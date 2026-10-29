El fin del horario de verano (Daylight Saving Time) en Estados Unidos, previsto para el domingo 1 de noviembre de 2026, obligará a millones de personas a atrasar sus relojes una hora y hará que anochezca más temprano según la hora local. Ante la menor visibilidad durante los desplazamientos de la tarde, la ciudad de Nueva York ha puesto en marcha una campaña de seguridad vial para proteger a peatones y ciclistas, y así reducir el riesgo de accidentes en las calles.

La campaña Dusk and Darkness busca que los conductores reduzcan la velocidad y extremen las precauciones cuando la oscuridad coincida con el tránsito de la tarde (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL PLAN DE SEGURIDAD PARA PEATONES Y CICLISTAS ANTE EL CAMBIO DE HORARIO EN NUEVA YORK

El plan consiste en reforzar los controles de tránsito, difundir advertencias sobre la menor visibilidad y mejorar la seguridad de las calles para proteger a peatones y ciclistas. Se llama Dusk and Darkness —“Crepúsculo y Oscuridad”— y fue presentado el jueves 29 de octubre por el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York (NYC DOT) y el Departamento de Policía (NYPD), como parte de Vision Zero, publicó el sitio web de NYC.

Cabe precisar que el plan se puso en marcha ante el fin del horario de verano, previsto para el 1 de noviembre. Al atrasarse los relojes una hora, anochecerá una hora antes según la hora local, por lo que la oscuridad coincidirá con el tránsito intenso del regreso a casa. Las autoridades advierten que la combinación de menor visibilidad y mayor circulación aumenta el riesgo de accidentes para peatones y ciclistas.

¿Qué medidas incluye?

Mayor vigilancia por la tarde y durante la noche. Desde mediados de octubre, el NYPD reforzó los controles en calles y carreteras para detectar exceso de velocidad, incumplimiento de semáforos, conducción distraída y conductores que no ceden el paso a peatones.

Desde mediados de octubre, el NYPD reforzó los controles en calles y carreteras para detectar exceso de velocidad, incumplimiento de semáforos, conducción distraída y conductores que no ceden el paso a peatones. Controles contra vehículos que obstruyen la visibilidad. Los agentes también vigilarán los autos estacionados en doble fila, sobre cruces peatonales o bloqueando carriles para bicicletas y autobuses. Estas infracciones dificultan que los conductores y otros usuarios de la vía se vean entre sí.

Los agentes también vigilarán los autos estacionados en doble fila, sobre cruces peatonales o bloqueando carriles para bicicletas y autobuses. Estas infracciones dificultan que los conductores y otros usuarios de la vía se vean entre sí. Campañas informativas en los cinco distritos. Los equipos de Vision Zero realizan actividades de concientización en lugares concurridos. Además, se difunden mensajes en redes sociales, miles de quioscos LinkNYC y pantallas de las terminales del ferry de Staten Island.

Los equipos de realizan actividades de concientización en lugares concurridos. Además, se difunden mensajes en redes sociales, miles de quioscos LinkNYC y pantallas de las terminales del ferry de Staten Island. Recordatorios para los conductores. Las autoridades piden reducir la velocidad, respetar el límite general de 25 millas por hora —salvo donde exista otra señalización—, ceder el paso y extremar la precaución al girar en las intersecciones.

¿QUÉ SE RECOMIENDA A PEATONES Y CICLISTAS?

A los peatones se les pide cruzar por los pasos señalizados, respetar los semáforos y prestar especial atención a los vehículos que giran, sin dar por hecho que el conductor los ha visto. A los ciclistas, utilizar una luz delantera blanca y una trasera roja durante la noche, respetar las señales y evitar adelantar vehículos que estén girando, especialmente los de gran tamaño.

Peatones

Estar atentos a los vehículos que giran, en especial a los que giran a la izquierda y asegurarse de que puedan ser vistos. Recuerden que tres de cada cuatro accidentes ocurren en intersecciones, precisa NYC DOT.

Mirar en todas direcciones, no asuman que los conductores los ven; por lo tanto, tengan la vista fija en cualquier cosa inesperada, incluso si la señal les es favorable.

Ciclistas

Manténganse visibles, para ello usen un faro delantero blanco y una luz trasera roja por la noche.

No adelanten a los vehículos cuando estén girando, especialmente a los vehículos grandes con puntos ciegos.

Usen ropa de colores brillantes para montar a caballo durante el día.

Circulen en el sentido del tráfico, obedezcan las señales de tránsito, no zigzagueen entre el tráfico y asegurarse de que el conductor los vea antes de girar o de circular delante de un vehículo que también esté girando.

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