrico, estufa con reloj digital.

Reloj del auto, relojes de mesa, equipos de sonido antiguos.

Cámaras, relojes inteligentes básicos y termostatos que no se conectan a internet.

¿Qué ciudades de Nueva York se ven más impactadas?

Aunque el cambio aplica a todo el estado, su impacto se siente más en las zonas urbanas con alta concentración de población y actividad económica.Principales ciudades afectadas:

Ciudad de Nueva York (los cinco boroughs: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island).

Buffalo, Rochester, Syracuse.

Albany y el corredor de la capital estatal.

Ciudades clave de Nueva York y aplicación del DST

Ciudad principal Zona horaria ¿Aplica DST 2026? Impacto típico New York City Eastern Time Sí Trabajo financiero, transporte, vuelos. Buffalo Eastern Time Sí Movilidad diaria y servicios públicos. Rochester Eastern Time Sí Horarios escolares y laborales. Albany Eastern Time Sí Administración y oficinas estatales.

¿Por qué se cambia la hora en Nueva York y qué dice el gobierno?

Nueva York aplica el horario de verano en virtud de la ley federal de Estados Unidos, que establece el inicio del DST el segundo domingo de marzo y el final el primer domingo de noviembre. Los motivos tradicionales incluyen:

Aprovechar mejor la luz natural en las tardes.

Favorecer el comercio y el ocio después de la jornada laboral.

Mantener la sincronización con otros estados de la Costa Este y con los mercados financieros.

Desde el gobierno estatal y local se suele:

Emitir recordatorios sobre el cambio de hora y su impacto en transporte y servicios.

Recomendar revisar detectores de humo, sistemas de alarma y dispositivos de seguridad domésticos en estas fechas.

Subrayar la importancia de verificar horarios de vuelos, trenes y buses durante los fines de semana del cambio.

Consejos clave para el cambio de horario en Nueva York

Adelanta tu hora de dormir 15–30 minutos durante varios días antes del 8 de marzo para reducir el impacto en el sueño.

Verifica la hora de trenes suburbanos, metro, autobuses interurbanos y vuelos desde aeropuertos como JFK, LaGuardia y Newark.

Comprueba qué dispositivos se actualizan solos (smartphones, laptops, smart TV) y cuáles no.

Usa el cambio de hora para revisar baterías de detectores de humo, monóxido de carbono y equipos de emergencia.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York 2026

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2026?

El reloj se adelanta el domingo 8 de marzo de 2026 y se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Nueva York adelanta o atrasa el reloj en marzo?

En marzo se adelanta una hora (2:00 a.m. → 3:00 a.m.); en noviembre se atrasa una hora (2:00 a.m. → 1:00 a.m.).

¿Todas las ciudades del estado de Nueva York cambian la hora igual?

Sí, todo el estado se rige por Eastern Time y aplica las mismas fechas y ajustes.

¿Los celulares cambian solos la hora en Nueva York?

La mayoría sí, siempre que la configuración de “fecha y hora automáticas” esté activada.

¿El estado de Nueva York puede eliminar el horario de verano?

Solo podría hacerlo coordinado con el gobierno federal; por ahora sigue el esquema nacional de DST.